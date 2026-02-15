Utazzunk együtt vissza a jövőbe: kiderült, hogy milyen lenne a Jóbarátok lakása, ha a sorozat a 2020-as években készült volna

Te is mindig akartál egy lila keretes ajtót, mint amilyen a Jóbarátok lakásában van? Ne aggódj, ez az ikonikus elem nem változott a modern lakásban sem.

Így nézett ki a Jóbarátok lakása eredetileg.

Jóbarátok lakása – Miért volt ez a kedvenc helyszínünk a sorozatban?

A Jóbarátoknak sok mindent köszönhetünk: ikonikus ’90-es évekbeli frizurákat és divatos szetteket, legendás barátságokat, melyeket távolról nézni is mosolyt keltő volt, kultikussá vált idézeteket és persze egy egész univerzumot, ahova ha belépünk, elengedhetjük a szürke hétköznapokat. Ehhez a képhez pedig két fő helyszín fűződik: a kedvenc kávézónk, a Central Perk, ahol el sem akarjuk képzelni, hogy a 6 jó barát mennyi összeget költött a 10 évadnyi csodálatos sorozat alatt, és Monica Geller lakása, ahol a társaságból mindenki lakott legalább egy röpke ideig, kivéve Ross. De vajon hogy nézne ki most ez a lakás?

Jóbarátok most, avagy hogy nézne ki ma a kedvenc sorozathelyszínünk?

Mi lenne, ha a sorozatot egy időgéppel átteleportálnánk a jelenbe, vagyis Monica és Chandler a sztori szerint még nem Westchesterben lakna, hanem a kedvenc Manhattani lakásunkban? A dizájntörténész Alessandra Wood és a Modsy virtuális belsőépítészeti startup újragondolták a Jóbarátok helyszínét, és átalakították Monica lakását a mai, modern korra.

A lila falnak mennie kellett

Bár Wood bevallotta, hogy a jellegzetes lila falak kétségkívül az „otthont” szimbolizálták – melyre mind a sorozatban, mint a 2021-es reunion produkcióban rákérdeztek a szereplők, hogy „ez mindig lila volt?” –, a falaknak mégis menniük kellett a modern felfogás szerint.

A modern lakás sokkal letisztultabb, mint az eredeti változat.

Bár a lila színek helyett egy neutrális színpalettát alkalmaztak a makeoverhez, a lila ajtót mégis meghagyták, hiszen a keretes ajtónak szentimentális értéke van.

Modern konyha

A konyha is jelentős átalakításon esett át, a csecsebecséket és a szekrényfüggönyeket felváltották modern eszközök és konyhabútorok.

Monica séfként mindig naprakész a legújabb konyhai trendekkel és technológiákkal.

– nyilatkozta Wood. Az ikonikus kék szekrényeket is lecserélték sötétebb árnyalatúra, így a tér sokkal elegánsabb és „felnőttesebb” lett.