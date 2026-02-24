Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Még mindig szingli vagy? A csillagaidban van a hiba! Az asztrológia szerint 2026-ban ekkor botlasz bele az igaziba

Pópity Balázs
2026.02.24.
Elég volt a mérgező kapcsolatokból! Tudd meg, hogyan alakul a szerelmi életed 2026-ban. Eláruljuk a pontos napokat, amikor a bolygók szerint rád talál a szerelem. Ne maradj le a saját életedről, olvasd ki a szerelmi horoszkópból, mire kell majd figyelned.

Unod már a szingli létet? Ha eddig csak a csalódásokat gyűjtötted, lehet, hogy egyszerűen csak rosszkor voltál rossz helyen. Ez a szerelmi horoszkóp pontosan megmondja, mikor jön el a te pillanatod 2026-ban.

Szingli szerelmi horoszkóp 2026-ra: ekkor talál rád a szerelem.
Szingli szerelmi horoszkóp 2026-ra: ekkor talál rád a szerelem.
Forrás: Shutterstock

Szingli szerelmi horoszkóp: ekkor talál rád a szerelem a csillagok szerint 

  • Öt csillagjegyre brutális érzelmi hullámvasút és mély elköteleződés vár a végállomásnál.
  • A Kosoknak a nyár hozza el a forró pillanatokat június közepe és július eleje között a Vénusz támogatásával.
  • A Bakoknak és a Vízöntőknek a Jupiter és a Mars már az év elején megágyazott a sorsfordító találkozásoknak.
  • Február 24-én négy jegy különleges égi ajándékot kap.
  • A Halak jegyűek duplán örülhetnek, mert náluk március elején a szerencse és a romantika kéz a kézben jár.

A sors nem egy kőbe vésett ítélet, hanem egy lehetőség, amivel végre élned kell. Ha tisztában vagy a saját értékeiddel és a csillagok útmutatásával, többé nem kell sötétben tapogatóznod a randipiaci káoszban. Mutatjuk, mikor talál rád a szerelem és a nagy Ő az asztrológia szerint 2026-ban.

Tűz és szenvedély a láthatáron

Ha a Kos jegyében születtél, jelöld be a naptáradban a június 14. és július 9. közötti időszakot, mert ekkor a Vénusz szinte tálcán kínálja neked a romantikát. De vigyázz, a pszichológia szerint a túl gyors lángolás néha csak a bizonytalan kötődést takarja, szóval ne felejts el a szikrák mögé is nézni! 

A Nyilasoknak a tavasz, különösen március 7. és 30. között hozhat olyan kémiát, amitől még ők is elfelejtik a szabadságvágyukat egy időre, míg az Oroszlánok a csillogásuk csúcsán találhatnak rá a méltó partnerükre.

Amikor a türelem rózsát és szerelmet terem

A föld jegyűeknek (Bika, a Szűz és a Bak) 2026 a stabilitásról szól: nektek meg kell várnotok, amíg a belső békétek mágnesként nem kezdi vonzani a szerelmet. 

A Bakok számára az év eleje, különösen január 1. és 17. között volt az egyik legerősebb kapu, de a Jupiter szerencséje még sokáig kísér titeket a szerelemhez vezető ösvényen. 

A Szűz és a Skorpió jegyűek harminc felett érnek meg igazán a szerelemre. Ha lejjebb adják az igényeiket, a valódi, mély kapcsolódáshoz egy-egy egészségnap vagy intellektuális beszélgetés adhatja meg a kezdő lökést.

Égi ajándék február végén

Február 24-én az univerzum egy különleges kozmikus ajándékot dob le neked. A Hold az Ikrek jegyébe lép, így az Ikrek, az Oroszlán, a Mérleg és a Halak jegyűek számára egy sorsfordító beszélgetés nyithatja meg az utat egy új, elmélyülő kapcsolat felé.

A Halaknak érdemes a március 3. és 6. közötti napokat beírniuk a naptárba, mert ekkor a Vénusz és a Jupiter egyszerre dolgozik azon, hogy a vonzerejük ellenállhatatlan legyen.

A lélek ereje a csillagok mögött

A pszichológia szerint a lelki társ olyasvalaki, akivel közösen lehet fejlődni. Ha felismered a saját kötődési igényeidet és dolgozol a múltbéli sebeid begyógyításán, sokkal könnyebben tudsz majd olyan partnert választani, aki mellett valóban önmagad lehetsz. Ne félj sebezhetőnek lenni, mert az őszinteség az a híd, amelyen keresztül a szeretet megérkezhet az életedbe.

