Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szponzorált tartalom munka változókor
Life.hu
2026.01.05.
A mai nők életét olyan tempó és nyomás határozza meg, amely néhány évtizede még elképzelhetetlen volt.

Munka, család, érzelmi terhek, online jelenlét, szüntelen multitasking: mindez már önmagában is komoly megterhelés, ám a változókor közeledtével a szervezet még érzékenyebbé válik a modern élet kihívásaira. A hormonális változások, a digitális függőség és a kimerítő életvitel egymásra rakódva olyan terhet jelentenek, amit sok nő csak csendben, titokban próbál cipelni.

A test gyakran jelzi, hogy elég.
Forrás: Shutterstock


A képernyő fogságában: amikor a test jelzi, hogy elég

Az egyik legjellemzőbb panasz a tartós fáradtság és a koncentrációs nehézség. A 49 éves Éva egy bankban dolgozik, naponta akár tíz órát is számítógép előtt tölt. „Azt vettem észre, hogy estére szó szerint ég a szemem, és képtelen vagyok letenni a telefont. Még alvás előtt is a híreket görgetem, pedig tudom, hogy ettől csak rosszabbul alszom” – meséli. 

A változókor küszöbén azonban nemcsak a rossz szokások kerítenek könnyebben hatalmukba bennünket, hanem a szervezet regenerációs képessége is csökken. A kék fény rontja az alvásminőséget, ami tovább emeli a stresszhormonok szintjét. A kialvatlanság pedig ördögi kört indít el: romlik a koncentráció, nő az étvágy, csökken az energiaszint, miközben a mindennapi teljesítményelvárás ugyanakkora marad.

Hirdetés

Az ülőmunka és mozgáshiány fokozza a hormonális káoszt

A változókor idején úgy érezhetjük, kevésbé vagyunk terhelhetők, mint régen, de ha ehhez hozzájön a teljes napos ülőmunka, az izmok elkezdenek leépülni, az anyagcsere lassul. A 52 éves Mónika egy marketingügynökségnél dolgozik, és azt mondja, korábban is utálta a futást, de most már egy kör a ház körül is kihívást jelent számára. „Régen legalább a gyereket elvittem edzésre, vagy sétáltam a kutyával. Most meg ülök a monitor előtt, és mire végeznék, már teljesen lemerültem. A testem meg csak lassul, és hiába akarok többet mozogni, egyszerűen nincs rá energiám” – fogalmaz. 

Az ülő életmód nem csupán izomgyengeséghez vagy hízáshoz vezet. A hormonális ingadozások miatt a nők érzékenyebbé válnak a vércukorszint változásaira, így az inaktivitás még erősebben fokozza az édesség- és szénhidrátéhséget. A modern élet tehát nemcsak lefárasztja a testet, de konkrétan „rásegít” a hormonális káoszra.

A stressz, a láthatatlan ellenség

A modern nő ritkán engedheti meg magának, hogy csak egyetlen szerepnek feleljen meg. Egyszerre kell munkaerőnek, édesanyának, barátnak, társnak és sokszor családi menedzsernek lennie. Ez a terhelés a változókor idején még súlyosabb: az ösztrogénszint csökkenése miatt a szervezet kevésbé hatékonyan kezeli a stresszt, a kortizol, vagyis a stresszhormonszint pedig tartósan magas maradhat.

Kata, 47 éves projektmenedzser, azt mondja, soha nem volt ennyire lobbanékony. „A legjelentéktelenebb e-mail is ki tud borítani. Sokszor érzem úgy, hogy egyszerűen túl sok minden történik egyszerre. Pedig nem csinálok semmit másképp, csak valahogy minden nehezebbnek tűnik.”

A stressz a változókorban nem csupán érzelmi teher: befolyásolja a hormonháztartást, az alvást, az étvágyat és az anyagcserét is, tehát minden összefügg mindennel.

A rendszertelen életvitellel sokat árthatunk

A modern élet hektikussága gyakran kiszorítja az olyan alapvető szükségleteket, mint az étkezési ritmus vagy a minőségi pihenés. Aki késő estig dolgozik, sokszor későn vacsorázik, vagy csak gyorsan bekap valamit két meeting között. A szervezet viszont a változókorban sokkal érzékenyebben reagál erre, mert a hormonális hullámzás már önmagában is koffeinhez, cukorhoz vagy gyors energiához nyúlásra ösztönöz. Sokan ilyenkor érzik azt, hogy összeomlott a rendszerük, és hiába próbálnak visszatérni korábbi rutinjaikhoz, a testük egyszerűen nem úgy működik, mint régen.

Hogyan lehet mindezt kezelni?

Az első lépés a felismerés: nem a te hibád, hogy nehezebben tartasz egyensúlyt. A modern élet és a változókor együtt olyan kihívásokat hoz, amelyek még a legerősebbeket is próbára teszik.

Kisebb, de következetes változtatások segíthetnek:

  • napi 10–15 perc séta vagy nyújtás, ami „felébreszti” az izmokat,
  • képernyőmentes fél óra lefekvés előtt,
  • három stabil étkezés naponta, hogy a vércukor ne ingadozzon,
  • rövid szünetek munka közben, hogy ne merüljön ki teljesen a szervezet,
  • tudatos stresszkezelés: légzés, meditáció, beszélgetés, naplózás.

A változókor nem gyengeség, hanem egy biológiai korszakváltás. Ha megértjük, hogyan hat a modern világ minden apró összetevője a testünkre, sokkal könnyebb lesz úgy alkalmazkodni, hogy közben megőrizzük saját erőnket, identitásunkat és életminőségünket.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta. 

Hirdetés

A Cikatridina plus és Cikatridina hüvelykúp patikában kapható gyógyászati segédeszközök.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

https://www.cikatridina.hu/

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu