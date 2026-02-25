Selena Gomez szájfényes körömtrendje minden más manikűrt letaszít a trónról

Selena Gomez szájfényes körömtrendje nem kiabál, csak halkan a füledbe duruzsol, és pont emiatt annyira elbűvölő: visszafogott, ápolt és még hetek múltán is olyan, mintha frissen csekkoltál volna ki a manikűrösödtől.

A szájfényes körömtrend hódítani fog idén tavasszal.

Forrás: instagram@/lolo.nailedit

A kevesebb néha több: a modern minimalizmus új megtestesítője a szájfényes körömtrend 2026 legújabb körömtrendje a szájfényes manikűr.

Először Selena Gomezen láthattuk ezt a visszafogott, mégis elképesztően mutatós stílust.

Amellett, hogy nagyon trendi, még praktikus is, hiszen remekül elrejti a lenövést.

Bármennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy páratlanok és különlegesek vagyunk, az egyediségünk csírája is abban a minutumban elpárolog, ahogy a kedvenc it girlünk egy új manikűrt villant. Legyen szó Hailey Bieber üvegmanikűrjéről vagy Dua Lipa pöttyös körmeiről, mi azonnal fejvesztve rohanunk a kedvenc szalonunkba és próbálunk legalább kézügyileg egy kicsit hasonlítani a sztárvilág krémjére.

Nos, ezúttal a frissen férjezett Selena Gomez kápráztatott el bennünket egy minimalista, de elképesztően cuki manikűrrel, ami egyik pillanatról a másikra hódította meg a trendi csajok szívét és kezét.

A szájfényes körömtrend pontosan azt tudja, amit egy tökéletes nude rúzs: mindennel istenien működik, nem túl sok, nem túl kevés és mégis mindenki szeme megakad rajta.

Az új tavaszi körömtrend lényege, hogy a körmeid úgy nézzenek ki, mint egy hidratált, csókos ajak, amin a napfényben megcsillan a szájfény. Egészséges, áttetsző és fényes, de mégsem hivalkodó barackos, rózsaszínes árnyalatokkal és egy csöppnyi nedves hatással.

Ha egy visszafogott, üde színfoltra vágysz, hogy örökre búcsút ints a téli depressziónak, akkor villantsd meg Selena Gomez manikűrjét, ami a clean girl-generáció új uniformisa lesz és ami minden outfittel tökéletesen mutat.

Ez a körömtrend olyan, mint a tökéletes nude rúzs: mindennel jól mutat!

Forrás: instagram/@overglowedit

A legjobb az egészben pedig az, hogy a segítségével a körmösödnél való látogatások közti időt is kitolhatod, hiszen ez a kombináció remekül elrejti a lenövést, így akár négy héten át is esztétikusan mutat a kezeiden.

