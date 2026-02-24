Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
szépészeti beavatkozás

Kylie Jenner új külsővel érkezett a BAFTA-gálára – rajongók találgatják, mi történt az ajkaival

szépészeti beavatkozás kylie jenner ajakfeltöltés
Horváth Angéla
2026.02.24.
A rajongóknak feltűnt, hogy Kylie Jenner kicsit máskép néz ki, mint korábban, amikor elkísérte szerelmét, Timothée Chalamet a BAFTA-gálára. Azt találgatják a rajongók, milyen beavatkozásokon esett át.

Kylie Jenner egy fekete vintage Mugler-ruhát választott az eseményre, amelyet a mellrészen elhelyezett, óriási drágakövek tettek különlegessé. Megjelenése harmonizált Timothée Chalamet fekete, selyemhatású öltönyével és hozzá illő csokornyakkendőjével. A közösségi médiában azonban nem az öltözékük volt a beszédtéma, hanem Jenner ajkai. Több rajongó is úgy vélte, hogy a sztár szája mintha kisebbnek tűnnek a megszokottnál, és felmerült a kérdés: vajon eltávolíttatta a korábbi töltőanyagot?

Kylie Jenner 2016-ban kacsaszájjal, és 2026-ban a BAFTA-gálán
Kylie Jenner 2016-ban kacsaszájjal, és 2026 januárjában
Forrás: Getty Images

Kylie Jenner ajkai: egész korán kezdte a feltöltést

Kylie Jenner tizenéves kora óta használ dermális töltőanyagot. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy bizonytalan volt magában, ezért döntött a beavatkozás mellett. Egy fiú, akit kedvelt, azt mondta neki, vékony ajkai „csókolhatatlanok”. A The Kardashians sztárja 2018-ban azt állította, hogy leállt az ajakfeltöltéssel, később azonban ismét beavatkozás mellett döntött.

A londoni díjátadón azonban az ajkai nem tűntek annyira teltnek, mint korábban. Egy rajongó az X-en megosztott egy fotót Kylie-ről, és azt kérdezte: „Csinált valamit az ajkával?” A bejegyzés aztán találgatások sorát indította el.

Egy másik felhasználó így reagált: „Az ajkai eredetileg ennél sokkal keseknyebbek, de igen, most nem olyan teltek, mint régebben.” Mások kifejezetten dicsérték az új megjelenést. „Nagyon jól áll neki. Olyan, mint régen, és boldognak tűnik” – írta valaki. Egy másik kommentelő szerint: „Sokkal fiatalosabbnak hat, végre a korának megfelelően néz ki. Az ajakfeltöltés gyakran öregíti az embereket.” Akadt olyan is, aki úgy fogalmazott: „Régen nagyon vékony ajkai voltak – de látszik, hogy van valamennyi változás.”

Kylie Jenner 2009-ben, 12 éves korában
Kylie Jenner 2009-ben, 12 éves korában
Forrás: Getty Images

Kylie Jenner 2023-ban arról beszélt, hogy az ajakfeltöltés élete egyik legjobb döntése volt. „Problémám volt az ajkaimmal, ezért feltöltettem őket, és ez volt a legjobb döntés. Nem bántam meg” – mondta akkor. Ugyanebben a beszélgetésben azt is elárulta, hogy áttért a természetes sminkekre. „Rájöttem, hogy ugyanaz a megjelenés visszafogottabb formában is működik” – fogalmazott. Hozzátette: már elfogadja szeplőit és karakteres, dús szemöldökét is szereti. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Mint egy eszelős – ezért vigyorgott a tárgyaláson a szülei meggyilkolásával vádolt Nick Reiner

Különös jelenet zajlott le hétfőn a Los Angeles-i bíróságon. A 32 éves Nick Reiner, akit szülei brutális meggyilkolásával vádolnak, lehajtott fejjel állt a bíró előtt, majd egy pillanatra elmosolyodott. A testbeszéd-szakértő szerint ez nem volt véletlen.

Jennifer Lopez ikrei 18 évesek lettek: szívmelengető videót posztolt róluk a popsztár

Nagyon gyorsan telik az idő! Még tisztán emlékszünk arra a pillanatra, amikor Jennifer Lopez bejelentette, hogy ikrei születtek. Most pedig már a 18. születésnapjukat ünneplik az énekesnő gyermekei.

Rebecca Gayheart megtörte a csendet: Eric Dane özvegye először szólalt meg a tragédia óta

Rebecca Gayheart szívmelengető sorokkal köszönte meg az emberek támogatását. Eric Dane özvegye arról beszélt, hogy a rajongók segítsége kellett ahhoz, hogy ne temesse őket maga alá a gyász.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu