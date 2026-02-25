Kijött a 2026-os trailer: Az éhezők viadala remake-je teljesen új formába önti a történetet – VIDEÓ

Alig tudjuk leplezni az izgatottságunkat! Az éhezők viadala újra visszatért! És nem, nem az előzménysztoriról beszélünk, hanem az eredeti történet remake-jéről!

Az éhezők viadala új remake-je Katniss történetét mutatja be, csak kicsit másképp.

Forrás: Profimedia

Az éhezők viadala – Újra fellobban a láng?

Ahogy Katniss mondta a trilógia harmadik részében: „A tűz fellobban – Ha elégünk, maga velünk pusztul!” A tűz bizony újra fellobbant, és mi alig várjuk, hogy vele együtt „égjünk”, természetesen csak az izgalom lángjában.

Az éhezők viadalát már 2008-ban is imádtuk, ugyanis a sztori először papíron bizonyított, és csak azután vált klasszikussá a mozivásznon is. A 2010-es években lezajló filmsorozat után a történet újra reflektorfényt kapott, amikor 2023-ban kijött Az éhezők viadala: Énekesmadarak és Kígyók balladája – egy előzménytörténet, mely Snow elnök fiatalkorát mutatta be. Most viszont új előzménysztorival bővül a franchise: idén novemberben Haymitch története kerül fókuszba Az éhezők viadala: Napfelkelte az aratás napján című filmben, melyben – most kapaszkodj meg! – a pletykák szerint maga Katniss és Peeta, vagyis Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson is megjelenik! Elképesztő, ugye?

Mindenhol csak Éhezők viadala

Az éhezők viadala-filmeken túl a közösségi médiában is újra felkapott lett a téma, hiszen az az elmélet járta a virtuális teret, hogy Panemben a Viadalok 2026-ban kezdődtek. Ennek természetesen már utánajártunk, és kiderítettük, hogy nem igaz, sokkal több időnek kellett eltelnie a polgárháborúk, a sötét napok és az első viadal között.

De az igazi kérdés az, hogy most vajon milyen remake-je készül az eredeti történetnek?

Az éhezők viadala új remake-je

Panem szomorú és bonyodalmakkal teli története már papíron és képernyőn is bizonyított – most viszont eljött az idő, hogy a színpadot is meghódítsa! Ugyanis a történet ezúttal színdarab formájában lesz látható, melyhez meg is érkezett a 2026-os trailer!

Az éhezők viadala arénája színpadon is rengeteg meglepetést tartogat.

Forrás: GettyImages

A The Hunger Games: On Stage egy úttörő színházi adaptáció, melyet a nagy sikerű film és könyv ihletett, és ami epikus színpadi rendezéssel, rendkívüli kaszkadőrmutatványokkal és magával ragadó történetmeséléssel kelti életre Suzanne Collins világát a színpadon.

– írja a londoni Troubadour Canary Wharf Theatre honlapja. És igen, itt érkeztünk el a sztori szomorú pontjához: ezt a remake-et egyelőre csak Londonban lehet megnézni. De azt egészen október 18-ig megteheted!