Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
női jogok

Független, stílusos lázadók: a Gibson-lányok voltak az 1890-es évek szexszimbólumai

női jogok Gibson feminista
Bába Dorottya
2026.02.24.
Egy amerikai művész tusrajzai próféciának bizonyultak az 1890-es években. A Gibson-lányok megteremtették a modern nő előképét és fontos utat mutattak a női egyenjogúság felé.

Hogyha meg akarjuk figyelni a 19-20 század fordulóján végbemenő társadalmi változásokat, érdemes Amerikában kezdeni a kutatást. Itt terjedt el ugyanis a Gibson-lányok ideája, ami megkérdőjelezte a nők alávetett helyzetét és divatot diktált. De vajon a feminizmus előfutárai voltak, vagy többről van itt szó? Járjunk utána együtt!

Gibson-lányok rajzai.
Az 1890-es évek Amerikájában hódítottak a Gibson-lányok.
Forrás:  Getty Images

Gibson-lányok a történelemben

  • Charles Dana Gibson illusztrációi jelentették az inspirációt az 1890-es években.
  • A Gibson-lányok megteremtették az „új nő" ideáját, aki stílusosan öltöző, aktív, független nő volt.

Kik azok a Gibson-lányok?

A 19. században számos nőideál létezett, a törékeny virágszálaktól kezdve, az érzéki végzet asszonyáig. Ezt a két szépségideált ötvözte Charles Dana Gibson úgy, hogy megőrizte a törékeny hölgyek karcsúságát, tiszteletreméltóságát és a femme fatale-ok dús kebleit, széles csípőjét, élénk természetét. Dióhéjban mindent megőrzött, ami a férfiaknak kívánatos volt, ám a közönséges, túlságosan törékeny elemet kivonta a képletből, merőben szokatlan szexszimbólumot teremtve.

Ezzel a művészi projekttel születtek meg a Gibson-lányok, megteremtve az „új nő” képét, akik a feminizmus előfutárai voltak. Egészen az első világháború kitöréséig ők jelentették a nőideált, a róluk készült kiállítás pedig nagy ismertséget hozott a művésznek.

Camille Clifford, a leghíresebb Gibson lány.
Az egyik leghíresebb Gibson-lány, Camille Clifford.
Forrás:  Getty Images

Történészek szerint Evelyn Nesby volt az első modell, akiről a legendás tusrajzok készültek, de az évtizedek alatt további hús-vér nők is hirdették az új nőtípust. Nancy Astor, Mabl Normand koruknak híres modelljei voltak, ám a leghíresebb Gibson lány kétség kívül Camille Clifford volt.

Az ideális Gibson-lány

Az ideális Gibson-lánynak jellegzetes homokóraalakja, telt dekoltázsa és csípője, valamint darázsdera volt, amit fűzővel tettek még keskenyebbé. Mindig a legutolsó divat szerint öltöző, jellegzetes hajviseletet hordó, tipikusan felső középosztályba tartozó nők voltak, akik sokszor áthágták az öltözködési normákat is. Kedvelt frizurájuk volt a chignon konty és bouffant frizura, amit némileg ziláltan tűztek fel.

Két Gibson-lány egymással szemben ül.
A Gibson-lányok frizurái.
Forrás:  Getty Images

A legnagyobb különbséget mégis viselkedésük jelentette: a modern nő előfutárai függetlenek, műveltek, intelligensek voltak, biciklire ültek, egyetemre jártak, nem féltek kinyilvánítani véleményüket.

Mindezt illemtudóan tették, ha pedig a kényelem úgy kívánta elhagyták a szűk fűzőt.

Nőideál és feminizmus: a Gibson-lányok jelentősége

Nem véletlen, hogy épp a 19-20. század fordulóján lett olyan népszerű az új nőideál, hisz ekkor kezdődtek a nőjogi mozgalmak, valamint a harc a női jogokért. Minden lehetőséget megragadtak, hogy esélyegyenlőséget teremtsenek, a Gibson-lányok pedig amerikai nők millióinak váltak példaképévé. Munkát vállaltak és ha úrhölgyi kedvük úgy kívánta, akár még a házasság társadalmi kötelezettsége alól is kibújtak.

Ideális Gibson lány frizurája.
Egy ideális Gibson-lány, jellegzetes hajviselettel.
Forrás:  Getty Images

Domináns, szexuálisan egyenrangú félként ábrázolták őket, akik nagyító alatt lesik a férfiakat. Először történt meg, hogy a két nem közötti status quót megkérdőjelezték és a nőket tették meg kezdeményező félnek. Ezzel némileg választ adtak a korban bekövetkező társadalmi változásokra, azonban hiba volna a felminizmus termékének tekinteni a Gibson-lányokat.

Ugyan munkát vállaltak és műveltek voltak, nem kerültek vezető pozícióba az ábrázolásokon. Nagyobb teret követeltek ki maguknak a társadalmi korlátok játszóterén, de át nem rendezték azokat, erősen érződik rajtuk, hogy egy patriarchális világnézet szülöttei.

A Gibson-lányok alkonyát végül az első világháború és annak lezárása jelentette, amikor a világégés utáni trauma gyökerestül rajzolta át a társadalom szerkezetét. Belőlük jöttek létre az 1920-as évekből ismert flapperek.

Gibson girl dióhéjban

Az új nőideál egy eszményi képet jelentett, ami gyökeresen más életfelfogást mutatott az addigi normákhoz képest. Ugyan az alkotó, Charles Dana Gibson nem a feminista nézeteket akarta megszellőztetni, képeivel a szellem kiszabadult a palackból, amit többé nem lehetett visszatuszkolni.

Ismerd meg a női jogok úttörőit:

A történelem hímsoviniszta oldala: embertelen eszközzel büntették a fecsegő nőket

A patriarchális társadalmakban számos, a nők méltóságát semmibe vevő szokás alakult ki. Ennek sötét példája az a szájkosárra emlékeztető fémeszköz, ami a pletykálkodás büntetése volt a kora újkori Brit-szigeteken.

Szendrey Júlia: a nő, aki megszelídítette Petőfi Sándort

Bármilyen meglepő, a Tiktokon egyre többször szerepel a #szendreyjulia hashtag, ami azt jelenti, hogy Júlia pont olyan halhatatlan, mint a férje, Petőfi Sándor

Ezeket a ma már természetes női jogokat köszönhetjük a feministáknak

Köszönettel tartozunk a feministáknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu