Újabb súlycsökkentő csodainjekció a piacon – A Mounjaro veszélyesebb, mint az Ozempic?

Titokzatos lélekvesztő szer vagy tökéletes gyógymód az elhízásra? A közösségi oldalak tele vannak félelmetes történetekkel, de vajon tényleg annyira veszélyes a Mounjaro? Nagyobb kockázata van, mint az Ozempic-nek? Itt az ideje, hogy kiderüljön, mi ez pontosan, hogyan működik, milyen a kockázatai vannak, és kinek lehet és kiknek nem lehet jó választás.

Ozempic helyett itt az idei év új őrülete, a Mounjaro.

Forrás: Shutterstock

Minden, amit a Mounjaro injekcióról tudni lehet: A Mounjaro egy tirzepatid hatóanyagú injekció, amelyet eredetileg 2-es típusú diabétesz kezelésére fejlesztettek ki, mellékhatása a fogyás.

A készítmény két hormonreceptort céloz, ezért hatása eltérhet az Ozempic működésétől.

Bár hatékony lehet a testsúlycsökkentésben, komoly mellékhatások és szövődmények is előfordulhatnak.

Gyakori panaszok közé tartoznak a gyomor-bélrendszeri tünetek, például hányinger vagy hasmenés.

Ritkább esetekben súlyos problémák, például hasnyálmirigy-gyulladás vagy ketoacidózis is kialakulhatnak.

A gyógyszer „black box” figyelmeztetéssel rendelkezik, ezért fokozott orvosi kontroll szükséges az alkalmazásakor.

Nem ajánlott bizonyos betegségek, például pajzsmirigyproblémák vagy súlyos emésztőrendszeri állapotok esetén.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a Mounjaro nem csodaszer, és kizárólag orvosi felügyelettel alkalmazható.

A népszerűsége azt is mutatja, hogy egyre nagyobb a társadalmi nyomás a gyors fogyás iránt.

Mi a Mounjaro injekció?

Egy tudományosan kifejlesztett gyógyszer, amely aktív hatóanyagként tirzepatidot tartalmaz. Kétféle hormonreceptort céloz a szervezetben – ezért hatékonyabb lehet bizonyos területeken, mint a korábban ismert Ozempic, amiről egyébként azt is mondták már, hogy segíthet a dohányzás elleni harcban. Az Ozempic semaglutidot tartalmaz, amely egyrészt segít a vércukor szabályozásában, másrészt étvágycsökkentő hatása miatt is elterjedt. Mindkét szer mellékhatásokat és súlyos szövődményeket okozhat, ezért nem szabad őket „csodaszereknek” tekinteni. A Mounjaro szintén egy injekciós gyógyszer, amelyet elsősorban 2-es típusú diabétesz kezelésére fejlesztettek ki. A népszerűségét annak köszönheti, hogy nem csupán étvágycsökkentő, de súlycsökkentő hatást is mutat. Sokan tartanak tőle, és úgy vélik: ez még veszélyesebb, mint az Ozempic. Hatását azon hormonok receptorain keresztül fejti ki, amelyek részt vesznek az inzulin elválasztásában és az étvágy szabályozásában. A tirzepatid kétféle hormontípust céloz egyszerre – GIP és GLP-1 receptorokat – ezért más, korábbi gyógyszereknél szélesebb hatást mutat, mivel az Ozempic csak az GLP-1 receptorokat célozza, és különösen a vércukorszint szabályozásában és a szív-és érrendszeri kockázatok csökkentésében ismert. Ez azt jelenti, hogy a Mounjaro csökkenheti a vércukorszint, mivel segíti az inzulin működését és gátolja a túlzott cukortermelést, emellett étvágycsökkenést és lassabb gyomorürülést eredményezhet, ami együttesen testsúlycsökkenéshez vezethet.