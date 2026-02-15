Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kristályfalaktól a bőrszobáig: merülj el velünk az Üvöltő szelek gótikus kulisszái között – Fotók

forgatási helyszín Jacob Elordi Margot Robbie Üvöltő szelek
Rideg Léna
2026.02.15.
A romantikus filmdráma 2026-os adaptációja nemcsak a klasszikus szerelmi történetet kelti életre, hanem látványában is lenyűgöző élményt kínál. Margot Robbie kulisszák mögötti tárlatvezetése során az Üvöltő szelek díszleteit és tereit mutatja be, ahol minden részlet – a kristályfalaktól a bőrszobáig – a film misztikus, gótikus hangulatát erősíti.

Kevés klasszikus szerelmi történet bír akkora kultikus erővel, mint az Üvöltő szelek – és minden új feldolgozás hatalmas várakozást kelt. A 2026-os adaptáció azonban már most többet ígér egy egyszerű újraértelmezésnél: látványban, hangulatban és stílusban is merészen nyúl Emily Brontë ikonikus regényéhez. A kulisszák mögé pillantva pedig egyértelművé válik, hogy ez a film nemcsak a történetével, hanem vizuális világával is emlékezetes lesz. Barangolj velünk a kulisszák mögött!

Margot Robbie az Üvöltő szelek 2026-os adaptációjában.
Az Üvöltő szelek 2026-os adaptációjában minden részletre odafigyeltek.
Forrás: profimedia
  • Catherine Earnshaw étkezője grandiózus, központi eleme egy babaház, amely az egész díszlet koncepcióját inspirálta.
  • A falak enyhén buborékos felülete nedves, szinte élő hatást kelt, a csillárt valódi gyertyák világítják, a kandallóban tűz ég.
  • Catherine hálószobájának minden felülete Margot Robbie bőrének textúráját idézi, latex- és selyemrétegekkel.
  • Earnshaw szalonja kristályfalakkal és selyemmel díszített, padlótól a mennyezetig érő ablakokkal, drámai filmes hangulatot teremtve.
  • A Thrushcross Grange kertjei valódi virágokkal, teraszokkal és kültéri asztalokkal várják a látogatót, a hangulat az évszakokhoz igazodik, havas jelenettel kiegészítve.
  • A 80 millió dolláros költségvetés lehetővé tette a gótikus romantika és a misztikus részletek teljes kibontakoztatását a filmben.
  • A díszletek nem pusztán háttérként szolgálnak, hanem aktív szereplőként támogatják a történetmesélést és a karakterek érzelmi életének bemutatását.

Az Üvöltő szelek forgatási helyszíne a gótikus romantika melegágya

A 2026-os Üvöltő szelek-adaptáció kétségkívül az év egyik legjobban várt romantikus filmje. Az Emily Brontë 1847-ben megjelent klasszikus regényén alapuló alkotás február 12-én debütált a mozikba, egyszerre sötét, szenvedélyes és látványban is lehengerlő az alkotás. Catherine Earnshaw szerepében Margot Robbie látható, Heathcliffet Jacob Elordi alakítja, a forgatókönyvet és a rendezést pedig a Saltburnből ismert Emerald Fennell jegyzi. A névsor alapján is sejthető: ez a feldolgozás nem pusztán kosztümös dráma lesz, hanem egy erősen stilizált, misztikus hangulatú szerelmi történet.

Az Architectural Digest exkluzív forgatási bemutatójában Suzie Davies díszlettervező és Margot Robbie vezette körbe a stábot a Thrushcross Grange díszletében, amely a történet egyik kulcsfontosságú helyszíne. A látványvilág minden részletében azt az atmoszférát tükrözi, amelyet Fennell megálmodott: nem a történelmi hűség a cél, hanem a gótikus romantika és az érzelmi túlfűtöttség vizuális kifejezése.

A 80 millió dolláros költségvetés lehetővé tette, hogy a stúdióbelsőkből buja, szinte meseszerű tereket hozzanak létre. A díszletek nem egyszerűen korhű enteriőrök, hanem egy kreatív újraértelmezés részei. A film világa inkább Fennell képzeletének lenyomata, mintsem a viktoriánus korszak szó szerinti rekonstruálása. Ez a szemlélet különösen jól érzékelhető Earnshaw otthonában, ahol minden tárgy és felület tudatosan megkomponált.

