Kínai horoszkóp 2026: számold ki, mit hoz számodra az év!

Hogyha meg akarjuk ismerni rejtett személyiségjegyeinket, érdemes egy pillantást vetni a kínai horoszkópra. Egy személy leírása két elemből áll: egy állatövi jegy, valamint egy elem nászából. Ennek megállapításához mindössze egyedül születési évünkre van szükség, melyből nemcsak tulajdonságainkat tudhatjuk meg, de még életünk alakulását is felfedi. A holdújév közeledtével ideje közelebbről megismerkedni a keleti filozófiával!
Kínai horoszkóp 2026
- A Tűz Ló éve köszöntött be 2026-ban.
- Egy személy kínai horoszkópja egy állatövi jegyből és egy elemből áll.
Kínai állatjegyek: mit árul el a születési éved?
A kínai asztrológia szerint minden ciklus hatvan évig tart, melyben 12 állatövi jegy váltja egymást. Minden esztendőhöz más csillagjegy tartozik, melyekről alább láthatsz összefoglalót.
Patkány
Születési év: 1936; 1948; 1960; 1972; 1984; 1996; 2008; 2020
Ezek a kínai állatövi jegyek jellemzően erős vezetői vénával bírnak, amit intelligenciájuk és találékonyságuk is megtámogat. Empátia, érzékenység, hűség jellemzi emberekkel folytatott kapcsolatukat, viszont sokszor zárkózottak, bizalmatlanok.
Bivaly
Születési év: 1937; 1949; 1961; 1973; 1985; 1997; 2009; 2021
Erősen családcentrikusak, végletekig hűségesek, rémisztően higgadtan reagálnak még a legfeszültebb helyzetekre is. Kivételes kitartásuk, türelmük, valamint részletorientáltságuk révén sikerre viszik vállalkozásaikat.
Tigris
Születési év: 1938; 1950; 1962; 1974; 1986; 1998, 2010; 2022
Független, szenvedélyes kínai csillagjegyek ők, akik erős intuíciójuk révén mindig megérzik, mi fog történni. Igazságérzetük nagyon erős, nem félnek kiállni meggyőződésük mellett, valóságos védőügyvédei a horoszkópnak.
Nyúl
Születési év: 1939; 1951; 1963; 1975; 1987; 1999; 2011; 2023
Rendkívül óvatos, diplomatikus jegy a Nyúl, akik ha lehet, kerülik a konfliktust. Gyakran bizalmatlanok, alaposan megválogatják, kinek nyílnak meg, igazi művészlelkek. Mindez csak addig tart, amíg nem akarnak elérni egy célt: olyankor elszántak és akaratosak.
Sárkány
Születési év: 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012; 2024
Kreativitás, innováció, igényesség, jókora magabiztossággal nyakon öntve – dióhájban ez a Sárkány jegy. Született vezetők, akik védelmezik a gyengét, roppant barátságosak, ugyanakkor meg is van az árnyoldaluk: hajlamosak az arroganciára.
Kígyó
Születési év: 1941; 1953; 1965; 1977; 1989; 2001; 2013; 2025
Mosolygós, barátságos természetük révén olyan könnyedén kötnek barátságot, mint ahogy a kígyó vedli le a bőrét. Szépérzékük páratlan, remek tervezők, művészek válnak belőlük, jó szervezők, vezetők. Mérhetetlen bölcsességet rejtenek, ugyanakkor hajlamosak manipulációra
Ló
Születési év: 1942; 1954; 1966; 1978; 1990; 2002; 2014
Határozott, független, ambiciózus jegyről van szó, akiket még száz lóval sem lehet eltéríteni a céljaiktól. Terveik megvalósítása érdekében nem restek kockázatot vállalni, mindig a saját útjukat követik. Ugyanakkor olykor elveszettnek érzik magukat és túlzottan makacsok.
Kecske
Születési év: 1943; 1955; 1967; 1979; 1991; 2003; 2015
Érzékeny, romantikus lelkek, álmaiknak élnek, oda menekülnek a realitás elől. Aggódnak másokért, hűségesek, ugyanakkor ők maguk is érzékenyek, sebezhetőek, emellett rendkívül introvertáltak és sebezhetőek.
