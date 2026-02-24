Független, stílusos lázadók: a Gibson-lányok voltak az 1890-es évek szexszimbólumai

Hogyha meg akarjuk figyelni a 19-20 század fordulóján végbemenő társadalmi változásokat, érdemes Amerikában kezdeni a kutatást. Itt terjedt el ugyanis a Gibson-lányok ideája, ami megkérdőjelezte a nők alávetett helyzetét és divatot diktált. De vajon a feminizmus előfutárai voltak, vagy többről van itt szó? Járjunk utána együtt!

Az 1890-es évek Amerikájában hódítottak a Gibson-lányok.

Forrás: Getty Images

Gibson-lányok a történelemben Charles Dana Gibson illusztrációi jelentették az inspirációt az 1890-es években.

A Gibson-lányok megteremtették az „új nő" ideáját, aki stílusosan öltöző, aktív, független nő volt.

Kik azok a Gibson-lányok?

A 19. században számos nőideál létezett, a törékeny virágszálaktól kezdve, az érzéki végzet asszonyáig. Ezt a két szépségideált ötvözte Charles Dana Gibson úgy, hogy megőrizte a törékeny hölgyek karcsúságát, tiszteletreméltóságát és a femme fatale-ok dús kebleit, széles csípőjét, élénk természetét. Dióhéjban mindent megőrzött, ami a férfiaknak kívánatos volt, ám a közönséges, túlságosan törékeny elemet kivonta a képletből, merőben szokatlan szexszimbólumot teremtve.

Ezzel a művészi projekttel születtek meg a Gibson-lányok, megteremtve az „új nő” képét, akik a feminizmus előfutárai voltak. Egészen az első világháború kitöréséig ők jelentették a nőideált, a róluk készült kiállítás pedig nagy ismertséget hozott a művésznek.

Az egyik leghíresebb Gibson-lány, Camille Clifford.

Forrás: Getty Images

Történészek szerint Evelyn Nesby volt az első modell, akiről a legendás tusrajzok készültek, de az évtizedek alatt további hús-vér nők is hirdették az új nőtípust. Nancy Astor, Mabl Normand koruknak híres modelljei voltak, ám a leghíresebb Gibson lány kétség kívül Camille Clifford volt.

Az ideális Gibson-lány

Az ideális Gibson-lánynak jellegzetes homokóraalakja, telt dekoltázsa és csípője, valamint darázsdera volt, amit fűzővel tettek még keskenyebbé. Mindig a legutolsó divat szerint öltöző, jellegzetes hajviseletet hordó, tipikusan felső középosztályba tartozó nők voltak, akik sokszor áthágták az öltözködési normákat is. Kedvelt frizurájuk volt a chignon konty és bouffant frizura, amit némileg ziláltan tűztek fel.