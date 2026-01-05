Munka, család, érzelmi terhek, online jelenlét, szüntelen multitasking: mindez már önmagában is komoly megterhelés, ám a változókor közeledtével a szervezet még érzékenyebbé válik a modern élet kihívásaira. A hormonális változások, a digitális függőség és a kimerítő életvitel egymásra rakódva olyan terhet jelentenek, amit sok nő csak csendben, titokban próbál cipelni.

Forrás: Shutterstock



A képernyő fogságában: amikor a test jelzi, hogy elég

Az egyik legjellemzőbb panasz a tartós fáradtság és a koncentrációs nehézség. A 49 éves Éva egy bankban dolgozik, naponta akár tíz órát is számítógép előtt tölt. „Azt vettem észre, hogy estére szó szerint ég a szemem, és képtelen vagyok letenni a telefont. Még alvás előtt is a híreket görgetem, pedig tudom, hogy ettől csak rosszabbul alszom” – meséli.

A változókor küszöbén azonban nemcsak a rossz szokások kerítenek könnyebben hatalmukba bennünket, hanem a szervezet regenerációs képessége is csökken. A kék fény rontja az alvásminőséget, ami tovább emeli a stresszhormonok szintjét. A kialvatlanság pedig ördögi kört indít el: romlik a koncentráció, nő az étvágy, csökken az energiaszint, miközben a mindennapi teljesítményelvárás ugyanakkora marad.

Az ülőmunka és mozgáshiány fokozza a hormonális káoszt

A változókor idején úgy érezhetjük, kevésbé vagyunk terhelhetők, mint régen, de ha ehhez hozzájön a teljes napos ülőmunka, az izmok elkezdenek leépülni, az anyagcsere lassul. A 52 éves Mónika egy marketingügynökségnél dolgozik, és azt mondja, korábban is utálta a futást, de most már egy kör a ház körül is kihívást jelent számára. „Régen legalább a gyereket elvittem edzésre, vagy sétáltam a kutyával. Most meg ülök a monitor előtt, és mire végeznék, már teljesen lemerültem. A testem meg csak lassul, és hiába akarok többet mozogni, egyszerűen nincs rá energiám” – fogalmaz.

Az ülő életmód nem csupán izomgyengeséghez vagy hízáshoz vezet. A hormonális ingadozások miatt a nők érzékenyebbé válnak a vércukorszint változásaira, így az inaktivitás még erősebben fokozza az édesség- és szénhidrátéhséget. A modern élet tehát nemcsak lefárasztja a testet, de konkrétan „rásegít” a hormonális káoszra.