Majom
Születési év: 1944; 1956; 1968; 1980; 1992; 2004; 2016
Szórakoztató, vicces jegy ez az asztrológia szerint, akik intuíciójuk révén szinte már gondolatolvasók. Barátaikhoz a végletekig hűségesek, rendkívüli alkotó készséggel vannak megáldva. Ennek fonákja is van, hisz az egoizmus, manipuláció gyakori viselkedésminta Majmok esetén.
Kakas
Születési év: 1945; 1957; 1969; 1981; 1993; 2005; 2017
Megrögzött protekcionisták, akiknek egyetlen részlet sem kerülheti el figyelmüket. Ez viszont túlzott kritikával és olykor bántóan erős őszinteséggel társul. Kitartásuk félelmetes, terveik végrehajtásáért a végletekig képesek elmenni, de barátaikhoz is lojálisak.
Kutya
Születési év: 1946; 1958; 1970; 1982; 1994; 2006; 2018
Nagyszerű hallgatóságok a kínai asztrológia szerint, mesterkommunikátorok, ezzel együtt viszont szerények, óvatosak. Olykor nehezen hoznak döntést, ami akadályozza őket a fejlődésben. Felelősségtudatuk révén viszont keresve sem találunk náluk jobb szövetségest.
Disznó
Születési év: 1947; 1959; 1971; 1983; 2007; 2019
Empatikus, segítőkész, közvetlen jegy ez, akik mindenkivel szemben toleránsak. Az önzetlenség és nagylelkűség akár második nevük is lehetnek, minden helyzetben őszinték. Ugyanakkor sokszor túlságosan is jóhiszeműek, naivok.
Minthogy a kínai asztrológia holdhónapokkal számol, ez a cikk segít pontosítani az állatövi jegyed.
Ez az kínai állatövi elemed születési számod szerint
Ha megvan a kínai horoszkóp születési dátum szerint, akkor még csak fél munkát végeztünk, mivel minden minden jegyhez egy meghatározott elem is tartozik. Ennek kiszámításához a születési év utolsó számjegyét kell megfigyelni.
Fém: 1; 0
Gránitszilárdságú jellem, könyörtelenség jellemzi őket, akik mindig keresztül viszik akaratukat. Szeretteik, céljaik mellett mindig kiállak, a külvilág számára viszont gyakran megközelíthetetlenek, jégkirálynők.
Víz: 2; 3
Agyuk állandóan jár, mindig sietnek, új megoldásokat keresnek. Emiatt szeretnek kimaradni a konfliktusból, roppant érzékenyek, introvertáltak, sok időt igények az önreflexióhoz. Amikor viszont szükséges, nem félnek hallatni a hangjukat.
Fa: 4; 5
Stabil, melegszívű, társaságkedvelő elemei a kínai asztrológiának, ami gyakorlatiassággal párosul. Páratlan bölcsességgel vannak megáldva, együtt érző, toleráns barát válik belőlük.
Tűz: 6; 7
Kalandvágyó, kreatív elem a tűz, akit ha elkap a szenvedély, képtelenség lerántani a célhoz vezető útról. Nagy kanállal habzsolják az életet, motiváltak, lelkesedésük pedig könnyen magával sodor másokat is. Jaj annak, aki az útjukban áll!
Föld: 8; 9
Igazi békegalambok, mindig a békére törekszenek, két lábbal állnak a földön. Még olyan helyzetben is nyugalmat sugároznak, ahol mások már rég elvesztették volna fejüket. Segítőkészek, felelősségteljesek, mindig tartják magukat a célhoz.
Kínai horoszkóp 2026: előrejelzések és személyiségjegyek
A kínai állatjegy és elem olyan, mint jin és jang, kiegészíti egymást. Ezt viszont nem kapjuk kézhez, hanem komoly önismeret, munka árán lehet szinkronba hozni – Ha ez sikerül, nincs olyan akadály, ami képes lenne megálljt parancsolni nekünk.
