Tavaszi sminktrendek 2026-ra: felhő ajkak és monokróm romantika

Ahogy a gardróbunk, úgy a sminkrutinunk is megújul a melegebb hónapok érkezésével. A tavaszi sminktrendek idén a romantikus, monokróm hatásoktól a popsztáros színekig sokféle irányt kínálnak, miközben a hangsúly a friss, üde összképen marad. Legyen szó felhőhatású ajkakról vagy finoman csillogó textúrákról, most minden a könnyedségről és az önkifejezésről szól.
Tavaszi sminktrendek 2026 – Ragyogj túl mindenkit!
A karakterek helyett a finom vonalak veszik át az uralmat a 2026-os tavaszi sminktrendekben, a friss, üde megjelenés pedig kötelező lesz az idei szezonban. Mutatjuk, hogyan csináld!
Felhő ajkak
Míg az utóbbi szezonban a karakteres és éles kontúrvonalak voltak a nyerők ajakfestés terén, most inkább az elmosódott, lágy hatás a nyerő. A hangsúly a természetességen van.
- lépés: használjunk ajakradírt, hogy eltüntessük az ajkainkról a kiszáradt részeket, majd jöhet egy gazdag állagú ajakápoló vagy -balzsam, hogy valóban hidratálttá varázsoljuk a bőrt.
- lépés: rajzoljuk meg az ajkunk körvonalát, amihez válasszunk a szájszínnel megegyező vagy árnyalattal világosabb árnyalatot.
- lépés: a kontúrvonalat finoman satírozzuk el egy vattapálca vagy akár az ujjbegyeink segítségével, hogy a határozott vonalakat így lágyítsuk.
- lépés: válasszunk egy könnyed árnyalatú rúzst, például jöhet a nude, rózsaszín vagy barnás, és vigyük fel a színt az ajkaink közepére.
- lépés: az ujjainkkal ütögessük a kontúr irányába, hogy elmosódjanak a határvonalak, és kész is a légies felhőszáj.
Popsztáros stílus
Színes szemhéjpúder, vibráló rúzs, erőteljes arcpír – a ’80-as éveket idéző sminkek ismét visszatértek. A lényeg, hogy ne essünk túlzásba, de élvezzük ezt a játékos önkifejezési formát!
- lépés: az alapozó legyen minél természetesebb és könnyedebb, hogy ne hasson túlzónak.
- lépés: idén újra divatosak a kék szemhéjpúderek, de akár lila, pink vagy zöld színekkel is kísérletezhetünk.
- lépés: tegyük drámaivá a pillákat egy dúsító, göndörítő hatású spirállal, hiszen jól passzol ehhez a stílushoz.
- lépés: ne féljünk a kicsit erőteljesebb rózsaszíntől, amikor pirosítót választunk.
- lépés: az ajkakon jól mutatnak az egész élénk, rózsaszínes árnyalatok.
Monokróm romantika
Igazán különleges hatást kelt, amikor egyféle szín az uralkodó a sminkben, például a rózsaszín. A bátrabbak kipróbálhatnak egy erőteljesebb árnyalatot is.
- lépés: ragyogásfokozó primerrel vagy alapozóval ébresszük fel az arcbőrünket.
- lépés: a szemhéjra kerülhet akár egy krémes pirosítóból is, de érdemes kísérletezni a rózsaszín különböző árnyalataival is.
- lépés: a megszokott fekete helyett használjunk barna szempillaspirált, mert egy finomabb lesz az összhatás.
- lépés: a pirosítót egészen a halántékig felvihetjük, nem baj, ha hangsúlyosabb.
- lépés: az ajkakra is tehetünk a krémes pirosítóból, de egy ajakápoló balzsam vagy olaj is tökéletes.
Kombinált fények
Míg az elmúlt években hol a matt, hol pedig a fényes textúrák hódítottok, úgy idén ezek kombinációja a befutó, ami az 50 feletti korosztálynak is tökéletes választás lehet. Vagyis érdemes némi csillogást csempészni a sminkbe, de ne essünk túlzásba!
- lépés: az arcra elég egy színezett hidratáló vagy szérum, ami könnyed alapot ad.l
- épés: a szemhéjra mehetnek a kristályokat idéző, enyhén csillogó festékek.
- lépés: a göndörítő, ívelő spirálok üdévé teszik a megjelenést.
- lépés: az orcákra, a szemöldök alatti részre és akár az orrnyeregre is mehet egy irizáló highlighter.
- lépés: az ajkakra használjunk matt végeredményt adó szájfényt vagy rúzst.
További sminkeléssel kapcsolatos témákért kattints tovább!