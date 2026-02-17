Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
holdújév

Kínai horoszkóp 2026: számold ki, mit hoz számodra az év!

holdújév kínai asztrológia kínai horoszkóp
Angyal Léna
2026.02.17.
Idén a Tűz Ló éve jött el, ami szenvedélyt, elszántságot hoz számunkra. Azonban a kínai horoszkóp megértéséhez tisztában kell lenni mind az állatövi jegyekkel, mind az elemekkel – Ehhez készítettünk egy rövid kalauzt.

Hogyha meg akarjuk ismerni rejtett személyiségjegyeinket, érdemes egy pillantást vetni a kínai horoszkópra. Egy személy leírása két elemből áll: egy állatövi jegy, valamint egy elem nászából. Ennek megállapításához mindössze egyedül születési évünkre van szükség, melyből nemcsak tulajdonságainkat tudhatjuk meg, de még életünk alakulását is felfedi. A holdújév közeledtével ideje közelebbről megismerkedni a keleti filozófiával!

Kínai horoszkóp: 2026 a Tűz Ló éve
2026 a Tűz Ló éve. Vajon mi a te személyes kínai horoszkópod?
Forrás:  Getty Images

Kínai horoszkóp 2026

  • A Tűz Ló éve köszöntött be 2026-ban.
  • Egy személy kínai horoszkópja egy állatövi jegyből és egy elemből áll.

Kínai állatjegyek: mit árul el a születési éved?

A kínai asztrológia szerint minden ciklus hatvan évig tart, melyben 12 állatövi jegy váltja egymást. Minden esztendőhöz más csillagjegy tartozik, melyekről alább láthatsz összefoglalót.

Patkány

Születési év: 1936; 1948; 1960; 1972; 1984; 1996; 2008; 2020

Ezek a kínai állatövi jegyek jellemzően erős vezetői vénával bírnak, amit intelligenciájuk és találékonyságuk is megtámogat. Empátia, érzékenység, hűség jellemzi emberekkel folytatott kapcsolatukat, viszont sokszor zárkózottak, bizalmatlanok.

Bivaly

Születési év: 1937; 1949; 1961; 1973; 1985; 1997; 2009; 2021

Erősen családcentrikusak, végletekig hűségesek, rémisztően higgadtan reagálnak még a legfeszültebb helyzetekre is. Kivételes kitartásuk, türelmük, valamint részletorientáltságuk révén sikerre viszik vállalkozásaikat.

Tigris

Születési év: 1938; 1950; 1962; 1974; 1986; 1998, 2010; 2022

Független, szenvedélyes kínai csillagjegyek ők, akik erős intuíciójuk révén mindig megérzik, mi fog történni. Igazságérzetük nagyon erős, nem félnek kiállni meggyőződésük mellett, valóságos védőügyvédei a horoszkópnak.

Nyúl

Születési év: 1939; 1951; 1963; 1975; 1987; 1999; 2011; 2023

Rendkívül óvatos, diplomatikus jegy a Nyúl, akik ha lehet, kerülik a konfliktust. Gyakran bizalmatlanok, alaposan megválogatják, kinek nyílnak meg, igazi művészlelkek. Mindez csak addig tart, amíg nem akarnak elérni egy célt: olyankor elszántak és akaratosak.

Sárkány

Születési év: 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012; 2024

Kreativitás, innováció, igényesség, jókora magabiztossággal nyakon öntve – dióhájban ez a Sárkány jegy. Született vezetők, akik védelmezik a gyengét, roppant barátságosak, ugyanakkor meg is van az árnyoldaluk: hajlamosak az arroganciára.

Kígyó

Születési év: 1941; 1953; 1965; 1977; 1989; 2001; 2013; 2025

Mosolygós, barátságos természetük révén olyan könnyedén kötnek barátságot, mint ahogy a kígyó vedli le a bőrét. Szépérzékük páratlan, remek tervezők, művészek válnak belőlük, jó szervezők, vezetők. Mérhetetlen bölcsességet rejtenek, ugyanakkor hajlamosak manipulációra

Születési év: 1942; 1954; 1966; 1978; 1990; 2002; 2014

Határozott, független, ambiciózus jegyről van szó, akiket még száz lóval sem lehet eltéríteni a céljaiktól. Terveik megvalósítása érdekében nem restek kockázatot vállalni, mindig a saját útjukat követik. Ugyanakkor olykor elveszettnek érzik magukat és túlzottan makacsok.

Kecske

Születési év: 1943; 1955; 1967; 1979; 1991; 2003; 2015

Érzékeny, romantikus lelkek, álmaiknak élnek, oda menekülnek a realitás elől. Aggódnak másokért, hűségesek, ugyanakkor ők maguk is érzékenyek, sebezhetőek, emellett rendkívül introvertáltak és sebezhetőek.

