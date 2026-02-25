300 kalóriás alakbarát McChicken, amiért megéri félredobni a salátádat

Ha azt hiszed, hogy a gyorséttermi ízbomba és a bikini body nem járhat kéz a kézben, akkor próbáld ki ezt a 300 kalóriás McChickent és gondolj újra mindent, amit eddig a diétáról hittél!
Alakbarát McChicken recept az igazán trükkös fogyókúrázóknak
- Hoztunk neked egy diétás csirkés hamburger receptet, ami után nem kell, hogy bűntudatod legyen.
- A titok az alapanyagokban és az étel elkészítésének módjában rejlik.
Megértjük, ha szkeptikus vagy, amikor a gyorséttermi kaják alakbarát verziójáról olvasol, de gondolj csak bele: cserben hagytunk már téged valaha?! Legyen szó hizlaló rakott krumpliról, szénhidrátban gazdag pizzáról, cukorban úszó kókuszgolyókról, vagy krémes tiramisuról, mi mindig felkutatjuk neked a diétás verziókat, hogy aztán ezüsttálcán nyújtsuk feléd. Hogy miért?
Mert pontosan tudjuk, milyen érzés az, amikor eljutsz a fogyókúrád azon pontjára, amikor már a levegő kalóriatartalmát is kétszer csekkolod és a salátakeverékkel bensőségesebb kapcsolatot ápolsz, mint a saját pároddal.
Ekkor van szükséged egy kalóriás Szent Grálra, ami új szintre emeli a cheat day fogalmát. Felkészültél?
Hozzávalók:
- 600 g darált csirkemell
- 1 evőkanál mustár
- 1 tk őrölt paprika
- 1 tk Cayenne bors
- 1 tk fokhagymapor
- 60 g őrölt kukoricapehely
- 6 keto zsemle
- aprított jégsaláta
- 7 g light majonéz
- só
- olívaolaj a sütőhöz
Elkészítés:
1. Keverd össze a fűszereket a darált csirkemellel, majd formázz belőle kis gombócokat, amiket aztán forgass meg a darált zabpehelyben. Süsd őket serpenyőben egy pici olívaolajon addig, amíg aranybarnák nem lesznek.
2. Állítsd össze a szendvicseket: tedd a pogácsát a keto buciba, majd szórd meg aprított salátával és kenj rá light majonézt.
