Mosolyterápia: Fogmegtartási trendek 2026-ra

Láthatatlan forradalom: Foghúzás nélküli fogszabályozás fiataloknak és felnőtteknek

Sok ember álmodik rendezett fogsorról, de a fém drótok és foghúzás rémálma visszatartja őket. 2026-ra a foghúzás nélküli rendszerek, mind fiataloknak, mind felnőtteknek a Damon® és az Invisalign® technológia váltak trendivé.

A Damon® önligírozó bracketek lágy biológiai erőkkel tágítják a fogívet, foghúzások nélkül: lágyabb erő, ritkább kontroll (4-8 hetente), gyorsabb eredmény. Felnőtteknek ideális a Damon Clear® áttetsző változat, ami esztétikus és fájdalomminimalizált. Mindkettőnél 3D tervezés mutatja előre a folyamatot, így motivált maradsz, anélkül hogy szakítanád a szakmai vagy társas életedet.

Az Invisalign® átlátszó, kivehető sínek sorozata 2 hetente cserélve mozgatja a fogakat diszkréten: étkezésnél levehető – 6-18 hónap alatt korrigál enyhe torlódásokat, réseket, harapási hibákat 20-22 órás napi viseléssel.

A mosolyterápia lényege: ne csak szép legyen, hanem egészséges és tartós

Forrás: trident.hu

Mikroszkópos csodák: 25x nagyítású endodoncia a fogak megmentéséért

Ha egy gyökérkezelt fog újra fáj, a pánik azonnali: kihúzás? 2026-ban ez a múlt. A 25x nagyítású endodoncia mikroszkóppal végzett kezelése 90% feletti sikerességet hoz, ahol szabad szemmel láthatatlan csatornák tisztíthatók tökéletesen. Két fogászati mikroszkóppal, specialista endodontusok dolgoznak: 3D CBCT segítségével pontosan navigálva a kezelést.

Ez a módszer a fogmegtartás csúcsa: korai stádiumban 95%-ban elkerülhető a húzás, ami később implantátumot spórol meg. Fájdalommentes, egyszeri beavatkozás – előtte-utána szájkamerás fotókkal mutatják az eredményt. Páciensek gyakran számolnak be arról, hogy évekig tünetmentesek utána, ellentétben a hagyományos kezelésekkel.