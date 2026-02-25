Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Martin Short lánya a halála előtt többször is segítséget kért: Katherine mentális betegségekkel küzdött

gyász mentális betegség öngyilkosság
2026.02.25.
Új részletek láttak napvilágot Martin Short 42 éves lányának haláláról. Beszámolók szerint Katherine Hartley Short az öngyilkosságát megelőző években több alkalommal is pszichiátriai kezelésre jelentezett.

Martin Short lánya, Katherine Short hétfő este halt meg hollywoodi otthonában. A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy öngyilkosság történt.

Katherine Short és az édesapja - Martin Short lánya többször is segítséget kért
 Katherine Short és az édesapja - Martin Short lánya többször is segítséget kért
Forrás: Getty Images

Martin Short lánya mentális betegségekkel küzdött

A RadarOnline.com értesülései szerint Katherine Short hosszabb ideje mentális problémákkal küzdött, és időről időre különböző intézményekben kért segítséget. Barátja, Rande Levine azt mondta, tudott róla, hogy párja a nehezebb időszakokban kezelésre vonult.

„Amikor nagyon rosszul volt, azt mondta: nem leszek itt, elmegyek. Ilyenkor bevonult valahová, hogy rendbe jöjjön” – idézte fel Levine. Hozzátette: Katherine nyíltan beszélt a küzdelmeiről, de a külvilág számára a problémái láthatatlanok voltak. „Ha ránéztél, soha nem mondtad volna meg. Nyugodt volt, kedves, sokat nevetett.”

Levine szerint Katherine Short csodálatos és nagylelkű ember volt, aki saját nehézségei ellenére másokon próbált segíteni. Klinikai szociális munkásként és terapeutaként dolgozott, emellett jótékonysági tevékenységet is végzett. A hozzá közel állók úgy jellemezték, imádott nevetni, még akkor is, amikor belül komoly terheket hordozott. Egy szomszéd arról beszélt, hogy Katherine visszahúzódó életet élt, és nem csak mentális betegségei voltak.

Katherine Short Martin Short és néhai felesége, Nancy Dolman három örökbe fogadott gyermekének egyike volt. Dolman 2010-ben, petefészekrákban hunyt el, harminc év házasság után. A Short család kedden közleményben erősítette meg a halálhírt: „Mély fájdalommal tudatjuk Katherine Hartley Short halálát. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben az időszakban. Katherine-t sokan szerették, és az a derű, amit maga körül teremtett, örökre velünk marad.”

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

