Minden idők legmélyebben dekoltált esküvői ruháját választotta egy brit influenszer

Nagy Kata
2026.02.24.
Egy fiatal influenszer csupán egy vicces videót szeretett volna posztolni a TikTokra, de azt a kommentáradatot, amit a ruhája miatt kapott, egyhamar nem felejti el!

A JJ nevű brit influenszer nemrég házasodott össze a szerelmével, és mint oly sok fiatal pár, ők is szerettek volna egy kis ízelítőt adni a közösségi média felületeiken a nagy napból. Ami azonban ezután jött, arra senki sem számított!

Egy influenszer esküvői ruhájáról szóló cikk illusztrációja
A fiatal influenszer menyasszonyi ruhája kiverte a biztosítékot a követőinél.
Forrás: Shutterstock

Extrém menyasszonyi ruhája miatt szedték ízekre az influenszert

Amikor esküvői melléfogásokról van szó, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindent láttunk már: kezdve az ízléstelen divatbakiktól a hamis esküvői ruhákon át egészen a kellemetlenkedő rokonságig. Egy brit influenszer esküvői képeit elnézve viszont rá kellett döbbennünk, hogy mindig van durvább. 

JJ ugyanis egy meglehetősen kacér, mélyen dekoltált ruhát választott az álomesküvőjére, nem törődve azzal az aprócska ténnyel, hogy egyébként is hangsúlyos dekoltázzsal látta el az anyatermészet. 

Bár szinte látjuk lelki szemeink előtt, hogyan kellett félpercenként felfelé ráncigálnia a pánt nélküli ruhát, állítása szerint jól érezte magát benne és kifejezetten tetszett neki.

Egészen addig a végzetes pillanatig, amíg közszemlére nem tette a lakodalmon készült képeket egy vicces videó kedvéért és a kommentelők sorra kezdték el kritizálni a nem éppen hagyományos menyasszonyi ruhát: többek szerint ugyanis a ruha sokkoló és egyenesen ízléstelen volt, de még a kevésbé kritikus tiktokerek is megjegyezték, hogy nem illett az esemény hangulatához. 

Mindezek ellenére JJ csak nevet az egészen és bár beismerte, hogy sokat fogyott a nagy nap előtt és valóban kicsit kevesebb támasztást adott a ruha, mint amit kellett volna, ennek ellenére neki tetszik és örömmel nézegeti vissza a fotókat. 

Miért váltott ki közfelháborodást JJ menyasszonyi ruhája? 

A fiatal influenszer csupán egy TikTok trendet szeretett volna kipróbálni, amiben a férjét vicceli meg, de a kommentelők egy emberként támadtak rá a mit sem sejtő feleségre. Mindenki a merész ruhával volt elfoglalva, ami szerintük nem illő egy ilyen elegáns eseményre. Bár JJ-t meglepték a heves hozzászólások, igyekszik nem a szívére venni őket és örömmel néz vissza az esküvői fotókra.

