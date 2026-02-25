Margot Robbie elhozta a tavasz legtrendibb árnyalatát: Brontë blondra kér most mindenki időpontot a fodrásztól

Meleg tónusú, romantikus napfényes szőke, mézes átmenetekkel − így lehetne a legjobban jellemezni a Brontë szőkét, azaz a Brontë blonde-ot. Margot Robbie pillanatok alatt elterjesztette a hajszíntrendet, és neki köszönhetően egyre több hölgy szeretne jeges szőkéről ilyen árnyalatra váltani.

Margot Robbie új, egy sokkal lágyabb szőke árnyalatra váltott, és egyúttal trendet is teremtett.

Forrás: WireImage

Margot Robbie új hajszíntrendet vezetett be A színésznő a természetesség híve, ennek megfelelően választotta meg új hajszínét is.

Amennyiben te sem szeretnél drasztikus változást, a Margot Robbie-féle, Üvöltő szelek ihlette Brontë blonde neked is beválhat.

Mutatjuk, miben rejlik a Brontë szőke különlegessége.

A Brontë blonde, avagy az Üvöltő szelek főszereplőjének Brontë szőke árnyalata nem hivalkodó, inkább finoman rétegzett és élettel teli. A fedőhaj és az arcot keretező tincsek világosabb, vajszőke árnyalatban csillognak, míg az alsó rétegek 1-2 árnyalattal sötétebb szőkében játszanak. Az összhatás fényesebb, anélkül, hogy túlfestettnek tűnne.

Margot Robbie hajszínét Jacob Schwartz mesterfodrász alkotta meg, aki korábban Robbie ikonikus Barbie filmben látható szőkéjéért is felelt. A technika lényege a tudatos fény-árnyék játék: ott világosított a szakember, ahol a természetes fény egyébként is érné a hajat.

A 2026-os hajszíntrendek a természetesség irányába mutatnak

Egyre népszerűbbek a természetes árnyalatok és a kíméletes, „mindenmentes” festési technikák. Ide tartozik a kíméletes világosítás, a picit sötétebb hajtő, vagy a fedőhaj alatt leomló rétegek sötétebb szőkésbarnás árnyalatra színezése, melyeknek köszönhetően a tónusok szinte egymásba olvadnak.

A cél: semmi éles határvonal, zéró természetellenes hatás.

Ha nem vágysz drasztikus változtatásra és eleve szőke, világosbarna árnyalatú vagy melírozott a hajad, a Brontë blonde tökéletes választás lehet, természetesen a megfelelő hajápolás mellett. Lágyan világosít, természetes hatású, és nem igényel folyamatos utánfestést. Aktiváld magadban a nőt, kezdd a hajaddal a tavaszi megújulást!

