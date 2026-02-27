Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megdöbbentő fotó látott napvilágot az Epstein-aktákból: bikinis nők simulnak Stephen Hawkinghoz

ritz carlton hotel jeffrey epstein stephen hawking
Az Epstein-dokumentumokból meglepő képek kerültek nyilvánosságra. A felvételeken Stephen Hawking egy napozóágyon, bikinis nők társaságában láthatók. A tudós családja felháborodott.

Az Epstein-akták részeként nyilvánosságra került egy 2006-os fotó is, amely a karibi St. Thomas szigetén, a Ritz Carlton Hotelben készült. A képen Stephen Hawking mellett két lengén öltözött nő pózol. 

Stephen Hawking a 20. század legnagyobb elméleti fizikusa volt.
Forrás: Getty Images Europe

Stephen Hawking Epstein konferenciáján tartott előadást

A képen a 2018-ban, 76 éves korában elhunyt Stephen Hawking két, bikinibe öltözött nő között látható. Stephen Hawking egy tudományos konferencián vett részt, amelyet Jeffrey Epstein szervezett, akkor készült a felvétel.

A fotón szereplő két nő Hawking gondozói voltak

A Hawking család szóvivője nem hagyta szó nélkül a felvétel nyilvánosságra kerülését: „Hawking professzor a 20. század fizikájához való legnagyobb hozzájárulások egyikét tette, miközben ő volt a motoros neuronbetegség leghosszabb ismert túlélője, egy olyan szörnyű állapoté, amely miatt lélegeztetőgépre, hangszintetizátorra, kerekesszékre és folyamatos orvosi ellátásra volt szüksége. A részéről a nem megfelelő viselkedésre való bármilyen célzás téves és szélsőségesen elrugaszkodott” − idézi a családját a RadarOnline. Közölték, a fotón szereplő két nő Hawking gondozói voltak az Egyesült Királyságból, akik elkísérték őt nemzetközi útjaira összetett egészségügyi szükségletei miatt. A 2018-ban elhunyt fizikus több mint öt évtizeden át élt az ALS-sel, folyamatos segítségre szorulva.

Stephen Hawkingnál kevéssel 21 éves kora előtt motoros neuronbetegséget, ALS-t állapítottak meg. (Ebben a betegségben hunyt el február 19-én Eric Dane is). Ritka, hogy ezzel a betegséggel valaki 10 évnél tovább éljen, Hawking azonban több évtizeddel élte túl a neki jósolt időt. A diagnózis kezdetben természetesen elkeserítette, de később már szerencsésnek vallotta magát. Elmondása szerint az ALS  hozzájárult tudományos sikereihez.

A tudós kétszer nősült, három gyereke született, 

Stephen Hawkingnak három gyermeke van – Robert, Lucy és Timothy – első feleségétől, Jane Hawkingtól, valamint unokái is születtek. 

Stephen Hawking első feleségével, Jane-nel.
Forrás: Northfoto

Bár kétszer nősült, 2006-ban elvált második feleségétől, Elaine Masontól, és halála előtt ismét szoros, baráti kapcsolatot ápolt gyermekeivel és első feleségével.

Steven Hawking és Elaine Mason esküvője.
Forrás: Getty Images

Egyik leghíresebb könyvét, Az idő rövid történetét 1988-ban fejezte be, és a kötet sikere azóta is töretlen. Ez legfőképp annak köszönhető, hogy Hawking a tudományos munkássága mellett a nyitott gondolkodású, laikus embereknek írt. Olyanoknak, akik fogékonyak az univerzum titkaira. A világhírű elméleti fizikusról úgy tudni, haláláig hajthatatlan maradt: szerinte a világegyetem működése és eredete tudományos törvényekkel magyarázható, nem isteni beavatkozással. Stephen Hawking a halál utáni élet gondolatát is elutasította.

