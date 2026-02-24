Kylie Jenner új külsővel érkezett a BAFTA-gálára – rajongók találgatják, mi történt az ajkaival

Kylie Jenner egy fekete vintage Mugler-ruhát választott az eseményre, amelyet a mellrészen elhelyezett, óriási drágakövek tettek különlegessé. Megjelenése harmonizált Timothée Chalamet fekete, selyemhatású öltönyével és hozzá illő csokornyakkendőjével. A közösségi médiában azonban nem az öltözékük volt a beszédtéma, hanem Jenner ajkai. Több rajongó is úgy vélte, hogy a sztár szája mintha kisebbnek tűnnek a megszokottnál, és felmerült a kérdés: vajon eltávolíttatta a korábbi töltőanyagot?

Kylie Jenner 2016-ban kacsaszájjal, és 2026 januárjában

Forrás: Getty Images

Kylie Jenner ajkai: egész korán kezdte a feltöltést

Kylie Jenner tizenéves kora óta használ dermális töltőanyagot. Korábban nyíltan beszélt arról, hogy bizonytalan volt magában, ezért döntött a beavatkozás mellett. Egy fiú, akit kedvelt, azt mondta neki, vékony ajkai „csókolhatatlanok”. A The Kardashians sztárja 2018-ban azt állította, hogy leállt az ajakfeltöltéssel, később azonban ismét beavatkozás mellett döntött.

A londoni díjátadón azonban az ajkai nem tűntek annyira teltnek, mint korábban. Egy rajongó az X-en megosztott egy fotót Kylie-ről, és azt kérdezte: „Csinált valamit az ajkával?” A bejegyzés aztán találgatások sorát indította el.

Egy másik felhasználó így reagált: „Az ajkai eredetileg ennél sokkal keseknyebbek, de igen, most nem olyan teltek, mint régebben.” Mások kifejezetten dicsérték az új megjelenést. „Nagyon jól áll neki. Olyan, mint régen, és boldognak tűnik” – írta valaki. Egy másik kommentelő szerint: „Sokkal fiatalosabbnak hat, végre a korának megfelelően néz ki. Az ajakfeltöltés gyakran öregíti az embereket.” Akadt olyan is, aki úgy fogalmazott: „Régen nagyon vékony ajkai voltak – de látszik, hogy van valamennyi változás.”

Kylie Jenner 2009-ben, 12 éves korában

Forrás: Getty Images

Kylie Jenner 2023-ban arról beszélt, hogy az ajakfeltöltés élete egyik legjobb döntése volt. „Problémám volt az ajkaimmal, ezért feltöltettem őket, és ez volt a legjobb döntés. Nem bántam meg” – mondta akkor. Ugyanebben a beszélgetésben azt is elárulta, hogy áttért a természetes sminkekre. „Rájöttem, hogy ugyanaz a megjelenés visszafogottabb formában is működik” – fogalmazott. Hozzátette: már elfogadja szeplőit és karakteres, dús szemöldökét is szereti.