Olyan kemény szülés utáni depressziója lett a texasi nőnek, hogy azt hitte, egy démon szállta meg

Shutterstock - StoryTime Studio
igaz történet anyaság szülés utáni depresszió
Nagy Kata
2026.02.27.
A texasi fiatal anyuka története tökéletesen rávilágít arra, hogy mennyire törékeny lehet a boldogság. Az első gyermeke születése után olyan súlyos szülés utáni depresszió lett úrrá rajta, ami később pszichózist is okozott nála.

A gyermeke születésekor mindössze 24 éves Meagan úgy emlékszik vissza a gyermekágyi időszakra, mint élete legborzasztóbb élményére: a szülés utáni depresszió tünetei ugyanis annyira eluralkodtak rajta, hogy teljesen meg volt róla győződve, hogy megszállta egy démon. 

szülés utáni depresszióban szenvedő fiatal anya
Meagan megosztotta egy műsorban a szülés utáni depressziója történetét. 
Forrás: instagram/wereallinsanepodcast

Minden idők legdurvább szülés utáni depresszióját élte át egy texasi nő 

  • Meagan 24 évesen adott életet az első gyermekének. 
  • A fiatal nőnek olyan rossz szülésélménye volt, hogy azonnal mély depresszióba zuhant. 
  • A helyzet odáig fajult, hogy végül már pszichózis is gyötörte és azt hitte, megszállta egy démon. 

Míg pár évtizeddel ezelőtt teljesen tabunak számított a szülés utáni depresszió, ma már egyre többen osztják meg a történetüket a világgal. Ennek köszönhetően tudjuk, hogy a férfiaknál is előfordulhat, ahogyan azt is, hogy milyen hatása van az újszülött gyermekekre. 

A szülés utáni depresszió tüneteit éppen ezért már könnyebben felismernünk, de még a mai napig hallani olyan történeteket, ahol az újdonsült kismamák teljesen egyedül maradnak a mentális zavarukkal. 

Ez történt a 24 éves texasi anyukával, Meagannel is, akin szinte a szülés pillanatában azonnal eluralkodott a levertség. 

Csak feküdtem a műtőasztalon, a plafont bámultam és közben remegtem. Beborított a sötétség és a szomorúság, és meggyőződésem volt, hogy egy démon szállt meg. Hiszen mi más oka lehetne annak, hogy most adtam életet a gyermekemnek, és egyik percről a másikra felfoghatatlan szomorúság tört rám?! 

– emlékezett vissza a nő a We Are All Insane podcastben. 

A környezete próbálta azzal nyugtatni a fiatal nőt, hogy csak a hormonális változások miatt érzi így magát, Meagan pedig senkinek nem árulta el az elméletét a démonról, ami szerinte megszállta a testét.

Bár igyekezett úgy tenni, mintha minden rendben lenne, valójában rengeteget sírt és teljesen kilátástalannak érezte a helyzetét. Hazaérve a kórházból a férje gyermekei természetesen szerették volna megnézni az újszülöttet, de Meagan már a gondolattól is rosszul volt, hogy valaki a kisbabájához érjen és indokolatlan dühöt érzett, akárhányszor a gyerekek a kicsi közelében voltak. Mikor lefekvéshez készülődtek, valami zörgést hallott a hálószobája sarkából, ezért meggyőzte a férjét, hogy a nappaliban aludjanak és egészen három hónapig vissza sem ment a hálószobába. Ekkor már olyan súlyos látomások és hallucinációk gyötörték, hogy az öngyilkosság is megfordult a fejében, miközben a teljesen hétköznapi dolgokra is képtelen volt. 

A gyermeke koszos pelenkáit ahelyett, hogy kidobta volna, egy szobában gyűjtötte össze és hónapig csak halmozta őket. 

Amikor a baba 8 hónapos lett, egy szörnyű álom után annyira borzasztóan érezte magát, hogy rájött, hogy segítségre van szüksége, és felkeresett egy orvost, aki gyógyszereket írt fel neki és terápiára küldte. Meagan ma már teljesen egészségesnek érzi magát, tablettákat sem szed és minden lehetőséget megragad, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a szülés utáni depresszió valós probléma, és a lehető legkomolyabban kell venni! 

