Kristályfalaktól a bőrszobáig: merülj el velünk az Üvöltő szelek gótikus kulisszái között – Fotók

Kevés klasszikus szerelmi történet bír akkora kultikus erővel, mint az Üvöltő szelek – és minden új feldolgozás hatalmas várakozást kelt. A 2026-os adaptáció azonban már most többet ígér egy egyszerű újraértelmezésnél: látványban, hangulatban és stílusban is merészen nyúl Emily Brontë ikonikus regényéhez. A kulisszák mögé pillantva pedig egyértelművé válik, hogy ez a film nemcsak a történetével, hanem vizuális világával is emlékezetes lesz. Barangolj velünk a kulisszák mögött!
- Catherine Earnshaw étkezője grandiózus, központi eleme egy babaház, amely az egész díszlet koncepcióját inspirálta.
- A falak enyhén buborékos felülete nedves, szinte élő hatást kelt, a csillárt valódi gyertyák világítják, a kandallóban tűz ég.
- Catherine hálószobájának minden felülete Margot Robbie bőrének textúráját idézi, latex- és selyemrétegekkel.
- Earnshaw szalonja kristályfalakkal és selyemmel díszített, padlótól a mennyezetig érő ablakokkal, drámai filmes hangulatot teremtve.
- A Thrushcross Grange kertjei valódi virágokkal, teraszokkal és kültéri asztalokkal várják a látogatót, a hangulat az évszakokhoz igazodik, havas jelenettel kiegészítve.
- A 80 millió dolláros költségvetés lehetővé tette a gótikus romantika és a misztikus részletek teljes kibontakoztatását a filmben.
- A díszletek nem pusztán háttérként szolgálnak, hanem aktív szereplőként támogatják a történetmesélést és a karakterek érzelmi életének bemutatását.
Az Üvöltő szelek forgatási helyszíne a gótikus romantika melegágya
A 2026-os Üvöltő szelek-adaptáció kétségkívül az év egyik legjobban várt romantikus filmje. Az Emily Brontë 1847-ben megjelent klasszikus regényén alapuló alkotás február 12-én debütált a mozikba, egyszerre sötét, szenvedélyes és látványban is lehengerlő az alkotás. Catherine Earnshaw szerepében Margot Robbie látható, Heathcliffet Jacob Elordi alakítja, a forgatókönyvet és a rendezést pedig a Saltburnből ismert Emerald Fennell jegyzi. A névsor alapján is sejthető: ez a feldolgozás nem pusztán kosztümös dráma lesz, hanem egy erősen stilizált, misztikus hangulatú szerelmi történet.
Az Architectural Digest exkluzív forgatási bemutatójában Suzie Davies díszlettervező és Margot Robbie vezette körbe a stábot a Thrushcross Grange díszletében, amely a történet egyik kulcsfontosságú helyszíne. A látványvilág minden részletében azt az atmoszférát tükrözi, amelyet Fennell megálmodott: nem a történelmi hűség a cél, hanem a gótikus romantika és az érzelmi túlfűtöttség vizuális kifejezése.
A 80 millió dolláros költségvetés lehetővé tette, hogy a stúdióbelsőkből buja, szinte meseszerű tereket hozzanak létre. A díszletek nem egyszerűen korhű enteriőrök, hanem egy kreatív újraértelmezés részei. A film világa inkább Fennell képzeletének lenyomata, mintsem a viktoriánus korszak szó szerinti rekonstruálása. Ez a szemlélet különösen jól érzékelhető Earnshaw otthonában, ahol minden tárgy és felület tudatosan megkomponált.
A gótikus pompa szíve: az étkező, ahol minden részlet mesél
Az étkező például egyszerre grandiózus és nyugtalanítóan intim. A tér központi eleme egy babaház, amely a díszlet koncepcióját is inspirálta – olyannyira, hogy a miniatűr változatban az étkező saját kicsinyített mása is megjelenik. A falak különleges, enyhén buborékos felülete nedves, szinte élő hatást kelt, mintha maga az épület is lélegezne. A hosszú étkezőasztalt gondosan megkomponált fogások borítják, amelyek végigkísérik a film jeleneteit. A helyiség fókuszpontja egy impozáns csillár, amelyet valódi gyertyák világítanak meg, a kandallóban pedig igazi tűz ég – a készítők nem elégedtek meg a digitális trükkökkel.
Cathy hálószobája
Még merészebb koncepcióval készült Catherine Earnshaw hálószobája, amelyet a stáb csak bőrszobaként emleget. Itt minden felület – a falak, a padló, sőt még a textíliák egy része is – a főhősnő bőrét idézi.
A látványtervezők fénymásolatokat készítettek Margot Robbie karjáról, majd ezeket egy rugalmas anyagra vitték át.
Az anyagot kipárnázták, végül latexréteggel vonták be. Az eredmény egy egyszínű, rózsaszínes tér lett, amely gazdag textúráival – selyemmel, steppelt ágyneművel, lágy felületekkel – egyszerre érzéki és zavarba ejtő.
Cathy kristályfalas szalonja
Earnshaw szalonja lenyűgöző, kristályfalakkal és selyemmel díszített tér, ahol a padlótól a mennyezetig érő ablakokat elegáns függönyök keretezik. Minden ablak nyitható, ami a filmforgatások világában ritkaságnak számít – a hátsó udvar pedig valódi, nem csupán díszlet. A kék szoba bársonyos részletekkel rendelkezik, mégis meglehetősen visszafogott, ami drámai, filmes hangulatot kölcsönöz a térnek.
A kertek, amik életre kelnek
Catherine kertjei valódi virágokkal teli terek, ahol Margot Robbie szerint már a belépés pillanatában érezni lehet a virágok illatát. A kertben teraszok és apró kültéri asztalok is találhatók, amelyek a hangulatos pihenést szolgálják. A kertek az évszakokhoz igazodnak: a film egyik jelenetében például havas hangulatot teremtettek, amikor apró papírdarabok hullanak az égből, fokozva a misztikus atmoszférát.
A film látványvilága tehát nem pusztán háttér, hanem aktív résztvevője a történetmesélésnek. A díszletek érzelmeket közvetítenek, és hangsúlyozzák a szereplők belső vívódását, szenvedélyét. Az Üvöltő szelek új adaptációja így nem csupán egy klasszikus szerelmi történet modern feldolgozása, hanem egy vizuális élmény is, amely a gótikus mese és a valóság határán egyensúlyoz. Ha a film egésze olyan lesz, mint amit a kulisszák mögött láthattunk, akkor egy különleges, stílusos és emlékezetes moziélményre számíthatunk.
