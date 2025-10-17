Képtelen leszel leállni velük: 5+1 új ázsiai sorozat és film a Netlixen

A csőd szélén táncoló családi vállalkozástól a csokoládéval gyógyító szerelemig. Ezek az új ázsiai sorozatok már most tarolnak a Netflixen. Mutatjuk, melyiket kezdd el!
Ilyen ázsiai sorozatok érkeznek a Netflixre októberben
Ha te is azok közé tartozol, akik a „ csak még egy rész és lefekszem” típusú önámítás mesterei, akkor készülj, mert a Netflix októberben ismét elhozza Ázsiát a nappalidba.
Van itt pénzügyi dráma, bosszú, romantikus vígjáték, sőt még politikai thriller is. Akár a koreai romantikus sorozatokat, akár a japán filmeket vagy a thaiföldi krimiket szereted, most garantáltan megtalálod a neked valót.
Összeszedtük a legfrissebb ázsiai sorozatokat és filmeket, amikért most minden streamingrajongó odavan. Szóval csoki a kézben, elő a pokrócot, és indulhat a maraton!
Typhoon: Családi vállalkozás – Amikor a pénzügyi válság nem csak a tőzsdén tombol
Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság idején játszódó Typhoon: Családi vállalkozás (Typhoon Family) nem egy szokványos üzleti dráma.
A sorozat főhőse egy fiatal férfi, aki apja csőd szélén álló vállalkozását örökli meg – és ezzel együtt egy életre szóló felelősséget is kap. A koreai sorozat rendezője, Lee Na-Jeong, ismét bizonyítja, hogy a drámában és a lélekboncolásban verhetetlen.
Ha imádod azokat a Netflix-sorozatokat, amik egyszerre tanítanak és összetörnek, akkor ez a te filmed – vagyis sorozatod.
Bosszú mindenáron – Amikor az anyai szeretet túlvilági méreteket ölt
A Bosszú mindenáron (The Resurrected) című tajvani sorozat szó szerint életet lehel a bosszú fogalmába. Két anya, akik elvesztették lányaikat elhatározzák, hogy feltámasztják az elhunyt bűnszervezetvezért, hogy igazságot szolgáltassanak. Csakhogy a halálból visszatérni nem épp egyszerű… A Netflix új sorozata tele van misztikummal, sötét humorral és olyan morális kérdésekkel, amiktől még a legnagyobb horrorrajongók is bizony elgondolkodnak.
Halálos milliók – Amikor a bűnnek egzotikus illata van
A Halálos milliók (Everybody Loves Me When I’m Dead) egy thaiföldi film, ami olyan, mintha a „Breaking Bad” és a „Másnaposok” találkozna Pattayában. Két banki alkalmazott elhatározza, hogy lenyúlnak egy halott nő bankszámlájáról pár milliót – de a thaiföldi alvilág nem arról híres, hogy elnéző lenne az efféle kreatív ötletekkel kapcsolatban.
A Netflix-film látványos, őrült és minden pillanatában kiszámíthatatlan..
Túl sok érzelem – Avagy a csokoládé terápiás ereje
A Túl sok érzelem (Romantics Anonymous) a Netflix romantikus vígjátékkínálatának egyik legédesebb és legcukibb darabja. Egy csokoládévállalat elnöke képtelen fizikai kontaktusba lépni másokkal – egészen addig, amíg meg nem ismeri Ha Nát, a cég új csokoládémesterét.
Az ázsiai romantikus sorozat a csokoládé metaforáján keresztül beszél a szeretetről, a sebezhetőségről és arról, hogy néha a legjobb terápia egy közös bonbonkészítés. Japán, Korea és Franciaország hangulatát egyesíti, pont, mint egy szép matchás trüffel.
Az időnk hátralévő része – Idős nő, fiatal férfi, és egy halálos titok
A Fülöp-szigetekről érkező dráma, Az időnk hátralévő része (The Time That Remains), megmutatja, hogy a szerelem nem ismer kort… de sajnos ismeri a bűntudatot. Egy idős nő újraéli fiatalkori szerelmének élményét egy titokzatos, fiatalabb férfival, miközben egy nyomozó lassan felfedi közös múltjuk mocskosan sötét részleteit.
Ez a Netflix-film egy érzékeny és lassan kibontakozó történet az időről, veszteségről és második esélyekről. Pont az a fajta filmdráma, amitől még a legkeményebb nézők is elgondolkodnak az élet múlandóságán. Jó tanács: egy zsepit készíts be a film mellé.
+1 Jó hír – Amikor a repülőgép-eltérítésből lesz egy hazafias akciófilm
Ha valami igazán látványosra vágysz, a Jó hír (Good News) című koreai film bizony a megfelelő választás. Az 1970-es években játszódó történetben egy csapat elszánt ember mindent megtesz azért, hogy egy Phenjan (Észak-Korea) felé eltérített japán repülőt visszatérítsen Szöulba (Dél-Korea).
A Netflix októberi premierjei között talán ez a koreai akciófilm az egyik legnagyobb szabású – tele nemzetközi feszültséggel, politikai áthallásokkal és elképesztően csodálatos vizuális megoldásokkal.