300 kalóriás alakbarát McChicken, amiért megéri félredobni a salátádat

Ha azt hiszed, hogy a gyorséttermi ízbomba és a bikini body nem járhat kéz a kézben, akkor próbáld ki ezt a 300 kalóriás McChickent és gondolj újra mindent, amit eddig a diétáról hittél!

Ennél a McChickennél jobbat ma nem tehetsz a testeddel!

Alakbarát McChicken recept az igazán trükkös fogyókúrázóknak Hoztunk neked egy diétás csirkés hamburger receptet, ami után nem kell, hogy bűntudatod legyen.

A titok az alapanyagokban és az étel elkészítésének módjában rejlik.

Megértjük, ha szkeptikus vagy, amikor a gyorséttermi kaják alakbarát verziójáról olvasol, de gondolj csak bele: cserben hagytunk már téged valaha?! Legyen szó hizlaló rakott krumpliról, szénhidrátban gazdag pizzáról, cukorban úszó kókuszgolyókról, vagy krémes tiramisuról, mi mindig felkutatjuk neked a diétás verziókat, hogy aztán ezüsttálcán nyújtsuk feléd. Hogy miért?

Mert pontosan tudjuk, milyen érzés az, amikor eljutsz a fogyókúrád azon pontjára, amikor már a levegő kalóriatartalmát is kétszer csekkolod és a salátakeverékkel bensőségesebb kapcsolatot ápolsz, mint a saját pároddal.

Ekkor van szükséged egy kalóriás Szent Grálra, ami új szintre emeli a cheat day fogalmát. Felkészültél?

Hozzávalók:

600 g darált csirkemell

1 evőkanál mustár

1 tk őrölt paprika

1 tk Cayenne bors

1 tk fokhagymapor

60 g őrölt kukoricapehely

6 keto zsemle

aprított jégsaláta

7 g light majonéz

só

olívaolaj a sütőhöz

Elkészítés:

1. Keverd össze a fűszereket a darált csirkemellel, majd formázz belőle kis gombócokat, amiket aztán forgass meg a darált zabpehelyben. Süsd őket serpenyőben egy pici olívaolajon addig, amíg aranybarnák nem lesznek.

2. Állítsd össze a szendvicseket: tedd a pogácsát a keto buciba, majd szórd meg aprított salátával és kenj rá light majonézt.

