Így jött el a szupermodellek kora: horrorbabákkal kezdődött a divatbemutatók története

A divatipar legrangosabb eseményei kétség kívül azok a bemutatók, amik bábmesterként irányítják a trendek folyásirányát. Ezek az események messze túlmutatnak önmagukon, ám hosszú út vezetett addig, mire elérték mai, showműsorhoz hasonló formájukat. Hogyha meg akarjuk ismerni a divatbemutatók történetét, egészen a 19. századig vissza kell menni.
Divatbemutató-történelem
- Mielőtt modellek léptek kifutóra, divatbabákon mutatták be a ruhákat.
- Charles Worth volt az első, aki élő modelleket alkalmazott.
- Az 1940-es évektől nyilvános eseményekké váltak
- Mai formájukat a 80-as években érték el a divatbemutatók.
Élet a kifutók előtt
Mai ésszel talán nehéz elképzelni, hogy modellek és kifutók nélkül mégis miként mutathatták be a szabók portékáikat. Nem kellett félteni a vállalkozókat, akik leleményes, nem kevésbé hátborzongató megoldást ötlöttek ki: divatbabákat készítettek. Ezek az apró babákon leginkább a ruhák anyagát, sziluettjét lehetett megfigyelni, használatuk pedig a 14. századig követhető vissza. Az évszázadok során számos verziójuk született, például a horrorfilmbe illő Pandora baba a 17. században.
Amellett, hogy divatbabákkal riogattak, a korabeli festmények szolgáltak a tervezők „termékkatalógusaként”, emellett minden szabó házhoz ment, hogy az előkelő vendégek öltözőszobájában álmodják meg kreációikat. Egészen a 19. század második feléig kellett várni arra, hogy a tervezők végre élő modelleken mutassák be portékájukat.
Charles Worth, a divatbemutatók ősatyja
Egy leleményes angol divattervező, Charles Worth volt az, aki először alkalmazott élő modelleket. A haute couture atyjának is hívott dizájner bemutatói ugyan még távol álltak a mai értelemben vett divatbemutatóktól, mivel modelljei jószerivel egy helyben álltak. Jelentősebb újítás volt, hogy saját műtermében látta vendégül ügyfeleit, amik így a társasági élet színtereivé váltak. Ezzel megalapította a divatszalonok hagyományát, mely hamarosan egész Franciaországban elterjedt.
Szintén említésre méltó Paul Poiret neve, aki Worth koncepcióját továbbfejlesztve mozgásban akarta látni kreációit. Divatbemutatóit – vagy ahogy a korszakban nevezték „divatfelvonulásait” – társasági események, bálok részeként szervezte, ami csak növelte az exkluzivitást.
Az 1900-as évekre nemcsak Európában, de Amerikában is elterjedtek a ruhabemutatók, amik jószerivel áruházakban kerültek megrendezésre. A húszas évekre már külön tematika köré szerveződtek, látványos show-műsorokká váltak, ekkoriban alakult ki az is, hogy évente meghatározott alkalommal kerüljenek megrendezésre.
Ezek viszont még privát, zárt ajtók mögötti események voltak, ahol a plagizálástól tartó dizájnerek még a fényképezést sem engedték. Mélyreható változást csak a második világégés hozott, mivel utána a divatházak egyre inkább szélesebb közönség felé kezdtek nyitni.
Divatbemutatók és manökenek a világháború után
Divattörténeti utazásunk következő állomása a legendás Cristian Diorhoz köthető, aki az 1940-es évek végén felvonultatott „new look” koncepciójával nemcsak a modern értelemben vett divatbemutatókat teremtette meg, de a világégés utáni megszorítások végét is jelentette. A hosszú hatvanas évek társadalmi változásait a divatipar is lekövette: az addig marcona, katonás rendben vonuló manökenek bohém zenére személyiségüket is belevihették a műsorba.
Ez volt az a korszak, amikor Twiggyvel együtt megjelentek az első szupermodellek, akik már saját jogon is sztárstátuszt vívtak ki maguknak.
A többek között a Victoria’s Secret márka védjegyévé váló impozáns, avantgárd divatbemutatók a 80-as évek gyermekei, ahol a haute couture ruha egy eszme, sajátos világ részeként jelent meg. Ezt a fotózás fejlődése, a sajtó általános elterjedése is megtámogatta, a divatházak versengeni kezdtek a minél nagyobb figyelemért.
A párizsi divathét 1973-ban nem csak azért volt korszakalkotó, mert a Versailles-i kastélyban került megrendezésre, hanem mert nyíltan szembeállította egymással az amerikai és francia divat nagyjait. A 21. századra a technológia révén modernizálták az eseményeket, ahol a művészet és kereskedelem közötti határvonal mindinkább elmosódik. A divatbemutató modellekkel már nem csupán egy terméket akar eladni, hanem egy életérzést is, amiken a polgárpukkasztás eszközétől sem riadnak vissza.
