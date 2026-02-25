Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Üvöltő szelek

Margot Robbie elhozta a tavasz legtrendibb árnyalatát: Brontë blondra kér most mindenki időpontot a fodrásztól

Getty Images AsiaPac - Hanna Lassen
Üvöltő szelek trend Margot Robbie hajszín
Jónás Ágnes
2026.02.25.
Minden jel arra mutat, hogy a színésznő végleg maga mögött hagyta a Barbie-korszak jeges szőkéjét, és az Üvöltő szelekkel egy új fejezetet nyitott. Margot Robbie a film sajtókörútján már lágyabb, természetesebb szőke árnyalattal jelent meg, ez pedig elég volt ahhoz, hogy a rajongók rákapjanak 2026 tavaszának legújabb hajszíntrendjére, a Brontë blondra. De miben rejlik e különleges tónus titka?

Meleg tónusú, romantikus napfényes szőke, mézes átmenetekkel − így lehetne a legjobban jellemezni a Brontë szőkét, azaz a Brontë blonde-ot. Margot Robbie pillanatok alatt elterjesztette a hajszíntrendet, és neki köszönhetően egyre több hölgy szeretne jeges szőkéről ilyen árnyalatra váltani.  

Margot Robbie új hajszínre váltott.
Margot Robbie új, egy sokkal lágyabb szőke árnyalatra váltott, és egyúttal trendet is teremtett.
Forrás: WireImage

Margot Robbie új hajszíntrendet vezetett be

  • A színésznő a természetesség híve, ennek megfelelően választotta meg új hajszínét is. 
  • Amennyiben te sem szeretnél drasztikus változást, a Margot Robbie-féle, Üvöltő szelek ihlette Brontë blonde neked is beválhat.
  • Mutatjuk, miben rejlik a Brontë szőke különlegessége.

A Brontë  blonde, avagy az Üvöltő szelek főszereplőjének Brontë szőke árnyalata nem hivalkodó, inkább finoman rétegzett és élettel teli. A fedőhaj és az arcot keretező tincsek világosabb, vajszőke árnyalatban csillognak, míg az alsó rétegek 1-2 árnyalattal sötétebb szőkében játszanak. Az összhatás fényesebb, anélkül, hogy túlfestettnek tűnne.

 Margot Robbie hajszínét Jacob Schwartz mesterfodrász alkotta meg, aki korábban Robbie ikonikus Barbie filmben látható szőkéjéért is felelt. A technika lényege a tudatos fény-árnyék játék: ott világosított a szakember, ahol a természetes fény egyébként is érné a hajat.

A 2026-os hajszíntrendek a természetesség irányába mutatnak

Egyre népszerűbbek a természetes árnyalatok és a kíméletes, „mindenmentes” festési technikák. Ide tartozik a kíméletes világosítás, a picit sötétebb hajtő, vagy a fedőhaj alatt leomló rétegek sötétebb szőkésbarnás árnyalatra színezése, melyeknek köszönhetően a tónusok szinte egymásba olvadnak.

A cél: semmi éles határvonal, zéró természetellenes hatás.

Ha nem vágysz drasztikus változtatásra és eleve szőke, világosbarna árnyalatú vagy melírozott a hajad, a Brontë blonde tökéletes választás lehet, természetesen a megfelelő hajápolás mellett. Lágyan világosít, természetes hatású, és nem igényel folyamatos utánfestést. Aktiváld magadban a nőt, kezdd a hajaddal a tavaszi megújulást!

