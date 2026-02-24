Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sikoly 7: Szellempofa Sidney lányára vadászik – Ezek az ikonok térnek vissza a horrorfranchise-ba

2026.02.24.
Szellempofa újra élesíti a kést – de ezúttal rossz családba köt bele. Mert ha valakinek a vezetékneve Campbell, ott nincs könnyű dolga a maszkos gyilkosnak. Jön a Sikoly 7!

Kevés horrorfranchise mondhatja el magáról, hogy három évtized után is képes lázba hozni a rajongókat, de a Sikoly pontosan ilyen. A Wes Craven által megálmodott metaslasher nemcsak újradefiniálta a műfajt, hanem finoman ki is figurázta azt – miközben persze gondoskodott róla, hogy legyen min sikítani. Most pedig itt a Sikoly 7!

A Sikoly 7 február 26-án érkezik a mozikba. 
Sikoly 7: Szellempofa visszatér, de Sidney lánya nem az a típus, aki futva menekül

  • Új előzetest kapott a Sikoly 7.
  • Szellempofa most Sidney Prescott lányát, Tatumot veszi célba.
  • A veteránok visszatérnek, de a box office-előrejelzés visszafogottabb.

A történet ezúttal családi ügy. Szellempofa – aki immár harminc éve terrorizálja Woodsboro (és a nézők) idegrendszerét – most nem közvetlenül Sidney Prescottot veszi célba, hanem annak lányát, Tatumot, akit Isabel May alakít. A Gen Z tehát hivatalosan is beszállt a sikoltozásba. Csakhogy Sidney nem az a fajta anya, aki ölbe tett kézzel nézi, ahogy valaki késsel hadonászik a gyereke körül. És ha valaki elfelejtette volna: az ő neve Campbell.

A projekt ugyanakkor nem indult zökkenőmentesen

Az előző két rész fiatal sztárjai, Jenna Ortega és Melissa Barrera különböző okok miatt távoztak, ami után a rendező, Christopher Landon is kiszállt. Így a koncepció gyakorlatilag összeomlott. A mentőövet végül a Spyglass Media Group és a Paramount Pictures dobta be, visszahívva az eredeti írólegendát, Kevin Williamsont, hogy rendezőként is kézbe vegye a projektet.

És ha már nosztalgia

Visszatér Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette és Matthew Lillard is. Ez az a pont, ahol a franchise-rajongók elégedetten dőlnek hátra, miközben tudják, hogy úgysem ússza meg mindenki élve.

A box office-előrejelzések szerint a hetedik rész visszafogottabban, körülbelül 30 millió dollárral (közel 10 milliárd forint) nyithat Észak-Amerikában, ami elmarad a Sikoly 6 44,4 milliós (kb 14 milliárd forint) startjától. Sokan ezt Ortega hiányának tudják be, aki időközben a Wednesday révén globális sztárrá vált. Ugyanakkor a 30 millió dollár korántsem tragikus szám: a franchise történetében több rész is hasonló eredménnyel indult, és végül szép pályát futott be.

Nem szabad elfelejteni!

A slasher műfaj túlélte a kilencvenes éveket, az ezredfordulót és a streaming-forradalmat is. A Halloween és a Péntek 13 után a Sikoly bizonyította, hogy lehet okosan, önironikusan és mégis véresen komolyan horrort csinálni. A nagy kérdés tehát nem az, hogy visszatér-e Szellempofa – mert természetesen visszatér. Inkább az, hogy ki marad talpon a stáblistáig. És hogy a Campbell-vérvonal meddig bírja késsel a nyakában.

Mikor jön ki a Sikoly 7?

A hetedik rész február 26-án érkezik a magyar mozikba, tengerentúlon egy nappal később debütál.

A Sikoly 7 előzetese:

