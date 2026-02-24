Túlélni a feldolgozhatatlant: 3 film a szülői gyászról

Az egész országot megrázta a hír, hogy a több mint egy hónapja eltűnt Egressy Mátyás holttestét megtalálták a Duna sodrásában. A bizonytalanságot így felváltotta a végleges, kimondhatatlan veszteség. Egressy Mátyás szülei számára pedig nem maradt más, mint szembenézni a fájdalmas gyászfeldolgozással. Egy olyan állapottal, amelyet kívülről talán együttérzéssel szemlélünk, belülről azonban szinte elviselhetetlen.

Gyászfeldolgozás egy gyermek elvesztését követően. (Részlet az Engedd el! című filmből)

Forrás: g90

A gyászfeldolgozás különösen kegyetlen, ha egy gyermek elvesztéséről van szó

Nem a több hete eltűnt Egressy Mátyás szülei az egyetlenek, akik kénytelenek eltemetni saját gyermeküket. Az ilyen fokú családi tragédia során a szülők nemcsak egy szeretett személyt veszítenek el, hanem a jövőképüket, szívük minden boldogságát is. A filmek azonban néha segítenek közelebb kerülni ahhoz, amit szavakkal nehéz leírni. Megmutatják a dühöt, a bűntudatot, a némaságot és a lassú, törékeny újrakezdést is. Íme három megrázó, mégis fontos filmajánló a szülői gyászfeldolgozás témájában.

Engedd el! (2010)

A Nicole Kidman főszereplésével készült dráma egy házaspár történetét követi, akik kisfiuk tragikus halála után próbálnak tovább élni. A film érzékenyen mutatja be, mennyire különböző lehet a gyászfeldolgozás két, közös háztartásban élő ember között is: míg az egyik kapaszkodna az emlékekbe, a másik inkább menekülne előlük. Hangos katarzisok és csendes, hétköznapi fájdalmak váltakoznak, amelyek lassan átszövik a kapcsolatukat. Az eredeti címén Rabbit Hole, vagyis Nyúlüreg pontosan attól erős, hogy nem akar vigasztalni, csak őszintén megmutatja a gyermek elvesztése utáni ürességet.

A seregély (2021)

Ez a film más oldalról közelíti meg a gyászfeldolgozást. Itt is egy gyermek, pontosabban egy újszülött elvesztése áll a történet középpontjában. Azonban nagyobb hangsúlyt kap a házasság megmentésének kérdése és az egyéni megküzdési utak különbsége. A nő, akit Melissa McCarthy meglepő drámaisággal alakít, a mindennapokba menekül – dolgozik, kertet gondoz, harcol egy makacs seregéllyel – miközben férje pszichiátriai kezelésre szorul. A seregély egyszerre szimbólum és bosszantó valóság: emlékeztet arra, hogy a gyász nem lineáris folyamat.

Ha bármi történik, szeretlek (2020)

Ez a rövid animációs film szavak nélkül meséli el egy szülőpár történetét, akik gyermeküket iskolai lövöldözésben veszítették el. A fekete-fehér képi világ és az árnyékfigurák egyszerre jelképezik a belső fájdalmat és az elmondhatatlan űrt. Mindössze húsz perc, mégis elementáris erejű alkotás. A gyászfeldolgozás itt nem párbeszédekben, hanem tekintetekben, mozdulatokban és csendekben történik – és talán éppen ezért hat ennyire mélyen.

Tovább élni egy feldolgozhatatlan tragédia után Egy gyermek elvesztése minden szülő legnagyobb félelme. Egressy Mátyás szülei most egy olyan úton járnak, amelyre senki nem készülhet fel. A filmek nem adnak megoldást, és nem is pótolhatják a valós segítséget, de kapaszkodót nyújthatnak azoknak, akik szeretnék jobban megérteni a gyászfeldolgozás összetett, fájdalmas folyamatát. Néha az első lépés a megértés felé az, hogy merünk szembenézni a kimondhatatlannal.

