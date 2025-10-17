Képtelen leszel leállni velük: 5+1 új ázsiai sorozat és film a Netlixen

A csőd szélén táncoló családi vállalkozástól a csokoládéval gyógyító szerelemig. Ezek az új ázsiai sorozatok már most tarolnak a Netflixen. Mutatjuk, melyiket kezdd el!

Forrás: Shutterstock

Ilyen ázsiai sorozatok érkeznek a Netflixre októberben

Ha te is azok közé tartozol, akik a „ csak még egy rész és lefekszem” típusú önámítás mesterei, akkor készülj, mert a Netflix októberben ismét elhozza Ázsiát a nappalidba.

Van itt pénzügyi dráma, bosszú, romantikus vígjáték, sőt még politikai thriller is. Akár a koreai romantikus sorozatokat, akár a japán filmeket vagy a thaiföldi krimiket szereted, most garantáltan megtalálod a neked valót.

Összeszedtük a legfrissebb ázsiai sorozatokat és filmeket, amikért most minden streamingrajongó odavan. Szóval csoki a kézben, elő a pokrócot, és indulhat a maraton!

Typhoon: Családi vállalkozás – Amikor a pénzügyi válság nem csak a tőzsdén tombol

Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság idején játszódó Typhoon: Családi vállalkozás (Typhoon Family) nem egy szokványos üzleti dráma.

A sorozat főhőse egy fiatal férfi, aki apja csőd szélén álló vállalkozását örökli meg – és ezzel együtt egy életre szóló felelősséget is kap. A koreai sorozat rendezője, Lee Na-Jeong, ismét bizonyítja, hogy a drámában és a lélekboncolásban verhetetlen.

Ha imádod azokat a Netflix-sorozatokat, amik egyszerre tanítanak és összetörnek, akkor ez a te filmed – vagyis sorozatod.

Bosszú mindenáron – Amikor az anyai szeretet túlvilági méreteket ölt

A Bosszú mindenáron (The Resurrected) című tajvani sorozat szó szerint életet lehel a bosszú fogalmába. Két anya, akik elvesztették lányaikat elhatározzák, hogy feltámasztják az elhunyt bűnszervezetvezért, hogy igazságot szolgáltassanak. Csakhogy a halálból visszatérni nem épp egyszerű… A Netflix új sorozata tele van misztikummal, sötét humorral és olyan morális kérdésekkel, amiktől még a legnagyobb horrorrajongók is bizony elgondolkodnak.

Halálos milliók – Amikor a bűnnek egzotikus illata van

A Halálos milliók (Everybody Loves Me When I’m Dead) egy thaiföldi film, ami olyan, mintha a „Breaking Bad” és a „Másnaposok” találkozna Pattayában. Két banki alkalmazott elhatározza, hogy lenyúlnak egy halott nő bankszámlájáról pár milliót – de a thaiföldi alvilág nem arról híres, hogy elnéző lenne az efféle kreatív ötletekkel kapcsolatban.