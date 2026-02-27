Tavaszi sminktrendek 2026-ra: felhő ajkak és monokróm romantika

Ahogy a gardróbunk, úgy a sminkrutinunk is megújul a melegebb hónapok érkezésével. A tavaszi sminktrendek idén a romantikus, monokróm hatásoktól a popsztáros színekig sokféle irányt kínálnak, miközben a hangsúly a friss, üde összképen marad. Legyen szó felhőhatású ajkakról vagy finoman csillogó textúrákról, most minden a könnyedségről és az önkifejezésről szól.

Tavaszi sminktrendek 2026-ban egy kis extra csavarral – Idézd fel a '80-as éveket!

Tavaszi sminktrendek 2026 – Ragyogj túl mindenkit!

A karakterek helyett a finom vonalak veszik át az uralmat a 2026-os tavaszi sminktrendekben, a friss, üde megjelenés pedig kötelező lesz az idei szezonban. Mutatjuk, hogyan csináld!

Felhő ajkak

Míg az utóbbi szezonban a karakteres és éles kontúrvonalak voltak a nyerők ajakfestés terén, most inkább az elmosódott, lágy hatás a nyerő. A hangsúly a természetességen van.

lépés: használjunk ajakradírt, hogy eltüntessük az ajkainkról a kiszáradt részeket, majd jöhet egy gazdag állagú ajakápoló vagy -balzsam, hogy valóban hidratálttá varázsoljuk a bőrt. lépés: rajzoljuk meg az ajkunk körvonalát, amihez válasszunk a szájszínnel megegyező vagy árnyalattal világosabb árnyalatot. lépés: a kontúrvonalat finoman satírozzuk el egy vattapálca vagy akár az ujjbegyeink segítségével, hogy a határozott vonalakat így lágyítsuk. lépés: válasszunk egy könnyed árnyalatú rúzst, például jöhet a nude, rózsaszín vagy barnás, és vigyük fel a színt az ajkaink közepére. lépés: az ujjainkkal ütögessük a kontúr irányába, hogy elmosódjanak a határvonalak, és kész is a légies felhőszáj.

A felhő ajkakkal nem fogsz mellélőni idén tavasszal.

Popsztáros stílus

Színes szemhéjpúder, vibráló rúzs, erőteljes arcpír – a ’80-as éveket idéző sminkek ismét visszatértek. A lényeg, hogy ne essünk túlzásba, de élvezzük ezt a játékos önkifejezési formát!

lépés: az alapozó legyen minél természetesebb és könnyedebb, hogy ne hasson túlzónak. lépés: idén újra divatosak a kék szemhéjpúderek, de akár lila, pink vagy zöld színekkel is kísérletezhetünk. lépés: tegyük drámaivá a pillákat egy dúsító, göndörítő hatású spirállal, hiszen jól passzol ehhez a stílushoz. lépés: ne féljünk a kicsit erőteljesebb rózsaszíntől, amikor pirosítót választunk. lépés: az ajkakon jól mutatnak az egész élénk, rózsaszínes árnyalatok.

Monokróm romantika

Igazán különleges hatást kelt, amikor egyféle szín az uralkodó a sminkben, például a rózsaszín. A bátrabbak kipróbálhatnak egy erőteljesebb árnyalatot is.

lépés: ragyogásfokozó primerrel vagy alapozóval ébresszük fel az arcbőrünket. lépés: a szemhéjra kerülhet akár egy krémes pirosítóból is, de érdemes kísérletezni a rózsaszín különböző árnyalataival is. lépés: a megszokott fekete helyett használjunk barna szempillaspirált, mert egy finomabb lesz az összhatás. lépés: a pirosítót egészen a halántékig felvihetjük, nem baj, ha hangsúlyosabb. lépés: az ajkakra is tehetünk a krémes pirosítóból, de egy ajakápoló balzsam vagy olaj is tökéletes.

Kombinált fények

Míg az elmúlt években hol a matt, hol pedig a fényes textúrák hódítottok, úgy idén ezek kombinációja a befutó, ami az 50 feletti korosztálynak is tökéletes választás lehet. Vagyis érdemes némi csillogást csempészni a sminkbe, de ne essünk túlzásba!