Ez a leghatékonyabb gyakorlat hasi zsír ellen – Spoiler: nem a felülés

A makacs hasi zsír különösen nőknél okoz frusztrációt, hiszen hiába az edzés, a deréktáj gyakran változatlan marad. Sokan ilyenkor abba a hibába esnek, hogy a lapos has reményében újra és újra a klasszikus felüléseket végzik, miközben már a tudomány szerint is van jóval hatékonyabb módszer a hasi zsír ellen. A jó hír: létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony gyakorlat, amely nemcsak formálja a derekadat, hanem a hátadat is kíméli.

Hasi zsír ellen a plank az egyik leghatékonyabb gyakorlat.

Forrás: 123rf.com

Valóban hatékony gyakorlat a hasi zsír ellen A felülések önmagukban nem működnek.

Derék formáláshoz a mély izmok erősítése elkerülhetetlen.

A planknak számos előnye van a hagyományos gyakorlatokkal szemben.

A helyesen kivitelezett plank és buktatók.

Miért olyan makacs a hasi zsír?

A hasi zsír ellen való küzdelem azért nehéz, mert nem csupán felszíni zsírról van szó. A has mélyén található egy fontos izomréteg, a haránt hasizom, amely akkor aktiválódik igazán, ha a törzs stabilizálásán dolgozol, nem pedig hajlítgatásán.

A mély hasizom befolyásolja, hogy a hasad mennyire tűnik puhának vagy feszesnek. Ha a haránt hasizmot nem aktiválod edzés közben, a munka nagy részét a felszíni izmok végzik el. Emiatt azt tapasztalhatod, hogy a rendszeres hasizomgyakorlatok ellenére nem változik látványosan a derékvonalad.

Hasi zsír ellen: felülések helyett fókusz és feszítés

A felülések valóban erősítik a hasat, de főként a külső izomréteget dolgoztatják meg. Ráadásul az ismétlődő gerinchajlítás hosszú távon derék- és nyaki panaszokat is okozhat. Nem véletlen, hogy egyre több szakértő int óva a túlzásba vitt hasprésektől.

A plank ezzel szemben egészen más elven működik, itt a törzserősítés a lényeg. Ennél a gyakorlatnál nem mozogsz, hanem tartasz és feszítesz. Aprónak tűnhet a különbség, mégis kulcsfontosságú. A plank során aktivizálódnak a mély hasizmok, amelyek stabilizálják a törzset és segítenek a hasfal „behúzásában”.

Ha rendszeresen végzed, a törzsizmaid erősebbek lesznek, javul a testtartásod is, csökken a derék terhelése, ami különösen nagy előny, ha egyébként is derékfájós vagy.