Vilmos herceg nagyon kiborult Meghan Markle viselkedése miatt – a békítésből is balhé lett

Russell Myers William and Catherine: The Inside Story című könyvében azt írja: nemcsak a Kensington-palota munkatársai érezték nehéz természetűnek Meghan Markle-t, Vilmos herceg is igen kritikus volt új sógornőjével.

Vilmos hercegnek sem tetszett Meghan Markle viselkedése, már a kezdetekkor gondok voltak

Forrás: WireImage

A könyv szerint a feszültségek már 2018 tavaszán, Harry herceg és Meghan Markle esküvőjének előkészületei alatt érezhetők voltak. A bennfentesek úgy fogalmaztak, rendkívül stresszes időszak volt ez, a dolgozók kimerültek, Meghan Markle a végsőkig hajszolta őket. Egy forrás azt állította: Vilmos herceg több alkalommal is bocsánatot kért testvére nevében a kialakult helyzet miatt.

Vilmos herceg vitája Meghan Markle-lel: nem sikerült a békítés

Vilmos és felesége, Katalin hercegné korábban nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy nyugodt, támogató munkakörnyezetet teremtsenek a Kensington-palotában. A könyv szerint azonban az esküvő előtti hónapokban a légkör gyökeresen megváltozott. „Az emberek sorra távoztak, a hangulat rendkívül rossz volt” – idéz a szerző egy névtelen forrást. A walesi hercegi pár attól tartott, hogy Harry herceg és Meghan Markle hosszú távon is káros lehet a csapatra. „Semmi sem volt elég jó, ez kimerítő volt” – állította egy bennfentes.

Néhány hónappal Harry herceg és Meghan Markle esküvője után Vilmos herceg és Katalin hercegné úgy döntöttek, személyesen próbálnak rendet tenni. 2018 júliusában meghívták Harryt és Meghant az otthonukba egy megbeszélésre. A könyv szerint azonban a találkozó nem hozott megnyugtató eredményt.

Russell Myers azt írja, Harry és Meghan nem ismerték el, hogy felelősségük lenne a kialakult helyzetben. A források szerint Vilmos herceg egy ponton azzal vádolta Meghant, hogy nehéz természetű és durván bánik másokkal, Harry pedig úgy érezte, bátyja közvetlenül a feleségére mutogat. „Az egész helyzet borzalmas volt” – idéz a könyv egy jelenlévőt.

A személyzeti problémák itt még nem értek véget. 2018 októberében Jason Knauf, a Kensington-palota akkori sajtótitkára e-mailben jelezte Vilmos magántitkárának a Meghan ellen felhozott zaklatási vádakat. A jelentés szerint kércet személyi asszisztens távozott a hegné viselkedése miatt, egy harmadik alkalmazott önbizalmát pedig állítólag megsemmisítette. A nyilvánosság ekkor még mit sem tudott ezekről a konfliktusokról. A zaklatási jelentés csak 2021 márciusában került napvilágra, egy évvel azután, hogy Harry és Meghan visszaléptek királyi szerepüktől és Kaliforniába költöztek, hogy saját megfogalmazásuk szerint pénzügyi függetlenséget teremtsenek. A dokumentumot a The Times angol kiadásához juttatták el, és néhány nappal azelőtt jelentették meg, hogy a pár Oprah Winfreynek adott televíziós interjúja adásba került. Meghan akkor közleményben reagált: szomorúnak nevezte a történteket, és úgy fogalmazott, ez csak egy újabb támadás a személye ellen.