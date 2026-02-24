Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
makákó

Punch, a kismajom megtévesztette a világot? Itt az igazság, a története nem az, aminek látszik

makákó plüss majom
Horváth Angéla
2026.02.24.
Az internet új kedvence egy Punch nevű kismajom, aki a japán Ichikawa város állatkertjében él. A fiatal makákó pár nap alatt világszerte ismert lett: egy plüssjátékhoz való ragaszkodása milliókat hódított meg a közösségi médiában. A róla készült videók bejárták az internetet, és sokan tragikus sorsú, bántalmazott árvaként beszélnek róla. A valóság azonban ennél árnyaltabb.

Punch 2025 júliusában született. Az anyja – aki első alkalommal ellett – a születése után nem gondoskodott róla, így az állatkert két gondozója vette át a nevelését. A cél kezdettől az volt, hogy később visszavezessék a makákócsapatba. Ez a folyamat januárban indult el.

Punchról nem gondoskodott az édesanyja, nevelését az állatkert gondozói vették át
Punchról nem gondoskodott az édesanyja, nevelését az állatkert gondozói vették át
Forrás: AFP

Matt Lovatt, a brit Trentham Monkey Forest igazgatója a BBC-nek azt mondta: bár az anyai elutasítás ritka a makákóknál, előfordul. Hozzátette, hogy a hímek is gondoskodóak lehetnek, így Punchnak jó esélye van arra, hogy megfelelően fejlődjön és beilleszkedjen a csapatba.

Punch majom nem áldozat: csak a helyét keresni a csapatban

Punch története sokakból együttérzést váltott ki, főleg az a videó, amelyen egy idősebb makákó látszólag durván bánik vele. A felvételen Punchot körbe-körbe húzzák, majd ő a plüssjátékához rohan. Az internet népe gyorsan reagált: Punchot „árva kisbabaként” kezdék kezelni. A szakértők azonban máshogy látják a helyzetet. Alison Behie primatológu úgy fogalmazott: a többi makákó viselkedése mögött nem gonoszság áll, ez a faj természetes társas interakciójának része. A japán makákók szigorú hierarchiában élnek, ennek megnyilvánulásai pedig elkerülhetetlenek. Behie szerint Punch számára az lesz a legfontosabb, hogy anyja nélkül is megtanulja, hogyan reagáljon ezekre a helyzetekre. Ha nem sajátítja el a megfelelő viselkedést, annak hosszabb távon hatása lehet a csoporton belüli helyzetére.

Az Ichikawa városi állatkert gondozói közleményben reagáltak a felvételekre. Mint írták, a videón Punchot rendre utasítják, ami a csapaton belül más egyedekkel is előfordul. Hangsúlyozták, hogy komoly agresszió nem érte, és azóta is normálisan viselkedik. Azt kérték a rajongóktól, inkább drukkoljanak nekih, hogy be tudjon illeszkedni, nem kell sajnálni, jól egy a sora. A szakértők emlékeztetnek: a majmok nem emberek, és nem lehet rájuk egyszerűen ráhúzni a „zaklató–áldozat” sémát. Amit az internet népe drámaként él meg, az a makákók világában teljesen normális. A plussállatot is azért adták neki, hogy a játék segítse a kötődés kialakulását és tisztálkodási folyamatok gyakorlását. 

Az igazság tehát közel sem az, hogy Punch bántalmazott kismajom, egyszerűen csak egy fiatal makákó, aki épp keresi a helyét a csapatban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Gyász után botrány: kiakadtak a kommentelők, hogy Eric Dane családjáért gyűjtés indult

Eric Dane halála után adománygyűjtés indult két tizenéves lánya támogatására, ami komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. A színész 53 évesen hunyt el, alig egy évvel azután, hogy bejelentette: amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) diagnosztizálták.

Kylie Jenner új külsővel érkezett a BAFTA-gálára – rajongók találgatják, mi történt az ajkaival

A rajongóknak feltűnt, hogy Kylie Jenner kicsit máskép néz ki, mint korábban, amikor elkísérte szerelmét, Timothée Chalamet a BAFTA-gálára. Azt találgatják a rajongók, milyen beavatkozásokon esett át.

Nick Reiner ártatlannak vallotta magát a szülei, Rob Reiner és Michele Reiner meggyilkolásának ügyében

A kettős emberöléssel vádolt nepobébi február 23-án megjelent a bíróságon. Nick Reiner a meghallgatása során ártatlannak vallotta magát és kérte, hogy a tárgyalást halasszák egy későbbi időpontra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu