A világ legszebb nője, aki megszökött, botrányt kavart – és akinek zsenialitása nélkül ma nem lenne mobiltelefon: Hedy Lamarr hihetetlen, viharos élete

Őt nevezték a világ legszebb nőjének. A vörös szőnyegek királynője volt, akinek mosolyáért rajongók milliói epedtek. De a csillogó felszín mögött egy olyan elme dolgozott, amely csendben megváltoztatta a jövőt – és megteremtette azt a technológiai alapot, amelyen ma a WiFi, a Bluetooth és a GPS működik. Ez Hedy Lamarr története: egy nőé, aki a férfiak uralta világban egyszerre küzdött a szabadságáért, az elismerésért és az egyenjogúságért.

Hedy Lamarr az 1949-ben bemutatott „Sámson és Delila” című film egyik jelenetében.

Forrás: Getty Image

Hedy Lamarr filmbe illő története Hedy Lamarr több mint 30 filmben szerepelt, a filmtörténet első erotikus botrányfilmjében is feltűnt, később Hollywood egyik legnagyobb sztárja lett, „a világ legszebb nőjeként” emlegették.

Zsidó származása ellenére fiatalon egy náci megrendelőknek fegyvereket gyártó iparmágnáshoz ment férjhez, akitől végül megszökött; később viharos szerelmi élet és hat házasság kísérte.

Olyan technológia társfeltalálója, ami a modern mobilkommunikáció alapját adta – találmányát azonban hosszú ideig félresöpörték, mert nő volt és filmsztárként nem vették komolyan.

Hedy Lamarr – A bécsi kislány, aki mindent meg akart érteni

Hedwig Eva Maria Kiesler 1914. november 9-én született Bécsben, jómódú zsidó családban. Édesapja bankigazgató volt, aki hosszú sétákra vitte kislányát, és közben a villamosok, gépek, nyomdagépek működését magyarázta. A kislányt lenyűgözte a világ logikája: szétszedte a zenélődobozát, hogy megértse, hogyan működik, és már gyerekként kivételes műszaki érzékről tett tanúbizonyságot.

Édesanyja koncertzongorista volt, így a tudomány és a művészet egyszerre formálta. Négy nyelven beszélt, zongorázott, balettozott, és közben egyre világosabbá vált, hogy kivételes intelligenciával rendelkezik. Az 1930-as évek Európájában azonban egy fiatal nő számára nem a tudomány jelentette a karrierutat.

Botrány, amely világhírt hozott

1933-ban, mindössze 19 évesen szerepet kapott a Kéj című erotikus filmben. A film meztelen jelenetei botrányt kavartak, több országban be is tiltották, de a világhír azonnal megérkezett. A hollywoodi producer, Louis B. Mayer ekkor nevezte „a világ leggyönyörűbb nőjének”.



A közönség számára megszületett a legenda: a tökéletes szépség.

A világ azonban nem látta a másik történetet – a kíváncsi, mérnöki gondolkodású fiatal nőét.