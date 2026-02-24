Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Még a masszázsát is közpénzből fizettette András: York egykori hercege úgy érezte, neki minden jár

Lapinformációk szerint a száműzött volt yorki herceg amit csak lehet, közpénzből finanszírozott. Andrew Mountbatten-Windsor költekezését már korábban többen helytelenítették.

Nyugdíjas köztisztviselők szerint Andrew Mountbatten-Windsor masszázst és indokolatlan utazási költségeket számoltatott el, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi nagyköveteként tevékenykedett 2001 és 2011 között. 

Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit is.
Forrás: Getty Images

Andrew Mountbatten-Windsor költségei már egykor is szemet szúrtak

Csak beszámolók támasztják alá, hogy Andrew Mountbatten-Windsor az adófizetőkre terhelte a masszázsszámláit is, írásos bizonyítékok jelenleg nincsenek. Az ügyben megszólalók azonban azt állítják: a költségek kifizetése körül már akkor belső kifogások merültek fel, amelyeket végül felülbíráltak. András, ahogy a közhivatallal való visszaélés vádját, úgy azt is visszautasította, hogy személyes hasznot húzott volna kereskedelmi megbízotti szerepéből. Egy, a 2000-es évek elején köztisztviselőként dolgozó férfi elmondta, hogy őt annyira bosszantotta egy közel-keleti látogatást követő úgynevezett „masszázsszolgáltatások” költségeinek elszámolása, hogy megtagadta a kifizetést. „Azt hittem, hogy helytelen… Azt mondtam, hogy nem szabad kifizetnünk, de végül mégis kifizettük” – nyilatkozta a BBC-nek.  A forrás hozzátette: az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése után sajnálja, hogy az ügyet annak idején nem kezelték szigorúbban. „Nem mondhatom, hogy ez megállította volna, de jeleznünk kellett volna, hogy valami nincs rendben” – fogalmazott. Egy másik, korábbi magas rangú tisztviselő megerősítette, hogy hasonló költségekkel találkozott András utazásai kapcsán. Azt mondta, megdöbbentette a költekezés mértéke, beleértve az indokolatlan repülőjegy-költségeket és a túl sok hotelszoba-foglalást. „Nem tudtam elhinni… mintha nem is igazi pénzről lett volna szó, mint ha nem a saját pénzükből költöttek volna” – mondta.

András ellen nyomozás indult

Andrew Mountbatten Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. 

Kiszivárgott részletek: kiderült, mit kiabált az egykori András herceg, amikor kidobták a Royal Lodge-ból

Andrást február elején lakoltatták ki hivatalosan a Royal Lodge-ból. Úgy tudni, Andrew Mountbatten-Windsor hatalmas balhét csapott, amikor kitették a szűrét.

A rákbeteg Károly királyt lemondásra kényszeríthetik − Súlyos válságba kerülhet a monarchia

Egyre többen követelik az uralkodó lemondását, miután öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én letartóztatták. Egy királyi életrajzíró és egy alkotmányjogi szakértő is arról beszélt, hogy a rákkezelés alatt álló Károly király alkotmányos válsággal nézhet szembe, ha a palotai eltussolásra utaló bizonyítékok kerülnek napvilágra.

Titkos kampányba kezdett Anna hercegnő: nem bírja nézni, ahogy Andrást tovább alázzák

Bennfentesek szerint Anna hercegnő a királyi családon belül egy ultratitkos kampányba kezdett. A cél, az Epstein-aktákban rendre felbukkanó rossz mentális állapotban lévő Andrew Mountbatten-Windsor támogatása. Ez azonban sokaknak nem tetszik.

 

