Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
rúzs

Tavaszi sminktrendek 2026-ra: felhő ajkak és monokróm romantika

rúzs sminktrend tavasz
Life.hu
2026.02.27.
Míg a téli időszakban a karakteres ajak- és szemfestés volt az uralkodó, úgy ebben a szezonban inkább a könnyed és friss megjelenés kerül előtérbe. A tavaszi sminktrendek 2026-ban a természetes ragyogást, a lágy satírokat és a játékos színeket hozzák vissza a mindennapokba.

Ahogy a gardróbunk, úgy a sminkrutinunk is megújul a melegebb hónapok érkezésével. A tavaszi sminktrendek idén a romantikus, monokróm hatásoktól a popsztáros színekig sokféle irányt kínálnak, miközben a hangsúly a friss, üde összképen marad. Legyen szó felhőhatású ajkakról vagy finoman csillogó textúrákról, most minden a könnyedségről és az önkifejezésről szól.

2026-os tavaszi sminktrend lágy színekkel
Tavaszi sminktrendek 2026-ban egy kis extra csavarral – Idézd fel a '80-as éveket!
Forrás: Shutterstock

Tavaszi sminktrendek 2026 – Ragyogj túl mindenkit!

A karakterek helyett a finom vonalak veszik át az uralmat a 2026-os tavaszi sminktrendekben, a friss, üde megjelenés pedig kötelező lesz az idei szezonban. Mutatjuk, hogyan csináld!

Felhő ajkak

Míg az utóbbi szezonban a karakteres és éles kontúrvonalak voltak a nyerők ajakfestés terén, most inkább az elmosódott, lágy hatás a nyerő. A hangsúly a természetességen van.

  1. lépés: használjunk ajakradírt, hogy eltüntessük az ajkainkról a kiszáradt részeket, majd jöhet egy gazdag állagú ajakápoló vagy -balzsam, hogy valóban hidratálttá varázsoljuk a bőrt.
  2. lépés: rajzoljuk meg az ajkunk körvonalát, amihez válasszunk a szájszínnel megegyező vagy árnyalattal világosabb árnyalatot.
  3. lépés: a kontúrvonalat finoman satírozzuk el egy vattapálca vagy akár az ujjbegyeink segítségével, hogy a határozott vonalakat így lágyítsuk.
  4. lépés: válasszunk egy könnyed árnyalatú rúzst, például jöhet a nude, rózsaszín vagy barnás, és vigyük fel a színt az ajkaink közepére.
  5. lépés: az ujjainkkal ütögessük a kontúr irányába, hogy elmosódjanak a határvonalak, és kész is a légies felhőszáj.
felhő ajkak tavaszra
A felhő ajkakkal nem fogsz mellélőni idén tavasszal.
Forrás: Shutterstock

Popsztáros stílus

Színes szemhéjpúder, vibráló rúzs, erőteljes arcpír – a ’80-as éveket idéző sminkek ismét visszatértek. A lényeg, hogy ne essünk túlzásba, de élvezzük ezt a játékos önkifejezési formát!

  1. lépés: az alapozó legyen minél természetesebb és könnyedebb, hogy ne hasson túlzónak.
  2. lépés: idén újra divatosak a kék szemhéjpúderek, de akár lila, pink vagy zöld színekkel is kísérletezhetünk.
  3. lépés: tegyük drámaivá a pillákat egy dúsító, göndörítő hatású spirállal, hiszen jól passzol ehhez a stílushoz.
  4. lépés: ne féljünk a kicsit erőteljesebb rózsaszíntől, amikor pirosítót választunk.
  5. lépés: az ajkakon jól mutatnak az egész élénk, rózsaszínes árnyalatok.

Monokróm romantika

Igazán különleges hatást kelt, amikor egyféle szín az uralkodó a sminkben, például a rózsaszín. A bátrabbak kipróbálhatnak egy erőteljesebb árnyalatot is.

  1. lépés: ragyogásfokozó primerrel vagy alapozóval ébresszük fel az arcbőrünket.
  2. lépés: a szemhéjra kerülhet akár egy krémes pirosítóból is, de érdemes kísérletezni a rózsaszín különböző árnyalataival is.
  3. lépés: a megszokott fekete helyett használjunk barna szempillaspirált, mert egy finomabb lesz az összhatás.
  4. lépés: a pirosítót egészen a halántékig felvihetjük, nem baj, ha hangsúlyosabb.
  5. lépés: az ajkakra is tehetünk a krémes pirosítóból, de egy ajakápoló balzsam vagy olaj is tökéletes.

Kombinált fények

Míg az elmúlt években hol a matt, hol pedig a fényes textúrák hódítottok, úgy idén ezek kombinációja a befutó, ami az 50 feletti korosztálynak is tökéletes választás lehet. Vagyis érdemes némi csillogást csempészni a sminkbe, de ne essünk túlzásba!

  1. lépés: az arcra elég egy színezett hidratáló vagy szérum, ami könnyed alapot ad.l
  2. épés: a szemhéjra mehetnek a kristályokat idéző, enyhén csillogó festékek.
  3. lépés: a göndörítő, ívelő spirálok üdévé teszik a megjelenést.
  4. lépés: az orcákra, a szemöldök alatti részre és akár az orrnyeregre is mehet egy irizáló highlighter.
  5. lépés: az ajkakra használjunk matt végeredményt adó szájfényt vagy rúzst.
2026-os tavaszi sminktermékek
Hidratáló alapozó, Miss Sporty 2199 Ft, ajakradír NCLA 6490 ft, Highlighter paletta Dior 25490 Ft,  fémes hatású rúzsceruza 12000 Ft, krémes arcpirosító 7990 Ft, matt hatású folyékony alajkrúzs 1539 Ft, tégelyes ajakápoló Vaseline 810 Ft, ragyogásfokozó alapozó Bourjois 4999 Ft
Forrás: Shutterstock, dm.hu, naturalskin.hu, douglas.hu, MAC, Pupa Milano, dm.hu, notino.hu, 

További sminkeléssel kapcsolatos témákért kattints tovább!

Ezeket a termékeket használd, ha úgy akarsz ragyogni, mint Sophie a Bridgertonból

Pikáns arcpír, csillogó ajkak és alabástrombőr. Mutatjuk a sorozat sminktitkait, egyenesen a széria dizájnerétől.

Divatos smink 2026-ban? Mutatjuk, mi a trend és mi az, ami már ósdi

Ami 2025-ben még hasított, az idén már hervasztó lehet. Nézzük, mi megy és mi marad!

Légy szexi és merész: ez az 5 legtrendibb pink rúzs, amellyel olyan mesébe illő leszel, mint egy Barbie baba – Termékekkel, árakkal

Teszteltük, hogy neked már csak meg kelljen venned! Shoppingra fel!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu