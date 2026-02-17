Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Fejfájást okozó falatok: ezeket az ételeket jobb elkerülni, ha hajlamos vagy migrénre

egészség migrénes fejfájás fejfájás krónikus migrén migrén
Rideg Léna
2026.02.17.
Gondoltad volna, hogy a krónikus fejfájást nem csak a stressz vagy az időjárás idézheti elő? Bizonyos ételek is jelentősen fokozhatják a migrén kockázatát, de tudatos odafigyeléssel könnyen csökkenthetők a rohamok.

Sok migrénnel élő számára a fejfájás nemcsak időjárás- vagy stresszfüggő jelenség: bizonyos ételek is komoly szerepet játszhatnak a rohamok kialakulásában. Egy krónikus migrénes tapasztalataiból és Dr. David Buchholz Gyógyítsd meg a fejfájásod című könyvéből kiindulva gyűjtöttük össze azokat az élelmiszereket, amelyek egyes esetekben kiválthatják a lüktető fájdalmat.

8 étel, ami kiválthatja a migrént.
Forrás: Moment RF
  • A friss, élesztős pékáru, például kenyér, bagel vagy fánk fejfájást válthat ki.
  • A túlérett banán és avokádó magas tiramintartalma növelheti a migrén kockázatát.
  • A citrusfélék, akár gyümölcsként, akár lé formájában, bizonyos esetekben rohamot idézhetnek elő.
  • A nátrium-glutamát (MSG) jelen lehet levesekben, chipsekben, instant tészta- és rizsételekben, és érzékenyeknél fejfájást okozhat.
  • A paradicsom és paradicsomszósz szabad glutamáttartalma miatt kiválthat migrént.
  • A nitrátot tartalmazó húskészítmények, mint a hot dog, szalámi vagy szalonna, szintén rizikófaktorok.
  • A nyers hagyma fogyasztása egyeseknél fejfájást okozhat, főtt formában viszont sokan panaszmentesen fogyaszthatják.
  • Az aszpartám, mint mesterséges édesítőszer, bizonyos esetekben fokozhatja a migrénes epizódok gyakoriságát.

Tegyél a migrén ellen, és száműzd ezt a 8 ételt az otthonodból!

A szakember szerint érdemes legalább két hónapon át tudatosan kerülni a migrént okozó ételeket, majd fokozatosan, egyenként visszavezetni őket az étrendbe, hogy kiderüljön, melyik a valódi bűnös, már, ha van ilyen. Az étkezési napló sokat segíthet ebben. Fontos ugyanakkor, hogy nem minden migrén ételhez köthető: a stressz, a kialvatlanság vagy akár egy rossz párna is kiválthat rohamot.

  •  Friss pékáru

Az egyik meglepő tiltiólistás étel a friss, élesztővel készült pékáru. A sütőből frissen kivett kenyér, bagel vagy fánk egyeseknél fejfájást okozhat. A megoldás egyszerű lehet: hagyjuk állni vagy fagyasszuk le a péksüteményt, és csak később fogyasszuk el.

  • A túlérett banán és avokádó

A tiramin nevű vegyület szintén gyakori kiváltó ok. Természetes módon fordul elő több élelmiszerben, és különösen akkor problémás, amikor az adott étel túlérett. A barnuló banán és az avokádó tiraminszintje magasabb lehet, ami az érzékenyebb embereknél kiválthatja a migrént.  Az European Neuropsychopharmacology folyóiratban közölt kutatás szerint a tiramin a noradrenalin felszabadulásán keresztül érszűkületet, majd értágulatot idézhet elő – ez a migrén egyik ismert mechanizmusa. A hatás különösen azoknál lehet erősebb, akik monoamin-oxidázt gátló gyógyszert szednek.

  • A citrusfélék

A citrusfélék – akár gyümölcsként, akár lé formájában – szintén szerepelnek a listán. Van, akinél egy pohár narancslé is elegendő a migrénes roham kiváltásához, míg mások gond nélkül elfogyasztanak néhány szeletet.

  • A nátrium-glutamát tartalmú ételek

A nátrium-glutamát, vagyis az MSG sokak számára ismert rizikófaktor. Bár természetes formában is jelen van egyes ételekben, adalékanyagként levesekben, chipsekben, instant tészta- és rizsételekben is előfordulhat, gyakran más néven feltüntetve. Egy 2024-es tanulmány szerint az emberek egy kisebb csoportja valóban érzékeny lehet rá, ugyanakkor a placebohatás is torzíthatja a tapasztalatokat.

  • Paradicsom és paradicsomszósz

A paradicsom és a paradicsomszósz természetes szabad glutamáttartalma miatt szintén kiválthat fejfájást. A mennyiség csökkentése sokaknál enyhítheti a panaszokat.

  • Nitrátot tartalmazó húskészítmények

A nitrátokkal tartósított húsok – például a hot dog, a szalámi vagy a szalonna – esetében még külön kifejezés is létezik: „hot dog fejfájás”. A The Lancet egyik tanulmánya szerint a nátrium-nitrit 13 vizsgált személy közül 8-nál okozott fejfájást. A nitrogén-monoxid értágító hatása aktiválhatja a trigeminovaszkuláris rendszert, amely kulcsszerepet játszik a migrénes fájdalomban. Ma már szerencsére elérhetők nitrát- és MSG-mentes alternatívák is.

  • A nyers hagyma

Meglepő lehet, de a nyers hagyma is kiváltó tényező lehet, miközben főtt formában sokan panaszmentesen fogyasztják. Alternatívaként a mogyoróhagyma javasolt.

  • A sokat emlegetett aszpartám

Végül az aszpartám, a NutraSweet és Equal néven is ismert mesterséges édesítőszer is felkerült a listára. Nemcsak diétás üdítőkben, hanem számos cukormentes termékben megtalálható. Egy 2017-es kutatás összefüggést talált a magas aszpartámbevitel és a gyakoribb fejfájás között, bár a pontos mechanizmus még nem teljesen tisztázott.

A migrén okai sokfélék lehetnek, a migrén tünetei egyénenként eltérően jelentkezhetnek, és a migrén kezelésére sem létezik egységes recept. Éppen ezért fontos tudni, hogy rendkívül egyéni betegség: a tudatos megfigyelés, a kiváltó tényezők felismerése és egy személyre szabott étrend kialakítása sokaknál valódi áttörést hozhat a rohamok csökkentésében és az életminőség javításában.

