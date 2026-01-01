Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új év, új fogadalmak, régi nadrág: valóban csodát tesz a chia magos belső zuhany?

superfood méregtelenítés egészség
Pópity Balázs
2026.01.01.
Új év, új örület. Most a chia magos belső zuhany pörög a közösségi médiában. Azt ígérik, hogy ez a varázslötty megszünteti a puffadást és lerobbantja rólunk a fölösleges úszógumit. De vajon tényleg tud ilyet?

Sokan hiszik, hogy a bűneiket és a karácsonyi túlevést egyetlen reggeli itallal lehúzhatják a lefolyón. A belső zuhany néven futó chiakúra azonban egy kétélű fegyver, ami a dietetikusok szerint éppúgy okozhat megváltást, mint napokig tartó, kínzó puffadást.

Chia magos belső zuhany ami lerobbantja rólad az úszógumit.
Így készül a chia magos belső zuhany.
Forrás: Shutterstock

Mi az a belső zuhany?

  • Természetes megoldás székrekedés ellen.
  • A rostok vizet kötnek meg, így lágyítják és növelik a széklet tömegét.
  • Ha nem iszol mellé elég vizet, a méregtelenítés helyett brutális szorulást és puffadást okozhat.
  • Működik, de nem csodaszer – a fokozatosság és a hidratálás a kulcs.

Chia: valóban szuperétel vagy csak egy jól marketingelt mag?

A chia mag nem véletlenül kapta meg a superfood jelzőt. Egy chia mag tömegének majdnem a 40%-a tiszta rost, ami brutálisan magas aránynak számít az élelmiszerek között. Csak összehasonlításképpen: egy almában 100 grammonként mindössze 2-3 gramm rost van. De ezen felül:

  • Tele van antioxidánsokkal: védik a sejtjeidet a szabad gyökök pusztításától.
  • Fehérjebomba: 5 gramm fehérje jut minden unciára, ami védi az izmokat és a bőrt.
  • Mikrotápanyagok: foszfor, magnézium, vas és cink – minden, amitől az anyagcseréd felébred.

Akár öregedésgátló pudingba is tehetjük.

Mi az a belső zuhany? Miért érdemes meginni ezt a géles állagú löttyöt?

A belső zuhanyról a közösségi média azt ígéri, hogy segít kimosni a szervezetedbe nem illő dolgokat. A recept pofonegyszerű: egy-két evőkanál chia magot elkeverünk egy nagy pohár vízben, hagyjuk állni, amíg kocsonyás nem lesz, majd megisszuk. Beth Czerwony, a Cleveland Clinic dietetikusa szerint a titok a magok nedvszívó képességében rejlik: a chia mag súlyának akár 12-szeresét is képes felszívni.

Amikor ez a gél bekerül a szervezetedbe, gyakorlatilag nehezékként funkcionál: vizet vonz a székletbe, lágyítja azt, és segít, hogy minden elinduljon, aminek el kell indulnia.

A méregtelenítő hatás árnyoldala: amikor a zuhanyból dugulás lesz

Bár a méregtelenítő hatás csábító, de a chia kétélű fegyver. A benne lévő rostok nagy része oldhatatlan, ami tökéletes a székrekedés ellen, de csak akkor, ha mellé brutális mennyiségű vizet iszol.

„A chia gél formájában szívja magába a folyadékot. Ha nincs elég víz a rendszerben, a massza besűrűsödik, és ahelyett, hogy takarítana, konkrétan eldugítja a beleket.” – figyelmeztet Czerwony.

Így készítsd el az extra változatot

Fontos figyelni az arányokra, mert különben nyögés lehet a vége.

Hozzávalók:

  • 1 evőkanál chia mag (kb. 10–12 g)
  • 2,5–3 dl szénsavmentes víz (lehetőleg szobahőmérsékletű)
  • Fél citrom frissen facsart leve
  • Opcionális: egy csipet fekete só vagy cayenne bors (ha bírja a gyomrod, a keringés fokozására)

Elkészítés lépésről lépésre:

  1. A keverés: Szórd a chia magot egy nagy pohár vízbe. Fontos, hogy ne egyszerre zúdítsd bele, hanem fokozatosan, miközben már kevered.
  2. A pihentetés: Hagyd állni legalább 10–15 percig. Ez a legfontosabb rész: a magoknak idő kell, hogy kiengedjék magukból a nyálkaanyagokat és kialakuljon a kocsonyás, gél állag.
  3. Az ismétlés: 5 perc után keverd át még egyszer alaposan, hogy ne tapadjanak össze a magok csomókba a pohár alján.
  4. Az ízesítés: Csavard bele a citromot közvetlenül fogyasztás előtt.
  5. A technika: Ne húzd le egyszerre, mint egy felest! Idd meg lassan, és utána a nap folyamán igyál meg még legalább 1-2 pohár tiszta vizet, hogy a rostok valóban átmossanak és ne okozzanak fennakadást.

 

