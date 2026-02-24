Legenda távozott: meghalt Robert Carradine, A suttyók visszavágnak és a Lizzie McGuire sztárja

Robert Carradine halálhírét egykori kollégái is megerősítették. Hilary Duff, aki a Lizzie McGuire-ben Carradine filmbeli lányát alakította, hétfő este az Instagram-oldalán búcsúzott tőle.

Meghalt Robert Carradine

Forrás: AFP

„Ez nagyon fáj” – írta a Hilary Duff. „Nehéz szembenézni azzal, hogy ez a valóság. A McGuire családban rengeteg szeretet volt, és mindig úgy éreztem, hogy a filmbeli szüleim valóban törődnek velem. Ezért örökké hálás leszek. Nagyon szomorú vagyok, hogy Bobby szenvedett. Fáj a szívem érte, a családjáért és mindenkiért, aki szerette.”

Jake Thomas, aki a sorozatban Matt McGuire-t, Carradine karakterének fiát játszotta, szintén megemlékezett róla.

„Ma nagyon hehéz a szívem” – fogalmazott. „Szerencsés vagyok, hogy életem nagy részében ismertem Bobbyt. Az egyik legmenőbb ember volt, akivel valaha találkoztam. Vicces, gyakorlatias, néha kissé mogorva, mindig egy kicsit különc. Tehetséges színész, zenész és rendező volt. De mindenekelőtt családtag. Sok emlékem van róla és a családjáról – jó és nehéz időszakokról, rengeteg nevetéssel.”

Robert Carradine önkezével vetett véget életének

Robert Carradine Jeff Kanew 1984-es kultikus vígjátékában, A suttyók visszavágnakban Anthony Edwards oldalán szerepelt. A Lizzie McGuire-ben Sam McGuire-t, a címszereplő édesapját alakította, akit sok néző a szerethető, kissé esetlen, de mindig támogató apaként őriz az emlékezetében. Pályafutása során számos ismert filmben tűnt fel. Játszott többek között a Menekülés Los Angelesből című filmben, A nagy vörös egyesben és Quentin Tarantino Django elszabadul című filmjében is.

Robert Carradine 1954-ben született, igazi színészdinasztia gyermeke. Édesapja, John Carradine elismert színész volt, testvérei, David Carradine és Keith Carradine szintén ismert színészek és filmkészítők lettek, míg Christopher Carradine a Disney Imagineernél dolgozott. Halálának körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, ám egyes lapok arról számoltak be, hogy öngyilkos lett.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

