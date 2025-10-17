Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek Hedvig

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
október

Képtelen leszel leállni velük: 5+1 új ázsiai sorozat és film a Netlixen

október sorozat Netflix koreai
Hajdú Viktória
2025.10.17.
Koreai drámák, japán romantikus sorozatok, thaiföldi thrillerek és fülöp-szigeteki rejtélyek. A Netflix ázsiai sorozatokban most igazán odatette magát.

A csőd szélén táncoló családi vállalkozástól a csokoládéval gyógyító szerelemig. Ezek az új ázsiai sorozatok már most tarolnak a Netflixen. Mutatjuk, melyiket kezdd el! 

Ezek a szuper ázsiai sorozatok érkeznek a Netflixre októberben. 
Ezek a szuper ázsiai sorozatok érkeznek a Netflixre októberben. 
Forrás: Shutterstock

Ilyen ázsiai sorozatok érkeznek a Netflixre októberben

Ha te is azok közé tartozol, akik a „ csak még egy rész és lefekszem” típusú önámítás mesterei, akkor készülj, mert a Netflix októberben ismét elhozza Ázsiát a nappalidba. 

Van itt pénzügyi dráma, bosszú, romantikus vígjáték, sőt még politikai thriller is. Akár a koreai romantikus sorozatokat, akár a japán filmeket vagy a thaiföldi krimiket szereted, most garantáltan megtalálod a neked valót.

Összeszedtük a legfrissebb ázsiai sorozatokat és filmeket, amikért most minden streamingrajongó odavan. Szóval csoki a kézben, elő a pokrócot, és indulhat a maraton!

Typhoon: Családi vállalkozás – Amikor a pénzügyi válság nem csak a tőzsdén tombol

Az 1997-es ázsiai pénzügyi válság idején játszódó Typhoon: Családi vállalkozás (Typhoon Family) nem egy szokványos üzleti dráma.

A sorozat főhőse egy fiatal férfi, aki apja csőd szélén álló vállalkozását örökli meg – és ezzel együtt egy életre szóló felelősséget is kap. A koreai sorozat rendezője, Lee Na-Jeong, ismét bizonyítja, hogy a drámában és a lélekboncolásban verhetetlen.

Ha imádod azokat a Netflix-sorozatokat, amik egyszerre tanítanak és összetörnek, akkor ez a te filmed – vagyis sorozatod.

Bosszú mindenáron – Amikor az anyai szeretet túlvilági méreteket ölt

A Bosszú mindenáron (The Resurrected) című tajvani sorozat szó szerint életet lehel a bosszú fogalmába. Két anya, akik elvesztették lányaikat elhatározzák, hogy feltámasztják az elhunyt bűnszervezetvezért, hogy igazságot szolgáltassanak. Csakhogy a halálból visszatérni nem épp egyszerű… A Netflix új sorozata tele van misztikummal, sötét humorral és olyan morális kérdésekkel, amiktől még a legnagyobb horrorrajongók is bizony elgondolkodnak.

Halálos milliók – Amikor a bűnnek egzotikus illata van

A Halálos milliók (Everybody Loves Me When I’m Dead) egy thaiföldi film, ami olyan, mintha a „Breaking Bad” és a „Másnaposok” találkozna Pattayában. Két banki alkalmazott elhatározza, hogy lenyúlnak egy halott nő bankszámlájáról pár milliót – de a thaiföldi alvilág nem arról híres, hogy elnéző lenne az efféle kreatív ötletekkel kapcsolatban.

A Netflix-film látványos, őrült és minden pillanatában kiszámíthatatlan..

Túl sok érzelem – Avagy a csokoládé terápiás ereje

A Túl sok érzelem (Romantics Anonymous) a Netflix romantikus vígjátékkínálatának egyik legédesebb és legcukibb darabja. Egy csokoládévállalat elnöke képtelen fizikai kontaktusba lépni másokkal – egészen addig, amíg meg nem ismeri Ha Nát, a cég új csokoládémesterét.

Az ázsiai romantikus sorozat a csokoládé metaforáján keresztül beszél a szeretetről, a sebezhetőségről és arról, hogy néha a legjobb terápia egy közös bonbonkészítés. Japán, Korea és Franciaország hangulatát egyesíti, pont, mint egy szép matchás trüffel.

Az időnk hátralévő része – Idős nő, fiatal férfi, és egy halálos titok

A Fülöp-szigetekről érkező dráma, Az időnk hátralévő része (The Time That Remains), megmutatja, hogy a szerelem nem ismer kort… de sajnos ismeri a bűntudatot. Egy idős nő újraéli fiatalkori szerelmének élményét egy titokzatos, fiatalabb férfival, miközben egy nyomozó lassan felfedi közös múltjuk mocskosan sötét részleteit.

Ez a Netflix-film egy érzékeny és lassan kibontakozó történet az időről, veszteségről és második esélyekről. Pont az a fajta filmdráma, amitől még a legkeményebb nézők is elgondolkodnak az élet múlandóságán. Jó tanács: egy zsepit készíts be a film mellé.

+1 Jó hír – Amikor a repülőgép-eltérítésből lesz egy hazafias akciófilm

Ha valami igazán látványosra vágysz, a Jó hír (Good News) című koreai film bizony a megfelelő választás. Az 1970-es években játszódó történetben egy csapat elszánt ember mindent megtesz azért, hogy egy Phenjan (Észak-Korea) felé eltérített japán repülőt visszatérítsen Szöulba (Dél-Korea).

A Netflix októberi premierjei között talán ez a koreai akciófilm az egyik legnagyobb szabású – tele nemzetközi feszültséggel, politikai áthallásokkal és elképesztően csodálatos vizuális megoldásokkal.

Új koreai sorozat a netflixezők kedvence: a Kívánj valamit! szokatlanul friss és izgalmas romkom

Mi történik, ha a lámpásból előbújó dzsinn nem teljesíti vakon a kívánságaidat, hanem a saját sátáni játékát kezdi el űzni? A Netflix új koreai sorozata, a Kívánj valamit! erre a kérdésre ad választ.

Mindenki a koreai csodadiétára esküszik: a tiktokkerek már lefogytak, te mire vársz?

Négy hét. Egy koreai doktornő szerint csupán ennyi időre van szükséged ahhoz, hogy újraindítsd az emésztőrendszeredet, és helyrerakd a bélflórádat.

Új koreai feldolgozás készül Anne Hathaway és Robert De Niro sikerfilmjéből

A modern filmiparban a feldolgozások korát éljük – most pedig a 2015-ös kasszasiker, A kezdő kap új változatot, ezúttal Dél-Koreából.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu