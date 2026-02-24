Amikor az ékszer nem dísz, hanem figyelmeztető jel: a fémallergia tünetei és vizsgálata

A fémallergia az úgynevezett késői típusú kontaktallergiák közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a bőrrel érintkező fém hatására nem azonnal, hanem órákkal vagy akár napokkal később alakul ki gyulladásos reakció. Leggyakrabban a nikkel váltja ki, de kobalt, króm és egyes fogászati vagy ortopédiai fémötvözetek is okozhatnak panaszokat. A fémallergia tünetei és vizsgálata különösen akkor válik időszerűvé, ha a bőrprobléma visszatérő vagy egyre súlyosbodik.

A fémallergia tünetei az érintett területeken jelentkeznek

Forrás: 123RF

A fémallergia leggyakoribb tünetei

A fémallergia elsősorban a bőrt érinti. A panaszok az érintkezési területen jelentkeznek, például a fülcimpán, a csuklón vagy a hason, ahol a nadrág gombja hozzáér a bőrhöz. A tünetek közé tartozik a bőrpír, viszketés, égő érzés és apró hólyagok megjelenése. Súlyosabb esetben hámlás, repedezés és nedvedzés is kialakulhat.

A fémallergia felismerése azért lényeges, mert a krónikus irritáció tartós bőrkárosodáshoz vezethet. Előfordulhat, hogy a reakció nemcsak közvetlen érintkezéskor, hanem izzadás vagy hosszabb viselés után jelentkezik. Bizonyos esetekben a panaszok más területeken is megjelenhetnek, ha az allergén a szervezetbe jut, például fogászati fémek esetén.

Hogyan történik a fémallergia vizsgálata?

Ez a típusú allergia vizsgálata során a legfontosabb diagnosztikai módszer az epicutan teszt, más néven tapaszteszt. Ennek során a bőrre kis mennyiségű allergén anyagot helyeznek, amelyet 48 órán keresztül a bőrön hagynak. Az eredményt több lépcsőben értékelik, hogy megállapítsák, kialakul-e gyulladásos reakció.

A vizsgálat fájdalommentes, de fontos, hogy a teszt ideje alatt a páciens kerülje az intenzív izzadást és a vízzel való érintkezést. A pozitív eredmény segít azonosítani a konkrét fémet, amely a panaszokat kiváltja. Ez alapvető a megfelelő megelőzéshez.

Fogászati és ortopédiai fémek szerepe a fémallergiában

A fémallergia vizsgálata különösen fontos akkor, ha a panaszok nem egyértelműen külső ékszerhez köthetők. Fogászati tömések, koronák vagy ortopédiai implantátumok esetén a szervezet tartósan érintkezhet bizonyos fémekkel. Bár ezek az anyagok orvosi minőségűek és általában jól tolerálhatók, érzékeny egyéneknél immunreakciót válthatnak ki. Ilyen esetekben a tünetek nem mindig csak a bőrön jelentkeznek, hanem elhúzódó gyulladás, szájnyálkahártya-irritáció vagy megmagyarázhatatlan bőrtünetek formájában is megjelenhetnek. A fémallergia tünetei és vizsgálata során ezért fontos a részletes kórelőzmény felvétele, amely segíthet az esetleges belső források azonosításában is.