A gótikus pompa szíve: az étkező, ahol minden részlet mesél

Az étkező például egyszerre grandiózus és nyugtalanítóan intim. A tér központi eleme egy babaház, amely a díszlet koncepcióját is inspirálta – olyannyira, hogy a miniatűr változatban az étkező saját kicsinyített mása is megjelenik. A falak különleges, enyhén buborékos felülete nedves, szinte élő hatást kelt, mintha maga az épület is lélegezne. A hosszú étkezőasztalt gondosan megkomponált fogások borítják, amelyek végigkísérik a film jeleneteit. A helyiség fókuszpontja egy impozáns csillár, amelyet valódi gyertyák világítanak meg, a kandallóban pedig igazi tűz ég – a készítők nem elégedtek meg a digitális trükkökkel.

UK. Alison Oliver in a scene from (C)Warner Bros new movie- Wuthering Heights (2026). Plot: A passionate and tumultuous love story set against the backdrop of the Yorkshire moors, exploring the intense and destructive relationship between Heathcliff and Catherine Earnshaw.,Image: 1074384326, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets., *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Az Üvöltő szelek grandiózus étkezője.
Forrás: Profimedia

Cathy hálószobája

Még merészebb koncepcióval készült Catherine Earnshaw hálószobája, amelyet a stáb csak bőrszobaként emleget. Itt minden felület – a falak, a padló, sőt még a textíliák egy része is – a főhősnő bőrét idézi. 

A látványtervezők fénymásolatokat készítettek Margot Robbie karjáról, majd ezeket egy rugalmas anyagra vitték át. 

Az anyagot kipárnázták, végül latexréteggel vonták be. Az eredmény egy egyszínű, rózsaszínes tér lett, amely gazdag textúráival – selyemmel, steppelt ágyneművel, lágy felületekkel – egyszerre érzéki és zavarba ejtő.

Cathy rózsaszínes bőrszínben pompázik.
Cathy szobája rózsaszínes bőrszínben pompázik.
Forrás: profimedia

Cathy kristályfalas szalonja

Earnshaw szalonja lenyűgöző, kristályfalakkal és selyemmel díszített tér, ahol a padlótól a mennyezetig érő ablakokat elegáns függönyök keretezik. Minden ablak nyitható, ami a filmforgatások világában ritkaságnak számít – a hátsó udvar pedig valódi, nem csupán díszlet. A kék szoba bársonyos részletekkel rendelkezik, mégis meglehetősen visszafogott, ami drámai, filmes hangulatot kölcsönöz a térnek.

UK. Margot Robbie and Jacob Elordi in a scene from (C)Warner Bros new movie- Wuthering Heights (2026). Plot: A passionate and tumultuous love story set against the backdrop of the Yorkshire moors, exploring the intense and destructive relationship between Heathcliff and Catherine Earnshaw.,Image: 1074383412, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets., *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
Catherine Earnshaw kristályokkal díszített, kék szalonja.
Forrás: Profimedia

A kertek, amik életre kelnek

Catherine kertjei valódi virágokkal teli terek, ahol Margot Robbie szerint már a belépés pillanatában érezni lehet a virágok illatát. A kertben teraszok és apró kültéri asztalok is találhatók, amelyek a hangulatos pihenést szolgálják. A kertek az évszakokhoz igazodnak: a film egyik jelenetében például havas hangulatot teremtettek, amikor apró papírdarabok hullanak az égből, fokozva a misztikus atmoszférát.

UK. Alison Oliver and Margot Robbie in a scene from (C)Warner Bros new movie- Wuthering Heights (2026). Plot: A passionate and tumultuous love story set against the backdrop of the Yorkshire moors, exploring the intense and destructive relationship between Heathcliff and Catherine Earnshaw.,Image: 1074383620, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by Landmark Media. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets., *** HANDOUT image or SOCIAL MEDIA IMAGE or FILMSTILL for EDITORIAL USE ONLY! * Please note: Fees charged by Profimedia are for the Profimedia's services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. Profimedia does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you (the user) expressly agree to indemnify and to hold Profimedia and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against Profimedia arising out of or connected in any way with publication of the material. Profimedia does not claim any copyright or license in the attached materials. Any downloading fees charged by Profimedia are for Profimedia's services only. * Handling Fee Only ***, Model Release: no
A filmben életre kelnek a kertek.
Forrás: Profimedia

A film látványvilága tehát nem pusztán háttér, hanem aktív résztvevője a történetmesélésnek. A díszletek érzelmeket közvetítenek, és hangsúlyozzák a szereplők belső vívódását, szenvedélyét. Az Üvöltő szelek új adaptációja így nem csupán egy klasszikus szerelmi történet modern feldolgozása, hanem egy vizuális élmény is, amely a gótikus mese és a valóság határán egyensúlyoz. Ha a film egésze olyan lesz, mint amit a kulisszák mögött láthattunk, akkor egy különleges, stílusos és emlékezetes moziélményre számíthatunk.

