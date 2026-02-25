Megtalálták a Nagyfiúk sztárjának eltitkolt ikertestvérét? − Íme a Kevin James-botrány

Amikor a Super Bowl közvetítése alatt a kamera ráközelített egy öltönyös, virágcsokrot szorongató férfira, az internet kvázi kollektíven elsírta magát. A férfi egyedül ült, arca komoly, tekintete távolba révedő – és megszólalásig hasonlított Kevin Jamesre. De mi történhetett vele?
Nagyfiúk-sokk: nem Kevin James volt a Super Bowlon? Ki az a Matt Taylor?
- A Super Bowlon felbukkant egy férfi, aki megszólalásig hasonlított Kevin Jamesre.
- A net népe azonnal nyomozni kezdett, és megtalálta „Matt Taylor” TikTokját.
- Kevin James, vagy Matt Taylor volt a Super Bowl szomorú figurája?
A közösségi média pillanatok alatt felrobbant. „Mi történt vele?” „Miért ilyen szomorú?” „Hol van Adam Sandler?” – záporoztak a kérdések, hiszen a Nagyfiúk párosát Hollywood egyik legszorosabb barátságaként tartják számon.
Aztán jött a plot twist
Kommentelők tucatjai állították, hogy az illető nem Kevin James. Hanem egy bizonyos Matt Taylor. És mintha egy Netflix-dokut néznénk, előkerült egy TikTok-csatorna is, ahová egy rajztanár posztolt videókat – aki kísértetiesen hasonlított a színészre. A hasonlóság olyan szintű volt, hogy még a legelszántabb rajongók is elbizonytalanodtak.
Az egész annyira abszurd volt, mint egy jól megtervezett promókampány – ja, várjunk csak!
Ekkor jött a csavar!
Pár nappal később Kevin James megszólalt. És igen, mindenki megnyugodhat:
nincs eltitkolt ikertestvér, nincs családi dráma, nincs hollywoodi összeesküvés.
Ami van, az egy masszív gerillamarketing-akció – és egy kis fricska a szakmának.
A színész bevallotta, hogy az egész akció a Solo Mio című filmjének promóciójához kapcsolódott. Sőt, állítólag volt benne egy apró „beef” is Timothée Chalamet és a Marty Supreme kampánycsapatával, akik korábban hasonló − csak lássuk be, kicsit elegánsabban kivitelezett marketinget toltak. Kevinék pedig úgy gondolták, miért ne dobhatnának a jól bevált módszerekre még egy lapáttal?
Szóval az egyedül, magányosan üldögélő kopasz fickó a Super Bowlon nem egy hasonmás volt, hanem maga, Kevin James.
Igen, sajnáljuk, de azt el kell ismerni, hogy ez egy zseniális húzás volt a színész csapatától. Még, ha a film bukta is lesz, ez a momentum biztosan megmarad az emberek emlékezetében.
És hogy miről szól Kevin James Solo Mio című filmje?
A történet középpontjában egy középkorú férfi áll, aki egy váratlan szakítás után Olaszországba utazik, hogy „megtalálja önmagát”. Csakhogy az az utazás káoszba fordul: félreértések, romantikus bonyodalmak, identitásválság és egy jó adag önirónia.
A film egyszerre romantikus vígjáték és önreflexív komédia, ami a klasszikus Kevin James-féle bumfordi bájt próbálja új csomagolásban eladni.
Az első visszajelzések vegyesek, de a nézők egy része szerint a színész merészebb, mint valaha – és igen, kicsit felismerhetetlenebb is, legalábbis a friss fotók és az előzetes alapján.
De visszatérve: miért hittük el ennyire?
Talán azért, mert Hollywood imádja a titkokat. Elég csak visszagondolni arra, milyen ritka, amikor egy komikus komoly szerepben tűnik fel – és milyen meglepetéseket tud okozni. Vagy arra, hogy a romantikus vígjátékok mennyire újra virágkorukat élik a streaming korszakában.
Kevin James most egyértelműen új fejezetet szeretne nyitni. A kérdés csak az: megéri-e a közönség bizalmával játszani egy kis figyelemért?
Mert valljuk be, pár napig tényleg mindenki elhitte − mi is −, hogy létezik egy Matt Taylor nevű rajztanár, aki a színész eltitkolt mása. És ez egyszerre zseniális és kissé ijesztő.
Szóval igen, jól át lettünk verve.
