Kínai horoszkóp 2026: számold ki, mit hoz számodra az év!

Hogyha meg akarjuk ismerni rejtett személyiségjegyeinket, érdemes egy pillantást vetni a kínai horoszkópra. Egy személy leírása két elemből áll: egy állatövi jegy, valamint egy elem nászából. Ennek megállapításához mindössze egyedül születési évünkre van szükség, melyből nemcsak tulajdonságainkat tudhatjuk meg, de még életünk alakulását is felfedi. A holdújév közeledtével ideje közelebbről megismerkedni a keleti filozófiával!

2026 a Tűz Ló éve. Vajon mi a te személyes kínai horoszkópod?

Forrás: Getty Images

Kínai horoszkóp 2026 A Tűz Ló éve köszöntött be 2026-ban.

Egy személy kínai horoszkópja egy állatövi jegyből és egy elemből áll.

Kínai állatjegyek: mit árul el a születési éved?

A kínai asztrológia szerint minden ciklus hatvan évig tart, melyben 12 állatövi jegy váltja egymást. Minden esztendőhöz más csillagjegy tartozik, melyekről alább láthatsz összefoglalót.

Patkány

Születési év: 1936; 1948; 1960; 1972; 1984; 1996; 2008; 2020

Ezek a kínai állatövi jegyek jellemzően erős vezetői vénával bírnak, amit intelligenciájuk és találékonyságuk is megtámogat. Empátia, érzékenység, hűség jellemzi emberekkel folytatott kapcsolatukat, viszont sokszor zárkózottak, bizalmatlanok.

Bivaly

Születési év: 1937; 1949; 1961; 1973; 1985; 1997; 2009; 2021

Erősen családcentrikusak, végletekig hűségesek, rémisztően higgadtan reagálnak még a legfeszültebb helyzetekre is. Kivételes kitartásuk, türelmük, valamint részletorientáltságuk révén sikerre viszik vállalkozásaikat.

Tigris

Születési év: 1938; 1950; 1962; 1974; 1986; 1998, 2010; 2022

Független, szenvedélyes kínai csillagjegyek ők, akik erős intuíciójuk révén mindig megérzik, mi fog történni. Igazságérzetük nagyon erős, nem félnek kiállni meggyőződésük mellett, valóságos védőügyvédei a horoszkópnak.

Nyúl

Születési év: 1939; 1951; 1963; 1975; 1987; 1999; 2011; 2023

Rendkívül óvatos, diplomatikus jegy a Nyúl, akik ha lehet, kerülik a konfliktust. Gyakran bizalmatlanok, alaposan megválogatják, kinek nyílnak meg, igazi művészlelkek. Mindez csak addig tart, amíg nem akarnak elérni egy célt: olyankor elszántak és akaratosak.

Sárkány

Születési év: 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012; 2024

Kreativitás, innováció, igényesség, jókora magabiztossággal nyakon öntve – dióhájban ez a Sárkány jegy. Született vezetők, akik védelmezik a gyengét, roppant barátságosak, ugyanakkor meg is van az árnyoldaluk: hajlamosak az arroganciára.