Megszületett David Guetta negyedik gyereke: titkolták a babavárást

gólyahír David Guetta születés
Négygyerekes édesapa lett a világhírű lemezlovas. David Guetta az Instagramon tudatta a gólyahírt.

David Guetta csütörtökön az közösségi médiában tette közzé boldogságát. Az újszülött Jessica Ledonnal a második közös gyerekük. A várandósságot a pár nem osztotta meg a nyilvánossággal. 

David Guetta és Jessica Ledon.
David Guetta és Jessica Ledon: a párnak két közös gyereke van. 
Forrás: Getty Images

David Guetta négygyerekes apuka

„Üdv a világban, Skyler. A legszebb titok vagy, amit valaha őriztünk” − írta a posztjához David Guetta. A 48 éves lemezlovas a bejegyzésben bensőséges családi fotókat is mutatott. Az egykor a Szigeten is fellépő David Guettának négy gyereke van, kettőnek az édesanyja 24 évvel fiatalabb kubai párja, Jessica Ledon. A zenei producernek korábbi házasságából született egy fia és egy lánya is: az immáron 20 éves Tim és a 16 éves Angie. Jelenlegi párja 2024-ben adott életet első közös babájuknak, Cyannek.

