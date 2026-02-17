Új korszak a gasztroenterológiai diagnosztikában: megnyílt a MiND Klinika endoszkópos részlege az EndoExpert praxiscéggel együttműködésben

Dr. Mechtler László, a MiND Klinika alapítója beszélt a kezdetekről.

Forrás: Flatlight Creatives

Dr. Entz László, az intézmény ügyvezető igazgatója, idegsebészeti szakorvosa szintén Dr. Schwab Richárdnak köszönhetően mondott igent az együttműködésre 2022-ben.

„Olyan klinikát kívántunk létrehozni Magyarországon, ami Európában is ritkaságszámba megy. A MiND Klinika fejlesztései 2023-ban kezdődtek, melynek eredményeképpen a 700 négyzetméteres terület 1500 négyzetméterre nőtt. A korábbi jól bejáratott szakorvosi ellátás csúcskategóriás új eszközökkel, szakrendelésekkel és együttműködésekkel bővült" – árulta el.

Dr. Entz László ügyvezető igazgató a MiND Klinikán történt fejlesztéseket ismertette.

Forrás: Flatlight Creatives

A Mészáros Csoport biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi hátteret

A Mészáros Lőrinc üzletember tulajdonában lévő Mészáros Csoport egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. 2025 decemberében

tőke formájában biztosította az intézmény működéséhez szükséges anyagi hátteret. Célja a klinika infrastruktúrájának fejlesztése és a szolgáltatások bővítése. Ennek kapcsán Dr. Entz László ügyvezető megjegyezte:

A Mészáros Csoport egyik zászlóshajója, a Talentis Group Zrt. biztosítja a MiND Klinika működéséhez szükséges anyagi hátteret. A fotón balról: Dr. Entz László, Mészáros Lőrinc, dr. Várkonyi Andrea.

Forrás: Flatlight Creatives

„A jelenlegi piaci körülmények között ez ma Európában nagyon ritka, ugyanakkor elengedhetetlen feltétele annak, hogy olyan szakmai közösséget építhessünk, amelynek tagjai hosszú távon stabil elköteleződést vállalhatnak a klinika mellett.”

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a klinika üzleti modellje megköveteli, hogy a csatlakozó praxisközösségek saját maguk is beruházzanak és hozzájáruljanak a közös sikerhez.

„A MiND Klinikát a közös anyagi felelősségvállalás is egyedivé teszi Magyarországon” – mondta.

A magánintézmény ebben a formában dolgozik együtt többek között a Demeter Pál és Gyökeres Tibor főorvosok által alapított gasztroenterológiai endoszkópos praxisközösséggel, az EndoExperttel és Dr. Schwab Richárd dietetikus kollégáival, a BiomTeammel, valamint a PSI Fájdalom Klinikával.

MiND Klinika új részlege csúctechnológiás berendezésekkel.

Forrás: Flatlight Creatives

Csúcstechnológiás berendezések az új EndoExpert endoszkópos részlegen

A Dr. Demeter Pál főorvos által vezetett endoszkópiás részlegen hazánkban elsőként indították el az endoszkópos ultrahangos vizsgálatokat, mely elsősorban a hasnyálmirigy megbetegedések esetén jelent rendkívül nagy diagnosztikai biztonságot.