Chris Hemsworth új filmjénél felvonult az egész család – Érkezik A bűn útja

mozi film Chris Hemsworth Mark Ruffalo
Hajdu Viktória
2026.02.17.
Gyémántok, fegyverek, régi amerikai autók és egy zsaru, aki nem tudja elengedni az ügyet. Chris Hemsworth új filmje nem finomkodik, itt A bűn útja.

Ha egy filmben egyszerre szerepel Chris Hemsworth és Mark Ruffalo, ott garantált a feszültség. Az A bűn útja (eredeti címén Crime 101) pontosan erre épít: két erős karakter, két eltérő módszer, és egy évek óta húzódó macska-egér harc Los Angeles árnyékos oldalán.

A bűn útja február 19-tól látható a mozikban.
Forrás: profimedia

Chris Hemsworth új filmje: A bűn útja – Sztárparádé és feszült macska-egér harc a 101-es úton

  • Chris Hemsworth elegáns, szabálykövető rablót alakít új filmjében.
  • Mark Ruffalo makacs nyomozóként ered a nyomába Los Angelesben.
  • A bűn útja látványos thriller, sztárparádéval és sötét fordulatokkal.

Hosszú idő után először lépett együtt kamera elé a Hemsworth család. Chris legújabb filmje adta a családi összejövetel apropóját, ami már annyira meghitt, hogy el sem hisszük. PR-fogás vagy csak egy kedves premier délután? Ezt döntse el mindenki maga. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 10: (L-R) Liam Hemsworth, Chris Hemsworth, Leonie Hemsworth and Craig Hemsworth attend the world premiere of Amazon MGM Studios' "Crime 101" at The United Theater on Broadway on February 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryson/WireImage)
A Hemsworth család A bűn útja film premierén. 
Forrás:  Getty Images

Addig is, nézzük meg miről szól ez az új akció-csoda!

Hemsworth ezúttal nem szuperhősként, hanem egy szigorú szabályok szerint dolgozó, kimért és elegáns rablóként tűnik fel. Tudja, mit akar, nem improvizál feleslegesen, és minden akcióját precízen megtervezi. Négyévenként csap le újra és újra, hibátlanul. Az egyetlen közös pont a bűntényekben az, hogy mindig a Csendes-óceán partján futó legendás 101-es úton történnek. 

A helyszín nem véletlen, hisz ez a szabadság szimbóluma, miközben a menekülés útvonala is.

A nyomában ott lohol Mark Ruffalo karaktere, a makacs, módszeres, de ösztöneire is hallgató nyomozó. Ő az a fajta zsaru, aki nem tudja elengedni az ügyet. A kollégái szerint már túl személyes számára a hajsza, de ő pontosan érzi: van rendszer a káoszban. Csak még nem látja teljesen.

Los Angeles közben él, vibrál, csillog és romlik

Gyönyörű nők, kisstílű bűnözők, irigy rendőrök, fegyverek és gyémántok keverednek a háttérben. A film atmoszférája egyszerre elegáns és sötét, mintha egy klasszikus noir és egy modern thriller találkozna egy napsütötte, de erkölcsileg ingoványos városban.

A szereplőgárda ráadásul elképesztően erős

A filmben feltűnik Halle Berry, aki mindig képes súlyt adni egy történetnek, valamint Barry Keoghan, aki az utóbbi évek egyik legizgalmasabb karakterformáló színésze. Szerepet kap továbbá Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, valamint a veterán Nick Nolte is. 

Ez már önmagában garancia arra, hogy nem egy egysíkú akciófilmet kapunk.

A film az év egyik legjobban várt krimije lehet — nemcsak a látvány, hanem a karakterek mélysége miatt is. Február 19-én érkezik a mozikba. 
 