Majom

Születési év: 1944; 1956; 1968; 1980; 1992; 2004; 2016

Szórakoztató, vicces jegy ez az asztrológia szerint, akik intuíciójuk révén szinte már gondolatolvasók. Barátaikhoz a végletekig hűségesek, rendkívüli alkotó készséggel vannak megáldva. Ennek fonákja is van, hisz az egoizmus, manipuláció gyakori viselkedésminta Majmok esetén.

Kakas

Születési év: 1945; 1957; 1969; 1981; 1993; 2005; 2017

Megrögzött protekcionisták, akiknek egyetlen részlet sem kerülheti el figyelmüket. Ez viszont túlzott kritikával és olykor bántóan erős őszinteséggel társul. Kitartásuk félelmetes, terveik végrehajtásáért a végletekig képesek elmenni, de barátaikhoz is lojálisak.

Kutya

Születési év: 1946; 1958; 1970; 1982; 1994; 2006; 2018

Nagyszerű hallgatóságok a kínai asztrológia szerint, mesterkommunikátorok, ezzel együtt viszont szerények, óvatosak. Olykor nehezen hoznak döntést, ami akadályozza őket a fejlődésben. Felelősségtudatuk révén viszont keresve sem találunk náluk jobb szövetségest.

Disznó

Születési év: 1947; 1959; 1971; 1983; 2007; 2019

Empatikus, segítőkész, közvetlen jegy ez, akik mindenkivel szemben toleránsak. Az önzetlenség és nagylelkűség akár második nevük is lehetnek, minden helyzetben őszinték. Ugyanakkor sokszor túlságosan is jóhiszeműek, naivok.

Minthogy a kínai asztrológia holdhónapokkal számol, ez a cikk segít pontosítani az állatövi jegyed.

Ez az kínai állatövi elemed születési számod szerint

Ha megvan a kínai horoszkóp születési dátum szerint, akkor még csak fél munkát végeztünk, mivel minden minden jegyhez egy meghatározott elem is tartozik. Ennek kiszámításához a születési év utolsó számjegyét kell megfigyelni.

Fém: 1; 0

Gránitszilárdságú jellem, könyörtelenség jellemzi őket, akik mindig keresztül viszik akaratukat. Szeretteik, céljaik mellett mindig kiállak, a külvilág számára viszont gyakran megközelíthetetlenek, jégkirálynők.

Víz: 2; 3

Agyuk állandóan jár, mindig sietnek, új megoldásokat keresnek. Emiatt szeretnek kimaradni a konfliktusból, roppant érzékenyek, introvertáltak, sok időt igények az önreflexióhoz. Amikor viszont szükséges, nem félnek hallatni a hangjukat.

Fa: 4; 5

Stabil, melegszívű, társaságkedvelő elemei a kínai asztrológiának, ami gyakorlatiassággal párosul. Páratlan bölcsességgel vannak megáldva, együtt érző, toleráns barát válik belőlük.

Tűz: 6; 7

Kalandvágyó, kreatív elem a tűz, akit ha elkap a szenvedély, képtelenség lerántani a célhoz vezető útról. Nagy kanállal habzsolják az életet, motiváltak, lelkesedésük pedig könnyen magával sodor másokat is. Jaj annak, aki az útjukban áll!

Föld: 8; 9

Igazi békegalambok, mindig a békére törekszenek, két lábbal állnak a földön. Még olyan helyzetben is nyugalmat sugároznak, ahol mások már rég elvesztették volna fejüket. Segítőkészek, felelősségteljesek, mindig tartják magukat a célhoz.

Tekintsd meg, mit jósol számodra a kínai horoszkóp 2026-ra!

Kínai horoszkóp 2026: előrejelzések és személyiségjegyek

A kínai állatjegy és elem olyan, mint jin és jang, kiegészíti egymást. Ezt viszont nem kapjuk kézhez, hanem komoly önismeret, munka árán lehet szinkronba hozni – Ha ez sikerül, nincs olyan akadály, ami képes lenne megálljt parancsolni nekünk.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve a kínai jegyed szerint: nagy lehetőségek érkezhetnek

Sásdi Bernadett, kínai asztrológus lerántja a leplet a Tűz Ló évéről.

2026 a Vörös Tűz Ló éve lesz: ezek a színek hozzák meg a szerencsédet

2026 a fény, az erő és az önbizalom éve lesz. Viselj olyan színt, hogy magadhoz vonzd mindezt a Vörös Tűz Ló évében!

A kínai horoszkóp szerint ez a 3 jegy a legszerencsésebb a szerelemben

A kínai horoszkóp szerint vannak jegyek, amelyek különleges védelemmel haladnak a szív útjain. Ezek a jegyek pedig igazán szerencsések a szerelemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu