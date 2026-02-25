Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Jennifer Aniston barátai aggódnak – szerintük a színésznő túl sokat kockáztat Jim Curtis miatt

anyagi gondok hollywood Jennifer Aniston
Horváth Angéla
2026.02.25.
Jennifer Aniston közeli barátai egyre jobban aggódnak a színésznő új kapcsolata miatt. Attól tartanak, hogy a világsztár nem veszi komolyan párja, Jim Curtis pénzügyi problémáit, és túlságosan is bőkezű vele.

A lap információi szerint az 56 éves színésznő teljes mellszélességgel támogatja 50 éves hipnoterapeuta párját, még akkor is, ha az anyagi helyzetével kapcoslatban nem minden tiszta. A barátok állítólag attól félnek, hogy Jennifer Aniston túl nagy kockázatot vállal, és nem kellene több csekket írnia Jim Curtisnek.

Jennifer Anistont és Jim Curtis: a színésznő barátai aggódnak, hogy túl sok pénzt költ a férfira
Jennifer Anistont és Jim Curtis: a színésznő barátai aggódnak, hogy túl sok pénzt költ a férfira
Forrás: Getty Images

„Ha Jen valaki mellé áll, azt teljes szívvel teszi. Rendkívül nagylelkű, és ez csodálatos tulajdonság. A barátai ezért szeretik, ugyanakkor attól is tartanak, hogy ez sebezhetővé teszi”mondta egy bennfentes forrás.

Jennifer Aniston párja anyagi gondokkal küzd

A pár nagyjából egy éve alkot egy párt, és a beszámolók szerint Jim Curtis gyakorlatilag már Jennifer Aniston 21 millió dollárt érő los angelesi otthonában él. Curtis 2025 áprilisában adta ki manhattani, két hálószobás, két fürdőszobás loftlakását havi 9000 dollárért, majd júniusban 10 500 dollárra emelte az árat. A lakás azonban hónapokig üresen állt. A hirdetés azonban novemberben eltűnt, majd december 8-án mintegy 29 500 dollárt fizetett ki helyette a színésznő a 2024 márciusa óta fennálló jelzáloghátralék rendezésére. Jelenleg 1,5 millió dollárért próbálják értékesíteni az ingatlant.

A forrás szerint mindez nem változtatott Jennifer Aniston véleményén. „Jen nem gondolja, hogy valaki jellemét a pénzügyi nehézségei határozzák meg. Készen áll arra, hogy segítsen Jimnek, és támogatja őt abban, hogy sikeresebb legyen” – fogalmazott az informátor.

Jim Curtis nemrég a Today című műsorban is szerepelt, ahol legújabb könyvét népszerűsítette. Jennifer Aniston állítólag abban is segíteni szeretne, hogy párja nagyobb ismertséget szerezzen. „Arról beszél folyton, hogyan tudná támogatni Jimet a könyv megjelenése és a televíziós szereplések után, hogy erősebb szakmai profilt építsen. Jen úgy érzi, Jim nagyobb sikerre érdemes, és szerinte a világnak hallania kell az üzenetét” – tette hozzá a forrás.

A barátok ugyanakkor továbbra is óvatosságra intik a színésznőt. „Senki sem mondja neki, hogy szakítson, de próbálják finoman jelezni, hogy érdemes lenne lassítani. Attól tartanak, hogy Jen túl sokat fektet a kapcsolatba, és a végén ő kerülhet hátrányos helyzetbe. Csak azt szeretnék, ha óvatosabb lenne.”

