Még a masszázsát is közpénzből fizettette András: York egykori hercege úgy érezte, neki minden jár

Nyugdíjas köztisztviselők szerint Andrew Mountbatten-Windsor masszázst és indokolatlan utazási költségeket számoltatott el, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként tevékenykedett 2001 és 2011 között.

Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit is.

Andrew Mountbatten-Windsor költségei már egykor is szemet szúrtak

Csak beszámolók támasztják alá, hogy Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit is, írásos bizonyítékok jelenleg nincsenek. Az ügyben megszólalók azonban azt állítják: a költségek kifizetése körül már akkor belső kifogások merültek fel, amelyeket végül felülbíráltak. András, ahogy a közhivatallal való visszaélés vádját, úgy azt is visszautasította, hogy személyes hasznot húzott volna kereskedelmi megbízotti szerepéből. Egy, a 2000-es évek elején köztisztviselőként dolgozó férfi elmondta, hogy őt annyira bosszantotta egy közel-keleti látogatást követő úgynevezett „masszázsszolgáltatások” költségeinek elszámolása, hogy megtagadta a kifizetést. „Azt hittem, hogy helytelen… Azt mondtam, hogy nem szabad kifizetnünk, de végül mégis kifizettük” – nyilatkozta a BBC-nek. A forrás hozzátette: az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után sajnálja, hogy az ügyet annak idején nem kezelték szigorúbban. „Nem mondhatom, hogy ez megállította volna, de jeleznünk kellett volna, hogy valami nincs rendben” – fogalmazott. Egy másik, korábbi magas rangú tisztviselő megerősítette, hogy hasonló költségekkel találkozott András utazásai kapcsán. Azt mondta, megdöbbentette a költekezés mértéke, beleértve az indokolatlan repülőjegy-költségeket és a túl sok hotelszoba-foglalást. „Nem tudtam elhinni… mintha nem is igazi pénzről lett volna szó, mint ha nem a saját pénzükből költöttek volna” – mondta.

