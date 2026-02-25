Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
300 kalóriás alakbarát McChicken, amiért megéri félredobni a salátádat

Shutterstock - ShotPrime Studio
Nagy Kata
2026.02.25.
Nem kell, hogy a fogyókúra egyenlő legyen az önsanyargatással és a lemondással, pláne, ha létezik egy 300 kalóriás McChicken, ami után még a mérleged sem néz rád olyan vádlón, mint amennyire szokott.

Ha azt hiszed, hogy a gyorséttermi ízbomba és a bikini body nem járhat kéz a kézben, akkor próbáld ki ezt a 300 kalóriás McChickent és gondolj újra mindent, amit eddig a diétáról hittél! 

Gőzölgő McChicken szerű szendvics
Ennél a McChickennél jobbat ma nem tehetsz a testeddel! 
Forrás: Shutterstock

Alakbarát McChicken recept az igazán trükkös fogyókúrázóknak 

  • Hoztunk neked egy diétás csirkés hamburger receptet, ami után nem kell, hogy bűntudatod legyen. 
  • A titok az alapanyagokban és az étel elkészítésének módjában rejlik. 

Megértjük, ha szkeptikus vagy, amikor a gyorséttermi kaják alakbarát verziójáról olvasol, de gondolj csak bele: cserben hagytunk már téged valaha?! Legyen szó hizlaló rakott krumpliról, szénhidrátban gazdag pizzáról, cukorban úszó kókuszgolyókról, vagy krémes tiramisuról, mi mindig felkutatjuk neked a diétás verziókat, hogy aztán ezüsttálcán nyújtsuk feléd. Hogy miért?

Mert pontosan tudjuk, milyen érzés az, amikor eljutsz a fogyókúrád azon pontjára, amikor már a levegő kalóriatartalmát is kétszer csekkolod és a salátakeverékkel bensőségesebb kapcsolatot ápolsz, mint a saját pároddal.

Ekkor van szükséged egy kalóriás Szent Grálra, ami új szintre emeli a cheat day fogalmát. Felkészültél?

Hozzávalók:

  • 600 g darált csirkemell
  • 1 evőkanál mustár 
  • 1 tk őrölt paprika
  • 1 tk Cayenne bors
  • 1 tk fokhagymapor
  • 60 g őrölt kukoricapehely
  • 6 keto zsemle
  • aprított jégsaláta
  • 7 g light majonéz
  • olívaolaj a sütőhöz

Elkészítés:

1. Keverd össze a fűszereket a darált csirkemellel, majd formázz belőle kis gombócokat, amiket aztán forgass meg a darált zabpehelyben. Süsd őket serpenyőben egy pici olívaolajon  addig, amíg aranybarnák nem lesznek. 

2. Állítsd össze a szendvicseket: tedd a pogácsát a keto buciba, majd szórd meg aprított salátával és kenj rá light majonézt. 

