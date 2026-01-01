Új év, új fogadalmak, régi nadrág: valóban csodát tesz a chia magos belső zuhany?

Sokan hiszik, hogy a bűneiket és a karácsonyi túlevést egyetlen reggeli itallal lehúzhatják a lefolyón. A belső zuhany néven futó chiakúra azonban egy kétélű fegyver, ami a dietetikusok szerint éppúgy okozhat megváltást, mint napokig tartó, kínzó puffadást.

Így készül a chia magos belső zuhany.

Forrás: Shutterstock

Mi az a belső zuhany? Természetes megoldás székrekedés ellen.

A rostok vizet kötnek meg, így lágyítják és növelik a széklet tömegét.

Ha nem iszol mellé elég vizet, a méregtelenítés helyett brutális szorulást és puffadást okozhat.

Működik, de nem csodaszer – a fokozatosság és a hidratálás a kulcs.

Chia: valóban szuperétel vagy csak egy jól marketingelt mag?

A chia mag nem véletlenül kapta meg a superfood jelzőt. Egy chia mag tömegének majdnem a 40%-a tiszta rost, ami brutálisan magas aránynak számít az élelmiszerek között. Csak összehasonlításképpen: egy almában 100 grammonként mindössze 2-3 gramm rost van. De ezen felül:

Tele van antioxidánsokkal: védik a sejtjeidet a szabad gyökök pusztításától.

Fehérjebomba: 5 gramm fehérje jut minden unciára, ami védi az izmokat és a bőrt.

Mikrotápanyagok: foszfor, magnézium, vas és cink – minden, amitől az anyagcseréd felébred.

Akár öregedésgátló pudingba is tehetjük.

Mi az a belső zuhany? Miért érdemes meginni ezt a géles állagú löttyöt?

A belső zuhanyról a közösségi média azt ígéri, hogy segít kimosni a szervezetedbe nem illő dolgokat. A recept pofonegyszerű: egy-két evőkanál chia magot elkeverünk egy nagy pohár vízben, hagyjuk állni, amíg kocsonyás nem lesz, majd megisszuk. Beth Czerwony, a Cleveland Clinic dietetikusa szerint a titok a magok nedvszívó képességében rejlik: a chia mag súlyának akár 12-szeresét is képes felszívni.

Amikor ez a gél bekerül a szervezetedbe, gyakorlatilag nehezékként funkcionál: vizet vonz a székletbe, lágyítja azt, és segít, hogy minden elinduljon, aminek el kell indulnia.

A méregtelenítő hatás árnyoldala: amikor a zuhanyból dugulás lesz

Bár a méregtelenítő hatás csábító, de a chia kétélű fegyver. A benne lévő rostok nagy része oldhatatlan, ami tökéletes a székrekedés ellen, de csak akkor, ha mellé brutális mennyiségű vizet iszol.