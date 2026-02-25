Megtalálták a Nagyfiúk sztárjának eltitkolt ikertestvérét? − Íme a Kevin James-botrány

Amikor a Super Bowl közvetítése alatt a kamera ráközelített egy öltönyös, virágcsokrot szorongató férfira, az internet kvázi kollektíven elsírta magát. A férfi egyedül ült, arca komoly, tekintete távolba révedő – és megszólalásig hasonlított Kevin Jamesre. De mi történhetett vele?

Kevin Jamesnek talált egy hasonmást magának?

Forrás: Getty Images

Nagyfiúk-sokk: nem Kevin James volt a Super Bowlon? Ki az a Matt Taylor? A Super Bowlon felbukkant egy férfi, aki megszólalásig hasonlított Kevin Jamesre.

A net népe azonnal nyomozni kezdett, és megtalálta „Matt Taylor” TikTokját.

Kevin James, vagy Matt Taylor volt a Super Bowl szomorú figurája?

A közösségi média pillanatok alatt felrobbant. „Mi történt vele?” „Miért ilyen szomorú?” „Hol van Adam Sandler?” – záporoztak a kérdések, hiszen a Nagyfiúk párosát Hollywood egyik legszorosabb barátságaként tartják számon.

Aztán jött a plot twist

Kommentelők tucatjai állították, hogy az illető nem Kevin James. Hanem egy bizonyos Matt Taylor. És mintha egy Netflix-dokut néznénk, előkerült egy TikTok-csatorna is, ahová egy rajztanár posztolt videókat – aki kísértetiesen hasonlított a színészre. A hasonlóság olyan szintű volt, hogy még a legelszántabb rajongók is elbizonytalanodtak.

Az egész annyira abszurd volt, mint egy jól megtervezett promókampány – ja, várjunk csak!

Ekkor jött a csavar!

Pár nappal később Kevin James megszólalt. És igen, mindenki megnyugodhat:

nincs eltitkolt ikertestvér, nincs családi dráma, nincs hollywoodi összeesküvés.

Ami van, az egy masszív gerillamarketing-akció – és egy kis fricska a szakmának.

A színész bevallotta, hogy az egész akció a Solo Mio című filmjének promóciójához kapcsolódott. Sőt, állítólag volt benne egy apró „beef” is Timothée Chalamet és a Marty Supreme kampánycsapatával, akik korábban hasonló − csak lássuk be, kicsit elegánsabban kivitelezett marketinget toltak. Kevinék pedig úgy gondolták, miért ne dobhatnának a jól bevált módszerekre még egy lapáttal?

Szóval az egyedül, magányosan üldögélő kopasz fickó a Super Bowlon nem egy hasonmás volt, hanem maga, Kevin James.

Igen, sajnáljuk, de azt el kell ismerni, hogy ez egy zseniális húzás volt a színész csapatától. Még, ha a film bukta is lesz, ez a momentum biztosan megmarad az emberek emlékezetében.