Selena Gomez szájfényes körömtrendje minden más manikűrt letaszít a trónról

A legfrissebb körömtrend nem a feltűnősködésről vagy a túlzásról szól, hanem a finom ragyogásról, amiben még azok is örömüket lelhetik, akik egyébként nem rajonganak kifejezetten a kifestett körmökért.

Selena Gomez szájfényes körömtrendje nem kiabál, csak halkan a füledbe duruzsol, és pont emiatt annyira elbűvölő: visszafogott, ápolt és még hetek múltán is olyan, mintha frissen csekkoltál volna ki a manikűrösödtől. 

Szájfényes körömtrend női kézen
A szájfényes körömtrend hódítani fog idén tavasszal. 
Forrás: instagram@/lolo.nailedit

A kevesebb néha több: a modern minimalizmus új megtestesítője a szájfényes körömtrend

  • 2026 legújabb körömtrendje a szájfényes manikűr. 
  • Először Selena Gomezen láthattuk ezt a visszafogott, mégis elképesztően mutatós stílust. 
  • Amellett, hogy nagyon trendi, még praktikus is, hiszen remekül elrejti a lenövést. 

Bármennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy páratlanok és különlegesek vagyunk, az egyediségünk csírája is abban a minutumban elpárolog, ahogy a kedvenc it girlünk egy új manikűrt villant. Legyen szó Hailey Bieber üvegmanikűrjéről vagy Dua Lipa pöttyös körmeiről, mi azonnal fejvesztve rohanunk a kedvenc szalonunkba és próbálunk legalább kézügyileg egy kicsit hasonlítani a sztárvilág krémjére. 

Nos, ezúttal a frissen férjezett Selena Gomez kápráztatott el bennünket egy minimalista, de elképesztően cuki manikűrrel, ami egyik pillanatról a másikra hódította meg a trendi csajok szívét és kezét. 

A szájfényes körömtrend pontosan azt tudja, amit egy tökéletes nude rúzs: mindennel istenien működik, nem túl sok, nem túl kevés és mégis mindenki szeme megakad rajta. 

Az új tavaszi körömtrend lényege, hogy a körmeid úgy nézzenek ki, mint egy hidratált, csókos ajak, amin a napfényben megcsillan a szájfény. Egészséges, áttetsző és fényes, de mégsem hivalkodó barackos, rózsaszínes árnyalatokkal és egy csöppnyi nedves hatással. 

@bynatashad The glossiest pink mani 💓🌸🎀🐷 #lipglossnails #lipoil #nailtok #nailtrends #nailinspo #fyp #sofiarichienails #cleangirlaesthetic #gelpolish #athomenails #cleangirlnails #nudenails ♬ Her - The American Dawn

Ha egy visszafogott, üde színfoltra vágysz, hogy örökre búcsút ints a téli depressziónak, akkor villantsd meg Selena Gomez manikűrjét, ami a clean girl-generáció új uniformisa lesz és ami minden outfittel tökéletesen mutat.

Ez a körömtrend olyan, mint a tökéletes nude rúzs: mindennel jól mutat!
Forrás: instagram/@overglowedit

A legjobb az egészben pedig az, hogy a segítségével a körmösödnél való látogatások közti időt is kitolhatod, hiszen ez a kombináció remekül elrejti a lenövést, így akár négy héten át is esztétikusan mutat a kezeiden. 

Ha szívesen inspirálódnál még a körömtrendekből, csekkold ezeket a cikkeket is: 

Ékszerek a kezeden: mutatjuk 2026 legextrább franciamanikűrjeit, amiket muszáj kipróbálni

Az idei év az extravagáns körmök éve! Idén a franciamanikűr-ötletek vadabbak, egyedibbek és divatosabbak lesznek, mint valaha. Mindegy, hogy gél lakkod vagy műkörmöd van, mert ezek a körömtrendek 2026-ban mindegyiken jól állnak majd.

2026 körömtrendje: K-beauty kreatív ötletek a következő manikűrös időpontodra

Új körömötletet keresel? A 2026-ös körömtrendeket a K-beauty stílusok uralják. Mutatjuk a legjobb műköröm és gél lakk ötleteket a K-beauty trendben!

Dalmata körömtrend, amiktől még maga Szörnyella is frászt kapna

A 2026-os szezon egyik legizgalmasabb körömtrendje a dalmatapöttyökkel díszített manikűr, ami tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de mégis letisztult megjelenést a kezeiden.

 

 

 

 

