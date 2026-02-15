Kristályfalaktól a bőrszobáig: merülj el velünk az Üvöltő szelek gótikus kulisszái között – Fotók

Az Architectural Digest exkluzív forgatási bemutatójában Suzie Davies díszlettervező és Margot Robbie vezette körbe a stábot a Thrushcross Grange díszletében, amely a történet egyik kulcsfontosságú helyszíne. A látványvilág minden részletében azt az atmoszférát tükrözi, amelyet Fennell megálmodott: nem a történelmi hűség a cél, hanem a gótikus romantika és az érzelmi túlfűtöttség vizuális kifejezése.

A 80 millió dolláros költségvetés lehetővé tette, hogy a stúdióbelsőkből buja, szinte meseszerű tereket hozzanak létre. A díszletek nem egyszerűen korhű enteriőrök, hanem egy kreatív újraértelmezés részei. A film világa inkább Fennell képzeletének lenyomata, mintsem a viktoriánus korszak szó szerinti rekonstruálása. Ez a szemlélet különösen jól érzékelhető Earnshaw otthonában, ahol minden tárgy és felület tudatosan megkomponált.

A gótikus pompa szíve: az étkező, ahol minden részlet mesél

Az étkező például egyszerre grandiózus és nyugtalanítóan intim. A tér központi eleme egy babaház, amely a díszlet koncepcióját is inspirálta – olyannyira, hogy a miniatűr változatban az étkező saját kicsinyített mása is megjelenik. A falak különleges, enyhén buborékos felülete nedves, szinte élő hatást kelt, mintha maga az épület is lélegezne. A hosszú étkezőasztalt gondosan megkomponált fogások borítják, amelyek végigkísérik a film jeleneteit. A helyiség fókuszpontja egy impozáns csillár, amelyet valódi gyertyák világítanak meg, a kandallóban pedig igazi tűz ég – a készítők nem elégedtek meg a digitális trükkökkel.

Az Üvöltő szelek grandiózus étkezője.

Cathy hálószobája

Még merészebb koncepcióval készült Catherine Earnshaw hálószobája, amelyet a stáb csak bőrszobaként emleget. Itt minden felület – a falak, a padló, sőt még a textíliák egy része is – a főhősnő bőrét idézi.

A látványtervezők fénymásolatokat készítettek Margot Robbie karjáról, majd ezeket egy rugalmas anyagra vitték át.

Az anyagot kipárnázták, végül latexréteggel vonták be. Az eredmény egy egyszínű, rózsaszínes tér lett, amely gazdag textúráival – selyemmel, steppelt ágyneművel, lágy felületekkel – egyszerre érzéki és zavarba ejtő.