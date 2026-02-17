Chris Hemsworth új filmjénél felvonult az egész család – Érkezik A bűn útja

Ha egy filmben egyszerre szerepel Chris Hemsworth és Mark Ruffalo, ott garantált a feszültség. Az A bűn útja (eredeti címén Crime 101) pontosan erre épít: két erős karakter, két eltérő módszer, és egy évek óta húzódó macska-egér harc Los Angeles árnyékos oldalán.

A bűn útja február 19-tól látható a mozikban.

Mark Ruffalo makacs nyomozóként ered a nyomába Los Angelesben.

A bűn útja látványos thriller, sztárparádéval és sötét fordulatokkal.

Hosszú idő után először lépett együtt kamera elé a Hemsworth család. Chris legújabb filmje adta a családi összejövetel apropóját, ami már annyira meghitt, hogy el sem hisszük. PR-fogás vagy csak egy kedves premier délután? Ezt döntse el mindenki maga.

A Hemsworth család A bűn útja film premierén.

Addig is, nézzük meg miről szól ez az új akció-csoda!

Hemsworth ezúttal nem szuperhősként, hanem egy szigorú szabályok szerint dolgozó, kimért és elegáns rablóként tűnik fel. Tudja, mit akar, nem improvizál feleslegesen, és minden akcióját precízen megtervezi. Négyévenként csap le újra és újra, hibátlanul. Az egyetlen közös pont a bűntényekben az, hogy mindig a Csendes-óceán partján futó legendás 101-es úton történnek.

A helyszín nem véletlen, hisz ez a szabadság szimbóluma, miközben a menekülés útvonala is.

A nyomában ott lohol Mark Ruffalo karaktere, a makacs, módszeres, de ösztöneire is hallgató nyomozó. Ő az a fajta zsaru, aki nem tudja elengedni az ügyet. A kollégái szerint már túl személyes számára a hajsza, de ő pontosan érzi: van rendszer a káoszban. Csak még nem látja teljesen.

Los Angeles közben él, vibrál, csillog és romlik

Gyönyörű nők, kisstílű bűnözők, irigy rendőrök, fegyverek és gyémántok keverednek a háttérben. A film atmoszférája egyszerre elegáns és sötét, mintha egy klasszikus noir és egy modern thriller találkozna egy napsütötte, de erkölcsileg ingoványos városban.

A szereplőgárda ráadásul elképesztően erős

A filmben feltűnik Halle Berry, aki mindig képes súlyt adni egy történetnek, valamint Barry Keoghan, aki az utóbbi évek egyik legizgalmasabb karakterformáló színésze. Szerepet kap továbbá Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, valamint a veterán Nick Nolte is.

Ez már önmagában garancia arra, hogy nem egy egysíkú akciófilmet kapunk.

A film az év egyik legjobban várt krimije lehet — nemcsak a látvány, hanem a karakterek mélysége miatt is. Február 19-én érkezik a mozikba.

