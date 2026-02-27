Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 27., péntek Ákos, Bátor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
lakberendezés

Rázd fel az otthonod! – Ezekkel a trendi kiegészítőkkel tiéd lesz a világ legmenőbb enteriőre

lakberendezés lakásdekor otthon
Life.hu
2026.02.27.
A tavasz már vészesen közelít, ilyenkor pedig mindenki késztetést érez arra, hogy egy kicsit átalakítsa, frissebé tegye az otthonát. Ha téged is elkapott ez a láz, akkor görgess tovább, most ezek a legmenőbb otthoni kiegészítők.

Nem kell teljes felújítás ahhoz, hogy megérezd a tavasz energiáját a közvetlen életteredben is.  A jól megválasztott otthoni kiegészítők és a friss tavaszi lakásdekoráció is elegendő lehet ahhoz, hogy világosabb, frissebb és trendibb legyen a tér.  A 2026-os tavaszi lakástrendek a természetességet, a finom pasztelleket és a textúrák játékát helyezik előtérbe , amelyek a modern lakberendezés stílusába is könnyedén beilleszthetőek. Elég csak 1-1- finom változtatás és a lakás máris új oldalát fogja mutatni.

tavaszi otthoni kiegészítőkkel berendezett nappali
Tavaszi otthoni kiegészítők, amik energiát és frissességet hoznak az otthonodba.
Forrás: Shutterstock

 

Otthoni kiegészítők 2026-ra: színek, textúrák és hangulat

  • A természetes zöld árnyalatok friss és nyugodt alapot adnak a tavaszi enteriőrnek.
  • A statement lámpák látványos fókuszponttá válhatnak a nappaliban.
  • A geometrikus minták modern kontrasztot teremtenek a dekorációban.
  • Az arany és fényes részletek elegáns, glam hangulatot visznek a térbe.
  • A szoborszerű vázák és design dekorok művészi hatást keltenek.
  • A különleges textúrák rétegzett, izgalmas összképet adnak.
  • A sötétebb tónusú kiegészítők mélységet és karaktert hoznak a lakásba.
  • A jól megválasztott otthoni kiegészítők gyors tavaszi megújulást tesznek lehetővé.

Tavaszi megújulás az otthonunkban

A tavaszi megújulás nemcsak a színekben, hanem a formákban és az anyaghasználatban is megjelenik az otthonunkban. A jól megválasztott lakás kiegészítők segítségével felújítás nélkül is új hangulatot teremthetünk. Így könnyedén otthonosabbá és fényesebbé tehetjük a szobánkat, lakásunkat apró kiegészítők és dekorációs elemek segítségével. Az idei trendek az olívazöldhöz hasonló természetes árnyalatokat és a karakteres, mégis kényelmes bútorokat helyezik előtérbe, amelyek elegáns alapot adnak a térnek.

Dekorációk és minták

A látványos álló- és designlámpák statement kiegészítőként működnek, és egyetlen mozdulattal képesek luxushangulatot teremteni. A geometrikus minták és a sötétebb tónusú textilek modern kontrasztot adnak a világosabb tavaszi dekorációk mellé. Az arany részletek és absztrakt fali díszek finom glam hatást visznek a térbe anélkül, hogy túlzóvá válnának. A szoborszerű vázák és dekorációk egyre inkább műtárgyként jelennek meg a nappalikban, hangsúlyozva az egyedi stílust.

Textúrák és textilek

A fényes felületek és különleges textúrák – például márványminták vagy csillogó textilek – izgalmas rétegeket adnak a letisztult enteriőröknek. A sötét üvegkiegészítők és elegáns apró részletek pedig segítenek abban, hogy az összkép kifinomult és harmonikus maradjon.

retró otthoni kiegészítők a nappali díszítésére
Az idei dekortrendekben visszajöttek a retró stílusú bútorok és kiegészítők. Jellemző a színekkel és formákkal való játék, valamint a különleges szobrok elhelyezése az enteriőrben. Forrás: Shutterstock

Dizájnos tavaszi termékválogatás

  • Mini Flip zöld falióra, 108 800 Ft
  • Love In Bloom Giant arany színű váza 119 504 Ft
  • HIDING RABBIT® arany-fekete nyuszis állólámpa 133 350 Ft
  • Absztrakt fali dekoráció 18 990 Ft
  • Black borospohár 1990 Ft
  • Sensi fotel 269 900 Ft
  • Sötétszürke geometriai szőnyeg 54 860 Ft
  • Montella olívazöld sarokkanapé 529 900 Ft
  • Art Deco állólámpa fekete tollakkal 84 209 Ft

Források és webshopok: silentdesign.hu, formadore.hu, lofandvintage.hu, homedesign, formadore.hu, kanapewebshop.hu, beliani.hu, lamapesfeny.hu

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Lakberendezés témakörben kattints további cikkekért!

Kuka helyett kincs – Így használd a retró cuccokat 2026 lakberendezési trendjeiben

Meghökkentő színek és formák kúsznak be az idei lakberendezési trendekbe.

Milyen otthon illik hozzád? – Lakberendezésistílus-teszt

A lakberendezés nem csak bútorokról és színekről szól – az otthonod rólad mesél.

Egy 46 négyzetméteres malibui otthon az American Horror Story sztárjának menedéke − FOTÓ

Hatalmas terek és fényűzés mindenhol. Ha eddig te is így képzelted el egy hollywoodi sztár otthonát, akkor Sarah Paulson pici házán meg fogsz lepődni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu