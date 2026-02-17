Minden idők esküvői bakija: eltört az örömanya gerince, miután a fotózáson ráugrott egy tehén

Az esküvői baki (már amennyiben nevezhetjük így) elszenvedője a 45 éves KC Constantine volt, aki csak a lányát szerette volna megünnepelni a nagy napján, de végül hónapokat kellett eltöltenie a kórházban gerinc-és nyaktörés miatt.

Durva esküvői baki áldozata lett a 45 éves KC.

Hihetetlen esküvői bakit élt át egy brit örömanya

Be kell valljuk, hogy az egyik bűnös élvezetünk a különféle esküvői bakik olvasgatása: van ugyanis abban valami perverz élvezet, amikor azt hallja az ember, hogy egy vőlegény rossz nevet mondott ki az oltárnál, vagy hogy olyan spúr volt, hogy még az ételt sem fizette a meghívott vendégek számára.

Nos, ha ezeket a történeteket olvasva rosszul érzed magad, amiért legszívesebben hangosan kacagnál, akkor válts jegyet velünk a pokolba tartó vonatra, és mélyedj el KC Constantine sztorijában, ami tartalmaz egy romantikus vidéki esküvőt, egy fél tonnás tehénszörnyet, egy hangos reccsenést és egy olyan képet, amit fixen nem tesz ki senki a falra.

A 48 éves nő ugyanis 2024 nyarán minden erejével a lánya esküvőjére készült, a fiatalok pedig egy minnesotai helyszínt választottak ki a nagy nap helyszínére, ahol hosszú szőrű skót tehenek éltek.

Mivel KC lánya imádja az állatokat, ragaszkodott hozzá, hogy az esküvői fotón is szerepeljen az egyik barna szemű boci, aki azonban egészen máshogy vélekedett a szerepléstől.

A kreatív fotózás egyik váratlan pillanatában ugyanis mind az 500 kilójával rávetette magát a pózoló örömanyára, a fiatal pár legnagyobb rémületére.

Mielőtt egyáltalán ráeszméltem volna, hogy mi történt, egy hatalmas reccsenést hallottam és arccal előre a földre zuhantam. Először az adrenalin csillapította a fájdalmamat, de amikor megpróbáltam felállni, iszonyatos fájdalom hasított a hátamba és a nyakamba, olyannyira, hogy szinte levegőt sem kaptam. Mire a fiam elvitt a sürgősségire, már üvöltöttem a fájdalomtól.

– idézte fel az esetet a nő a The Sunnak.

A fotós a baleset pillanatát is megörökítette.

A kórházban aztán a CT-vizsgálatot követően megállapították, hogy KC gerince és nyaka eltört, ezért egy nagyobb kórházba szállították, ahol az orvosok közölték vele, hogy komolyan fennáll az esélye annak, hogy végleg lebénulhat. Egy hetet töltött a kórházban, mire hazarepülhetett Floridába, hogy megműtsék a gerincét.

A felépülésem lassú és fájdalmas volt, de a családom és barátaim támogatása hihetetlenül jól esett. Még most, másfél év elteltével is kerekesszékre van szükségem – bár tudok járni, de a fájdalom néhány perc múlva elviselhetetlenné válik. Még mindig nem tudok dolgozni, és sok segítségre van szükségem, de az orvosok szerint mégis elképesztően szerencsés vagyok, amiért nem bénultam le.

– mesélte KC.