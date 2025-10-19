Óriásit megy ez a pekingi TikTok fitnesztrend – Csak 2 gyakorlat és kockás hasat villanthatsz

Ha te is kockás hasat, formás vállakat és kemény feneket szeretnél, a Rabbit&Turtle-t, azaz a Nyusziugrást és a Teknősmozgás fitnesztrendet neked is érdemes a napi edzésrutinod részévé tenni.

Nyusziugrás és teknősmozgás az új fitnesztrend

Forrás: Shutterstock

Az év legfurcsább TikTok fitnesztrendjét egy népszerű pekingi táncelőadás ihlette

Ezen a bizonyos pekingi táncelőadáson gyerekek voltak a főszereplők – nyuszinak és teknősnek öltözve mozogtak együtt a színpadon. A „nyulak” villámgyorsan, négykézláb ugrándoztak, a „teknősök” pedig hátranyújtott lábbal vonszolták magukat előre. Mindenki könnyedén abszolválta a koreográfiát, a felnőttek számára azonban hamar kiderült, hogy a nyusziugrás és teknősmozgás minden, csak nem gyerekjáték.

Kemény saját testsúlyos edzésről van szó, mely erősíti és formálja a vállat, a törzset és a hasat. A Turtle & Rabbit fitnesztrend a profi táncosokat és a személyi edzőket is megizzasztja.

A cuki nyuszi-teknős koreográfia az egyik legkeményebb hasizom-erősítő mozgásformává nőtte ki magát

A felvételek milliókat inspiráltak eddig, a koreográfiát pedig sokan megpróbálják újragondolni. Vannak, akik otthon, egyesek parkban vagy edzőteremben kísérleteznek a mozgásformával, több-kevesebb sikerrel. A fitnesztrend mára elképesztő méreteket öltött: az eredeti videó pár nap alatt virális lett, mára több mint 12 millió megtekintésnél jár. Számos paródia is készült hozzá, a kommentelők pedig azon vitatkoznak, hogy vajon a nyuszik vagy a teknősök gyakorlata nehezebb-e. Egy tiktokker így fogalmazott: „A teknősös az egyik legjobb hasizom-erősítő rutin, amit valaha próbáltam. Öt perc után égett minden izmom, brutális mélyizom-erősítő edzés ez. A nyúlmozdolatok a kardiózóknak, a teknősmozdulatok az izmosodni vágyóknak kedveznek.”