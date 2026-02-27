Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szépségideál a múltból: vajon szépnek számítottál volna a Tudor-korban?

Yuri Arcurs
történelem Tudor-kor szépségideál
Baranyi Hanna
2026.02.27.
A szépségideálok különböző kultúráktól és koroktól függenek – vagyis, ha valamire vagy valakire azt mondjuk, hogy szép, az nem biztos, hogy évszázadokkal ezelőtt is szépnek számított volna. A reneszánsz korban például Aphroditét, a szerelem és a vonzalom istennőjét teltebb nőként ábrázolták, ezzel szemben viszont a 20-21. századi nyugati kultúrában egyre inkább a 90-60-90-es modellalkat vette át az irányítást az „ideális szépség” terén. De vajon milyen volt az angliai Tudor-kor szépségideálja?

Kis mell vagy nagy mell? Bő vagy keskeny csípő? Hosszú, vékony lábak vagy teltebb alkat? A szépségideál furcsa dolog, hiszen valójában soha nem létezik egy fix változata – örök forgandó csakúgy, mint a szerencse. Tehát nem számít, hogy hogy nézel ki, hiszen egészen biztosan volt olyan kor, amikor csúnyának tartottak volna, és volt olyan kor, amikor a világ legszebb nőjének választottak volna téged. De vajon a Tudor-korban mennyire hódítottad volna meg a férfiak szívét?

Tudor-kor – Boleyn Anna
A Tudor-kor egyik nagy szépsége Boleyn Anna volt.
Forrás: Getty Images

Anglia az újkor küszöbén: Tudor-kor, na de az mikor volt?

Ha nem vagy profi töriből, akkor sem kell aggódnod. Talán még így is ismerős lehet a történet VIII. Henrikkel és a hat szerencsétlen sorsú feleségével kapcsolatban. Ezzel a hátborzongató sztorival nem is jársz olyan messze! A Tudor-kor ugyanis a nagy szexuális étvágyú király apjának, VII. Henriknek trónra lépésétől kezdődött (1485), I. Erzsébet haláláig tartott (1603).

Ahogy mondjuk az ókori Rómának is megvoltak a maga szépségei, melyeket mai szemmel őrültnek tűnő praktikákkal igyekeztek elérni – úgy a Tudor-kornak is voltak standardjai a szépség terén, sőt a csábítás terén is igen meghökkentő hálószobatitkokra bukkanhatunk. Ebben a korban is voltak gyilkos divattrendek, melyek közül szemezgethetünk, és a korszak női szépségideálja ekkor is a termékenységhez kapcsolódott. De milyen tulajdonságok biztosították ezt a hatást, és milyen megjelenést preferáltak a középkori angol férfiak?

A Tudor-kor sztárja: a világos színek

Az arc legfontosabb jellegzetessége a sápadt, világos és ragyogó arcszín volt. I. Erzsébet portréin is azt láthatjuk, hogy a királynő szándékosan fehérítette arcát, hogy megőrizze a kor ideálját. Tehát minél világosabb az arcod, annál érzékibb lennél a Tudor-kori férfiak számára.

portré I. Erzsébetről
I. Erzsébet is világos színekben pompázott.
Forrás: Getty Images

A világos arcszínt a ma is épp trendjét élő, élénk pirosító és az ehhez passzoló piros ajkak színezték. A haj pedig bár sokszor el volt takarva, ha mégis kilátszott, akkor az arcot keretező koronában is a világos szín tombolt. Szőke vagy vörösesszőke vagy? VIII. Henrik aligha tudott volna neked ellenállni.

Ha azt hinnéd, hogy a világos színből ennyi elég is volt, akkor nagyot tévedsz! A szempárból is a világosabb színűek számítottak igazán igézőnek, vagyis a kék vagy a zöld.

Miért éppen a világos szín tombolt?

A világos szín a gazdagságot fémjelezte, hiszen nem kellett „beszennyezned” a bőröd kinti munkával. Emellett pedig a sápadt, ragyogó és sima arcbőr az egészséget is tükrözte, mely valljuk be, igen fontos tényező a termékenység terén.

Magas homlok, vagyis kitépett hajak

A magas, lekerekített homlok az intelligencia és a nemesi származás jelének számított. Ezért a nők borotválták a hajvonalukat vagy egyenesen kitépték a hajukat elöl, hogy a homlokuk nagyobbnak tűnjön. Ez a folyamat viszont elég kellemetlen és fájdalmas lehetett, hiszen a borotválást éles pengékkel vagy csipeszekkel végezték, melyek gyakran fertőzésekhez vezettek. 

Nagy mell vagy kis mell?

Annak ellenére, hogy a női szépségideál a termékenységgel állt kapcsolatban, akkoriban mégis a lapos mellkas számított igazán csábítónak. A női fűző, melyet ruha alatt a Tudor-kori hölgyek is használtak, nem a dekoltázs és a darázsderék kiemelését szolgálta, hanem sokkal inkább a mellek leszorítását. A fűző fölötti ruhák is általában erre a hatásra játszottak rá. Az uralkodóhölgyekről készült festményeken ugyanis jól látszik a felsőtest csőszerű megjelenítése. Minél hosszabb és laposabb volt a törzsed, annál vonzóbb voltál. Tehát a Kardashian-család igenis háttérbe szorult volna a Tudoroknál.

I. Erzsébet fiatalon
A fiatal I. Erzsébet portréján is láthatjuk, hogy a csőszerű felsőtest volt a divat.
Forrás: Getty Images

Ki volt a legszebb Tudor-kori lány?

A kor egyik leggyönyörűbb uralkodónője Tudor Mária, VIII. Henrik király húga volt. A hercegnő (majd később francia királyné) a fenti kritériumok közül természetesen mindegyiknek megfelelt: vörösesszőke (néhol enyhén barnás) haja, világos és ragyogó bőre, pirospozsgás arca és vörös ajkai voltak. Még maga Erasmus is azt mondta róla, hogy nála szebbet a természet még nem alkotott.

Tudor Mária portréja
Tudor Mária volt a kor egyik legszebb nője.
Forrás: Profimedia

 

A női szépségideál változása – Szépség a Tudor-korban

A Tudor-korban a világos színek és a lapos mellkas volt a divat, emellett viszont a termékenység volt a legtutibb tulajdonság. Viszont akár hasonlítasz Tudor Máriára, a legszebb Tudor-kori lányra, akár nem, egy biztos: a „szépségideál” mint örök forma nem létezik. A körülmények és az adott kor kultúrája határozza meg a standard szépség fogalmát. 2026-ban viszont szerencsére egyre inkább az elfogadáson van a hangsúly. Vagyis úgy vagy szép, ahogy vagy!

