Szépségideál a múltból: vajon szépnek számítottál volna a Tudor-korban?

Kis mell vagy nagy mell? Bő vagy keskeny csípő? Hosszú, vékony lábak vagy teltebb alkat? A szépségideál furcsa dolog, hiszen valójában soha nem létezik egy fix változata – örök forgandó csakúgy, mint a szerencse. Tehát nem számít, hogy hogy nézel ki, hiszen egészen biztosan volt olyan kor, amikor csúnyának tartottak volna, és volt olyan kor, amikor a világ legszebb nőjének választottak volna téged. De vajon a Tudor-korban mennyire hódítottad volna meg a férfiak szívét?
Anglia az újkor küszöbén: Tudor-kor, na de az mikor volt?
Ha nem vagy profi töriből, akkor sem kell aggódnod. Talán még így is ismerős lehet a történet VIII. Henrikkel és a hat szerencsétlen sorsú feleségével kapcsolatban. Ezzel a hátborzongató sztorival nem is jársz olyan messze! A Tudor-kor ugyanis a nagy szexuális étvágyú király apjának, VII. Henriknek trónra lépésétől kezdődött (1485), I. Erzsébet haláláig tartott (1603).
Ahogy mondjuk az ókori Rómának is megvoltak a maga szépségei, melyeket mai szemmel őrültnek tűnő praktikákkal igyekeztek elérni – úgy a Tudor-kornak is voltak standardjai a szépség terén, sőt a csábítás terén is igen meghökkentő hálószobatitkokra bukkanhatunk. Ebben a korban is voltak gyilkos divattrendek, melyek közül szemezgethetünk, és a korszak női szépségideálja ekkor is a termékenységhez kapcsolódott. De milyen tulajdonságok biztosították ezt a hatást, és milyen megjelenést preferáltak a középkori angol férfiak?
A Tudor-kor sztárja: a világos színek
Az arc legfontosabb jellegzetessége a sápadt, világos és ragyogó arcszín volt. I. Erzsébet portréin is azt láthatjuk, hogy a királynő szándékosan fehérítette arcát, hogy megőrizze a kor ideálját. Tehát minél világosabb az arcod, annál érzékibb lennél a Tudor-kori férfiak számára.
A világos arcszínt a ma is épp trendjét élő, élénk pirosító és az ehhez passzoló piros ajkak színezték. A haj pedig bár sokszor el volt takarva, ha mégis kilátszott, akkor az arcot keretező koronában is a világos szín tombolt. Szőke vagy vörösesszőke vagy? VIII. Henrik aligha tudott volna neked ellenállni.
Ha azt hinnéd, hogy a világos színből ennyi elég is volt, akkor nagyot tévedsz! A szempárból is a világosabb színűek számítottak igazán igézőnek, vagyis a kék vagy a zöld.
Miért éppen a világos szín tombolt?
A világos szín a gazdagságot fémjelezte, hiszen nem kellett „beszennyezned” a bőröd kinti munkával. Emellett pedig a sápadt, ragyogó és sima arcbőr az egészséget is tükrözte, mely valljuk be, igen fontos tényező a termékenység terén.
Magas homlok, vagyis kitépett hajak
A magas, lekerekített homlok az intelligencia és a nemesi származás jelének számított. Ezért a nők borotválták a hajvonalukat vagy egyenesen kitépték a hajukat elöl, hogy a homlokuk nagyobbnak tűnjön. Ez a folyamat viszont elég kellemetlen és fájdalmas lehetett, hiszen a borotválást éles pengékkel vagy csipeszekkel végezték, melyek gyakran fertőzésekhez vezettek.
Nagy mell vagy kis mell?
Annak ellenére, hogy a női szépségideál a termékenységgel állt kapcsolatban, akkoriban mégis a lapos mellkas számított igazán csábítónak. A női fűző, melyet ruha alatt a Tudor-kori hölgyek is használtak, nem a dekoltázs és a darázsderék kiemelését szolgálta, hanem sokkal inkább a mellek leszorítását. A fűző fölötti ruhák is általában erre a hatásra játszottak rá. Az uralkodóhölgyekről készült festményeken ugyanis jól látszik a felsőtest csőszerű megjelenítése. Minél hosszabb és laposabb volt a törzsed, annál vonzóbb voltál. Tehát a Kardashian-család igenis háttérbe szorult volna a Tudoroknál.
Ki volt a legszebb Tudor-kori lány?
A kor egyik leggyönyörűbb uralkodónője Tudor Mária, VIII. Henrik király húga volt. A hercegnő (majd később francia királyné) a fenti kritériumok közül természetesen mindegyiknek megfelelt: vörösesszőke (néhol enyhén barnás) haja, világos és ragyogó bőre, pirospozsgás arca és vörös ajkai voltak. Még maga Erasmus is azt mondta róla, hogy nála szebbet a természet még nem alkotott.
A női szépségideál változása – Szépség a Tudor-korban
A Tudor-korban a világos színek és a lapos mellkas volt a divat, emellett viszont a termékenység volt a legtutibb tulajdonság. Viszont akár hasonlítasz Tudor Máriára, a legszebb Tudor-kori lányra, akár nem, egy biztos: a „szépségideál” mint örök forma nem létezik. A körülmények és az adott kor kultúrája határozza meg a standard szépség fogalmát. 2026-ban viszont szerencsére egyre inkább az elfogadáson van a hangsúly. Vagyis úgy vagy szép, ahogy vagy!
