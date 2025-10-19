Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 19., vasárnap Nándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bizarr

Óriásit megy ez a pekingi TikTok fitnesztrend – Csak 2 gyakorlat és kockás hasat villanthatsz

Shutterstock - Artem Furman
bizarr trend nyuszik TikTok fitnesz
Jónás Ágnes
2025.10.19.
Ha azt hitted, hogy Niki Minaj guggolós kihívása vagy a kínaiak műköldökvideói az év legbizarrabb TikTok-tartalmai, akkor ki kell ábrándítsunk: influenszerek tömegei sajátítják el az új pekingi fitnesztrendet – nyusziugrásban és teknőshöz hasonló járásban „közlekednek” az izmos has és az álomalak elérése érdekében.

Ha te is kockás hasat, formás vállakat és kemény feneket szeretnél, a Rabbit&Turtle-t, azaz a Nyusziugrást és a Teknősmozgás fitnesztrendet neked is érdemes a napi edzésrutinod részévé tenni. 

fitnesztrend
Nyusziugrás és teknősmozgás az új fitnesztrend 
Forrás: Shutterstock

Az év legfurcsább TikTok fitnesztrendjét egy népszerű pekingi táncelőadás ihlette 

Ezen a bizonyos pekingi táncelőadáson gyerekek voltak a főszereplők – nyuszinak és teknősnek öltözve mozogtak együtt a színpadon. A „nyulak” villámgyorsan, négykézláb ugrándoztak, a „teknősök” pedig hátranyújtott lábbal vonszolták magukat előre. Mindenki könnyedén abszolválta a koreográfiát, a felnőttek számára azonban hamar kiderült, hogy a nyusziugrás és teknősmozgás minden, csak nem gyerekjáték. 

Kemény saját testsúlyos edzésről van szó, mely erősíti és formálja a vállat, a törzset és a hasat. A Turtle & Rabbit fitnesztrend a profi táncosokat és a személyi edzőket is megizzasztja.

A cuki nyuszi-teknős koreográfia az egyik legkeményebb hasizom-erősítő mozgásformává nőtte ki magát

A felvételek milliókat inspiráltak eddig, a koreográfiát pedig sokan megpróbálják újragondolni. Vannak, akik otthon, egyesek parkban vagy edzőteremben kísérleteznek a mozgásformával, több-kevesebb sikerrel. A fitnesztrend mára elképesztő méreteket öltött: az eredeti videó pár nap alatt virális lett, mára több mint 12 millió megtekintésnél jár. Számos paródia is készült hozzá, a kommentelők pedig azon vitatkoznak, hogy vajon a nyuszik vagy a teknősök gyakorlata nehezebb-e. Egy tiktokker így fogalmazott: „A teknősös az egyik legjobb hasizom-erősítő rutin, amit valaha próbáltam. Öt perc után égett minden izmom, brutális mélyizom-erősítő edzés ez. A nyúlmozdolatok a kardiózóknak, a teknősmozdulatok az izmosodni vágyóknak kedveznek.”

Amennyiben te is kedvet kaptál, helyezkedj el négykézláb, legyen a tenyered a válladdal egy vonalban, a térdeid pedig a csípőd alatt. Lendületesen ugorj előre, engedd vissza a csípőd, majd ismételj. A teknősmozgást és annak fordítottját, mely nem más, mint a rákjárás, érdemes inkább a videóból ellesni.

@aims.lc

Everyone resting on the turtle!! 🥵🥵

♬ nhạc nền - Tròn

 

Fényderült a Victoria's Secret angyalainak edzéstervére: így gyúrják magukat bombázóvá

Ettől lehetnek neked is formás, izmos idomaid.

4 hét alatt elbúcsúzhatsz az integetőhájtól: végezd ezeket a gyakorlatokat minden nap

A feszes karok nem elérhetetlenek: tippjeinkkel és két súlyzóval azonnal formába lendülhetsz.

Így készült fel Angelina Jolie Lara Croft ikonikus szerepére: brutális terhelésnek volt kitéve

Így készült Angelina Jolie a Lara Croft filmre!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu