Szépségideál a múltból: vajon szépnek számítottál volna a Tudor-korban?

Kis mell vagy nagy mell? Bő vagy keskeny csípő? Hosszú, vékony lábak vagy teltebb alkat? A szépségideál furcsa dolog, hiszen valójában soha nem létezik egy fix változata – örök forgandó csakúgy, mint a szerencse. Tehát nem számít, hogy hogy nézel ki, hiszen egészen biztosan volt olyan kor, amikor csúnyának tartottak volna, és volt olyan kor, amikor a világ legszebb nőjének választottak volna téged. De vajon a Tudor-korban mennyire hódítottad volna meg a férfiak szívét?

A Tudor-kor egyik nagy szépsége Boleyn Anna volt.

Forrás: Getty Images

Anglia az újkor küszöbén: Tudor-kor, na de az mikor volt?

Ha nem vagy profi töriből, akkor sem kell aggódnod. Talán még így is ismerős lehet a történet VIII. Henrikkel és a hat szerencsétlen sorsú feleségével kapcsolatban. Ezzel a hátborzongató sztorival nem is jársz olyan messze! A Tudor-kor ugyanis a nagy szexuális étvágyú király apjának, VII. Henriknek trónra lépésétől kezdődött (1485), I. Erzsébet haláláig tartott (1603).

Ahogy mondjuk az ókori Rómának is megvoltak a maga szépségei, melyeket mai szemmel őrültnek tűnő praktikákkal igyekeztek elérni – úgy a Tudor-kornak is voltak standardjai a szépség terén, sőt a csábítás terén is igen meghökkentő hálószobatitkokra bukkanhatunk. Ebben a korban is voltak gyilkos divattrendek, melyek közül szemezgethetünk, és a korszak női szépségideálja ekkor is a termékenységhez kapcsolódott. De milyen tulajdonságok biztosították ezt a hatást, és milyen megjelenést preferáltak a középkori angol férfiak?

A Tudor-kor sztárja: a világos színek

Az arc legfontosabb jellegzetessége a sápadt, világos és ragyogó arcszín volt. I. Erzsébet portréin is azt láthatjuk, hogy a királynő szándékosan fehérítette arcát, hogy megőrizze a kor ideálját. Tehát minél világosabb az arcod, annál érzékibb lennél a Tudor-kori férfiak számára.

I. Erzsébet is világos színekben pompázott.

Forrás: Getty Images

A világos arcszínt a ma is épp trendjét élő, élénk pirosító és az ehhez passzoló piros ajkak színezték. A haj pedig bár sokszor el volt takarva, ha mégis kilátszott, akkor az arcot keretező koronában is a világos szín tombolt. Szőke vagy vörösesszőke vagy? VIII. Henrik aligha tudott volna neked ellenállni.