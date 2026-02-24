Te is a forró zuhanyra esküszöl? Akkor sokat ártasz, és nem csak a bőrödnek

A forró fürdő jótékony hatása mindeddig megkérdőjelezhetetlen volt számodra? Nem vagy egyedül! Ki ne szeretné a hűvös napokon a csobogó víz alatt kiengedni a napi feszültséget, ellazulni, majd átmelegedve ágyba bújni? Csakhogy, ha ezt minden nap égetően meleg vízzel teszed, akkor többet ártasz magadnak, mint elsőre gondolnád. Bőrgyógyászok arra figyelmeztetnek, hogy a mindennapos túl forró zuhany rontja a bőröd természetes védekezőképességét. Lássuk, mi történik ilyenkor a testeddel!

A forró zuhany ellazítja az izmokat, de mindennapos szokásként károsíthatja a bőr természetes védőrétegét

Forrás: 123rf.com

Így hat a forró zuhany, ha mindennapos szokássá válik A forró zuhany leoldja a bőr természetes védőrétegét.

Rontja a meglévő bőrproblémákat és fokozhatja a gyulladást.

Hozzájárulhat a pattanások kialakulásához.

A túl magas hőmérséklet az ereket is megterheli.

Miért árt a forró zuhany? Ezért nem jó, ha szokásoddá válik

Bár könnyen azt gondolhatod, hogy a bőr csak egy felszíni kültakaró, ami a testedet fedi, igazából egy folyamatosan munkában lévő védelmi vonal.

A bőr felső rétege olajokat tartalmaz, hogy megvédjen a kiszáradástól, a kórokozóktól, valamint a különféle irritációktól. Ha minden este hosszasan folyatod magadra a forró vizet, ez az olajos réteg fokozatosan leoldódik, így a bőröd védtelen lesz a külső behatásokkal szemben.

Ha már van bőrproblémád, különösen káros lehet

Egy forró fürdő alkalmanként nem jelent problémát, de ha folyamatos, még az egészséges bőrt is kikezdi. Pláne, ha alapból is van valamilyen bőrproblémád!

Ha például ekcémád, rosaceád vagy pikkelysömöröd van, kifejezetten rossz döntés túl forró vízzel rendszeresen zuhanyozni. Ugyanis a magas hőmérséklet kitágítja az ereket, fokozhatja a gyulladásokat és tovább gyengítheti a bőröd védekezőképességét.

Ennek következménye lehet viszketés, bőrpír, hámlás, de az egyéb bőrgyógyászati problémáid is súlyosbodhatnak.

Így hat a forró zuhany a pattanásokra

Nem is gondolnád, de a pattanások megjelenésében is szerepe lehet, ha minden nap túl meleg vízzel tusolsz. Ha a forró víz hatására a bőröd elveszíti a felszínén lévő olajokat, védekezésképp a normálisnál több faggyút kezd termelni. Emiatt eltömődhetnek a pórusaid, és pattanások alakulhatnak ki, ami főképp az arc esetén problémás, mert itt a bőröd egyébként is érzékenyebb.