3 ok, amiért a sznob emberek jobbak másoknál

A sznob szó általában úgy csattan, mint egy passzív-agresszív pofon. „Nem bunkó, csak túl jónak képzeli magát”. És bár könnyű őket kinevetni a kifinomult ízlésük, furcsa szabályaik és enyhén flegma arckifejezésük miatt, van egy rossz hírünk... A sznob emberek sokszor tényleg jobban élik az életet.

A sznobok nem is olyan rosszak, mint sokan gondolják.

Forrás: Shutterstock

3 ok, amit mindenki megtanulhatna a sznoboktól A sznob nem bunkó, csak túl sok mindent tud, és ezt nem hajlandó letagadni

Amit te túlzásnak hívsz, az nála életstílus és idegrendszeri önvédelem

Lehet rajta nevetni, de közben titokban te is úgy akarod csinálni, mint ő

Vegyük például az illemszabályokat. A sznob pontosan tudja, mit illik és mit nem – és nem azért, mert fel akar vágni vele, hanem mert nem akar kellemetlen helyzetekbe kerülni. Tudja, hogy vannak olyan alapvető viselkedési normák, amelyeket egy magára valamit adó ember soha nem szeg meg, még akkor sem, ha a többiek már forgatják a szemüket.

Ez nem merevség, ez stratégia: minél kevesebb ciki szitu, annál nyugodtabb idegrendszer.

Aztán ott van az ízlés kérdése. Igen, a sznob nem kér jeget a sörébe, és igen, ettől néha úgy tűnik, mintha személyes sértésnek venné a Z generáció gasztrokísérleteit. De valójában csak arról van szó, hogy ő már eldöntötte, mit szeret, és nem akar minden trend után loholni.

A sznob nem sodródik – választ. És ez az, amit sokan összekevernek az arroganciával.

A harmadik – és talán legidegesítőbb – ok pedig az, hogy a sznob emberek ritkán gonoszak, inkább immunisak. Nem szállnak be felesleges drámákba, nem élvezik mások szenvedését, és ha mégis távolságtartónak tűnnek, az gyakran mentális önvédelem. Miközben mások kárörömben lubickolnak vagy rosszindulatú megjegyzéseket dobálnak, a sznob inkább hátralép egyet, és megóvja a lelki békéjét.

Spoiler: ez hosszú távon egészségesebb.

Persze könnyű őket „elviselhetetlennek” titulálni – akárcsak bizonyos csillagjegyeket, akiket mindenki utál, pedig valójában csak félreértik őket. A sznob sem mindig kedves, de általában következetes, ami ritka erény. És igen, néha kicsit a felső polcról beszél, de legalább tudja, melyik polcon van.