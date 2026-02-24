Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nem volt fék az éjszakában: exkluzív fotókon a BAFTA-gála utáni buli

A vörös szőnyeg csupán a bemelegítés volt! A BAFTA after partyján a világsztárok elengedték a protokollt, és merészebb, dögösebb, sőt, meglepően játékos szettekben ünnepelték az év egyik legnagyobb filmes estéjét. Nézd meg galériánkban a buli legnagyobb sztárjait!

Február 22-én rendezték meg a 2026-os BAFTA-gálát, ahol a filmvilág krémje gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje az év legkiemelkedőbb alkotásait. A megható köszönőbeszédek és a vörös szőnyeges bevonulások után még korántsem ért véget az este. Az after partyn a sztárok búcsút intettek az elegáns estélyiknek és klasszikus szmokingoknak, és merészebb, csillogóbb buliszettekre váltottak. Less be Hollywood egyik legexkluzívabb after partyjába, és nézd meg galériánkban, hogyan buliznak az A-listás celebek, amikor végre igazán elengedhetik magukat!  

A BAFTA-gála 2026-os after partyjának legizgalmasabb pillanatai. 
Forrás:  Getty Image

BAFTA after party, ahol a legnagyobb sztárok buliznak 

Amint lecsengett a 2026-os BAFTA-díjátadó, a reflektorfény egy elegánsabb, titokzatosabb helyszínre terelődött, a British Vogue Fashion & Film és a Warner Bros. exkluzív after partyjára. A nagy díjátadók utáni bulik különlegessége, hogy a hivatalos ceremónia feszültsége itt oldódik fel igazán, de ami az ajtók mögött történik, az többnyire a meghívottak titka marad. Akárcsak a Grammy vagy a Golden Globe after partyjain, ezen az estén is szigorú szabályok uralkodtak: csupán néhány profi fotós léphetett be, és ők is kizárólag az esemény elején örökíthették meg a vendégeket. A hajnalig tartó ünneplés legizgalmasabb pillanatai így a képzeletünkre vannak bízva, és talán épp ettől válik az este igazán legendássá. 

Akárcsak a BAFTA-gálán, a meghívottak névsora itt a önmagáért beszélt. Feltűnt többek között Emma Stone, Kate Hudson, Jesse Buckley, Teyana Taylor, Michael B. Jordan, Odessa A’zion és Ethan Hawke is. Az A-listás társaság az éjszaka leple alatt ünnepelte a film és a divat találkozását. 

Kattints a galériára, és nézd meg a BAFTA after partyjának legikonikusabb pillanatait! 

Patrick Dempsey és Alicia Vikander
BAFTA

 

