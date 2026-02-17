Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Válás után a toyboy karjaiban: így romantikázott fiatal szerelmével a strandon Jessica Alba - Fotó

új élet Jessica Alba Cash Warren
Horváth Angéla
2026.02.17.
Jessica Alba Miami Beachen romantikázott új párjával, a nála 11 évvel fiatalabb Danny Ramirezzel, néhány nappal azután, hogy hivatalosan is véglegesítették válását Cash Warrennel. A 44 éves színésznő és a 33 éves toyboy a tengerparton szenvedélyes csókokat váltott, egy pillanatra sem tudták elengendi egymást.

A háromgyermekes Jessica Alba hétfőn Floridában strandolt az Amerika Kapitány: Szép új világ című film színészével. Szemtanúk arról számoltak be, hogy Danny Ramirez végig nagyon figyelmesen viselkedett: ölelte, csókolta Jessica Albát a vízben és a parton is, később pedig Ramirez vitte a színésznő táskáját, amikor elhagyták a strandot.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Miami Beach, FL Jessica Alba and Danny Ramirez turn up the heat during a romantic post-Valentine’s Day escape on Miami Beach. The duo shared kisses on their loungers at The Setai, with Alba rocking a printed bikini and baseball cap while Ramirez kept it cool in bright orange swim shorts as they sipped cocktails by the shore. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1075718993, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Jessica Alba, Danny Ramirez
Jessica Alba és Danny Ramirez a strandon romantikáztak
Forrás: Profimedia

Jessica Alba és Danny Ramirez kapcsolata tavaly júliusban került nyilvánosságra, amikor együtt tértek haza egy cancúni nyaralásról. Azóta több alkalommal mutatkoztak együtt, de Jessica Alba eddig még nem tett közzé közös képeket.

Jessica Alba válását véglegesítették

Jessica Alba és volt férje, a 47 éves Cash Warren múlt pénteken véglegesítették a válásukat. A TMZ értesülése szerint a megállapodás részeként Alba összesen 3 millió dollárt fizet Warrennek: 1,5 millió dollárt azonnal, további 1,5 milliót pedig 2027-ben. A felek közösen nevelik 14 éves lányukat, Havent és 8 éves fiukat, Hayest. 17 éves lányuk, Honor jelenleg a Yale Egyetemen tanul.

Jessica Alba új párja, Danny Ramirez közben szakmailag igen aktív időszakot él. A napokban fejezte be első rendezését, a Baton című futballdrámát, amelynek executive producere David Beckham. A Miamiban játszódó filmben Ramirez a főszerepet is vállalta. A színészt hamarosan Pedro Pascallal is láthatuk Todd Haynes De Noche című romantikus filmjében, de szerepel Julius Onah Jean-Michel Basquiat-életrajzi alkotásában is, a Russo fivérek Avengers: Doomsday című Marvel-produkciójában, valamint rendezi és főszereplője lesz a Pursuit Of Touch című filmnek, amelyben egy háborús veteránt alakít.

Jessica Alba szintén több projekten dolgozik. A Roku Channel november 10-én berendelte a Honest Renovations című reality negyedik évadát, így Alba Lizzy Mathis oldalán visszatér a képernyőre. Emellett szerepel Justin Chadwick The Mark című thrillerében, Dakota Johnson rendezői debütálásában, az A Tree is Blue-ban, valamint Bobby Moresco Maserati: The Brothers című életrajzi filmjében.

