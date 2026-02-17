Így jött el a szupermodellek kora: horrorbabákkal kezdődött a divatbemutatók története

A divatipar legrangosabb eseményei kétség kívül azok a bemutatók, amik bábmesterként irányítják a trendek folyásirányát. Ezek az események messze túlmutatnak önmagukon, ám hosszú út vezetett addig, mire elérték mai, showműsorhoz hasonló formájukat. Hogyha meg akarjuk ismerni a divatbemutatók történetét, egészen a 19. századig vissza kell menni.

A divatbemutatók története a 19. századig nyúlik vissza.

Forrás: Getty Images

Divatbemutató-történelem Mielőtt modellek léptek kifutóra, divatbabákon mutatták be a ruhákat.

Charles Worth volt az első, aki élő modelleket alkalmazott.

Az 1940-es évektől nyilvános eseményekké váltak

Mai formájukat a 80-as években érték el a divatbemutatók.

Élet a kifutók előtt

Mai ésszel talán nehéz elképzelni, hogy modellek és kifutók nélkül mégis miként mutathatták be a szabók portékáikat. Nem kellett félteni a vállalkozókat, akik leleményes, nem kevésbé hátborzongató megoldást ötlöttek ki: divatbabákat készítettek. Ezek az apró babákon leginkább a ruhák anyagát, sziluettjét lehetett megfigyelni, használatuk pedig a 14. századig követhető vissza. Az évszázadok során számos verziójuk született, például a horrorfilmbe illő Pandora baba a 17. században.

A 19. századig többek között pandora divatbabákkal ijesztgették a vevőket.

Forrás: profimedia

Amellett, hogy divatbabákkal riogattak, a korabeli festmények szolgáltak a tervezők „termékkatalógusaként”, emellett minden szabó házhoz ment, hogy az előkelő vendégek öltözőszobájában álmodják meg kreációikat. Egészen a 19. század második feléig kellett várni arra, hogy a tervezők végre élő modelleken mutassák be portékájukat.

Charles Worth, a divatbemutatók ősatyja

Egy leleményes angol divattervező, Charles Worth volt az, aki először alkalmazott élő modelleket. A haute couture atyjának is hívott dizájner bemutatói ugyan még távol álltak a mai értelemben vett divatbemutatóktól, mivel modelljei jószerivel egy helyben álltak. Jelentősebb újítás volt, hogy saját műtermében látta vendégül ügyfeleit, amik így a társasági élet színtereivé váltak. Ezzel megalapította a divatszalonok hagyományát, mely hamarosan egész Franciaországban elterjedt.

Szintén említésre méltó Paul Poiret neve, aki Worth koncepcióját továbbfejlesztve mozgásban akarta látni kreációit. Divatbemutatóit – vagy ahogy a korszakban nevezték „divatfelvonulásait” – társasági események, bálok részeként szervezte, ami csak növelte az exkluzivitást.

Az 1900-as évekre nemcsak Európában, de Amerikában is elterjedtek a ruhabemutatók, amik jószerivel áruházakban kerültek megrendezésre. A húszas évekre már külön tematika köré szerveződtek, látványos show-műsorokká váltak, ekkoriban alakult ki az is, hogy évente meghatározott alkalommal kerüljenek megrendezésre.