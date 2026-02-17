Válás után a toyboy karjaiban: így romantikázott fiatal szerelmével a strandon Jessica Alba - Fotó

A háromgyermekes Jessica Alba hétfőn Floridában strandolt az Amerika Kapitány: Szép új világ című film színészével. Szemtanúk arról számoltak be, hogy Danny Ramirez végig nagyon figyelmesen viselkedett: ölelte, csókolta Jessica Albát a vízben és a parton is, később pedig Ramirez vitte a színésznő táskáját, amikor elhagyták a strandot.

Jessica Alba és Danny Ramirez a strandon romantikáztak

Forrás: Profimedia

Jessica Alba és Danny Ramirez kapcsolata tavaly júliusban került nyilvánosságra, amikor együtt tértek haza egy cancúni nyaralásról. Azóta több alkalommal mutatkoztak együtt, de Jessica Alba eddig még nem tett közzé közös képeket.

Jessica Alba válását véglegesítették

Jessica Alba és volt férje, a 47 éves Cash Warren múlt pénteken véglegesítették a válásukat. A TMZ értesülése szerint a megállapodás részeként Alba összesen 3 millió dollárt fizet Warrennek: 1,5 millió dollárt azonnal, további 1,5 milliót pedig 2027-ben. A felek közösen nevelik 14 éves lányukat, Havent és 8 éves fiukat, Hayest. 17 éves lányuk, Honor jelenleg a Yale Egyetemen tanul.

Jessica Alba új párja, Danny Ramirez közben szakmailag igen aktív időszakot él. A napokban fejezte be első rendezését, a Baton című futballdrámát, amelynek executive producere David Beckham. A Miamiban játszódó filmben Ramirez a főszerepet is vállalta. A színészt hamarosan Pedro Pascallal is láthatuk Todd Haynes De Noche című romantikus filmjében, de szerepel Julius Onah Jean-Michel Basquiat-életrajzi alkotásában is, a Russo fivérek Avengers: Doomsday című Marvel-produkciójában, valamint rendezi és főszereplője lesz a Pursuit Of Touch című filmnek, amelyben egy háborús veteránt alakít.

Jessica Alba szintén több projekten dolgozik. A Roku Channel november 10-én berendelte a Honest Renovations című reality negyedik évadát, így Alba Lizzy Mathis oldalán visszatér a képernyőre. Emellett szerepel Justin Chadwick The Mark című thrillerében, Dakota Johnson rendezői debütálásában, az A Tree is Blue-ban, valamint Bobby Moresco Maserati: The Brothers című életrajzi filmjében.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: