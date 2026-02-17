Kelly Osbourne nagyon megváltozott – A barátai szerint a valóság ijesztő

Amikor a kamera a meghatódott Osbourne családra közelített, a közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások. A 39 éves Kelly Osbourne édesanyja, Sharon mellett állt, ujjatlan ruhában. Karjai feltűnően vékonyak voltak, arca beesettnek tűnt, és több jelenlévő szerint a mozgásával sem volt minden rendben.

Sharon és Kelly Osbourne a Grammy-gálán

Forrás: Getty Images

Kelly Osbourne soványabb, mint valaha: „Élőben még vékonyabb”

Egy forrás, aki a Grammy előtti partin is látta Kellyt, a Daily Mailnek azt mondta: élőben még soványabbnak tűnt, mint a képernyőn. „Ijesztő volt. Korábban nem így nézett ki. Évek óta ismerem, és még soha nem láttam ennyire soványnak” – fogalmazott. Hozzátette: az arca beesett, az arccsontja élesen kirajzolódik, és furcsán is beszél. A bennfentes a Grammy-gálán többen is Kelly Osbourne külsejéről beszéltek, találgatták, vajon hány kiló lehet, és nincs-e veszélyben az egészsége. „Nem hiszem, hogy egy egészséges emberi test így néz ki” – mondta.

Kelly egy másik közeli ismerőse így nyilatkozott: senki nem akar nyíltan közbeavatkozni, de figyelnek rá. „Kelly mindig is érzékeny volt a külsejére, és ha valaki szóba hozza a súlyát, azt lerázza” – mondta. Szerinte apja az halála komoly lelki terhet jelentett, és ez a kinézetére is hatással lehet.

Kelly Osbourne nagyon lefogyott

Forrás: Getty Images

Kelly Osbourne 2018-ban gyomorműtéten esett át, amelyet később „élete legjobb döntésének” nevezett. A beavatkozás, a szigorú étrend és az intenzív edzésprogram óriási fogyást eredményezett. Később, 2022-ben, amikor fiát, Sidneyt várta, megint meghízott, és terhességi cukorbetegséget állapítottak meg nála. Akkor egy időre visszavonult a nyilvánosságtól.

Kelly Osbourne fogyása kapcsán többen az Ozempicet emlegetik, de ő korábban ezt egyértelműen tagadta. „Nem szedtem Ozempicet. Nem tudom, honnan jött ez az egész. Az anyám szedte” – mondta.

A kritikákra Instagram-videóban is reagált. „Azoknak, akik azt kérdezik, beteg vagyok-e, vagy azt tanácsolják, hogy hagyjam abba az Ozempicet: az apám nemrég halt meg, és próbálok talpon maradni. Most a családom az egyetlen, ami számít. Aki pedig gonoszkodik, annak csak annyit üzenek: hagyjon békén” – fogalmazott.