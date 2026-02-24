Sztárok, akiket tuti utál a stylistjuk: a 2026-os BAFTA-gála legrosszabb outftjei − Videó

Több híresség választott előnytelen fazont és színt, többen túlzásokba estek. Nézzétek meg a BAFTA 2026-os gálájának legfélresikerültebb viseleteit.

BAFTA 2026: Kirsten Dunst vajon miért gondolta, hogy jó ötlet két felbőszült flamingót húzni a karjaira.

A BAFTA 2026-os gáláján nem mindenki tündökölt

Ethan Hawke például egy aprópöttyös szmokingot viselt, amiben úgy nézett ki, mintha komoly korpásodással küzdene. De nem sokkal volt szerencsésebb Audrey Nuna szettje sem, aki úgy festett, mint aki elvesztett egy fogadást egy óriás schnauzerrel szemben. Bezzeg Erin Doherty ruhája legalább praktikus volt: a brit színésznő gondoskodott róla, hogy egész este legyen hová letennie az italát. Maya Rudolph sem választott túl szerencsésen: pont olyan hatást keltett, mintha tésztagyúrásról szaladt volna a díjkiosztóra a félig lecsúszott kis köténykéjével. De a legértetlenebbül Kirsten Dunst ruhája előtt állunk: vajon miért gondolta, hogy jó ötlet két felbőszült flamingót húzni a karjaira?

