„Mi a bérigényed?” – Erre csak egy jó válasz létezik egy karrierszakértő szerint

A fizetés nem csak egy összeg, amit a munkánkért kapunk. Ez az értékünk a munkaerőpiacon. Épp ezért nehéz róla beszélni, főként egy állásinterjún. Mennyire értékeljük magunkat túl vagy esetleg alul? Ha félszből kevesebb összeget mondunk, elesünk a nagyobb fizetéstől? Esetleg a munkától esünk el, egy túl magas, de nem is annyira komoly bérigény miatt? Nagyon nehéz ez a kérdés, amire egy karrierszakértő szerint csak egy jó válasz létezik.

Egy állásinterjún talán a fizetési igényről a legnehezebb beszélni.

Hogyan add meg a bérigényedet egy állásinterjún?

Egy állásinterjú sikere múlhat a ruhád színén, a találkozó napján, vagy épp az ott tapasztalt red flageken is. Számtalan dolog miatt stresszelhetsz egy számodra fontos interjú előtt. Szeretnénk, ha a bérigényes kérdés többé nem nyomasztana. Persze nem árt tudnod, hogy mit ér a piacon a végzettséged, tapasztalatod és tudásod. Sőt, kifejezetten arra biztatunk, hogy tudd, a vágyott pozíciót mennyi fizetésért vállalnád el. Ez azonban nem jelenti, hogy ezt az összeget az állásinterjún bárki orrára kellene kötnöd.

Így válaszolj az állásinterjú bérigény részére!

Anna Papalia szakértő szerint, az egyik legjobb stratégia az, ha a fizetési igényre nem adsz konkrét számot. Az interjú során az elsődleges cél az, hogy információt gyűjts a pozícióról és arról, hogy a cég mennyit szán a szerepkörre. Ezért amikor a „Mi az elvárt fizetésed?” kérdés elhangzik, érdemes visszakérdezni: „Milyen bérsávba tartozik önöknél ez a pozíció?” – és így megtudni, hol mozog az ajánlat.

Ez a taktika nem azt jelenti, hogy hazudnod vagy titkolóznod kell. De ahelyett, hogy elsőre te lépnél, ezt a lehetőséget átadod a cégnek. Amikor a munkaadó már adott egy sávot, sokkal könnyebb megtalálni azokat a pontokat, ahol mindkét fél elégedett lehet. A bérsávot hallva egyébként te is jobban tudsz pozicionálni – például jelezni, hogy a sáv felső részét tartod reálisnak a tapasztalataid és hozzáadott értéked alapján.

Már az első állásinterjún kerüljön szóba a bérigény, vagy érdemesebb várni vele?

Mikor érdemes szóba hozni a fizetési igényt?

Semmiképp sem ajánlott egyből az első találkozón erről beszélni. Próbálj úgy gondolni az állásinterjúra, mint egy randira. Nem ronthatsz be ajtóstul a házba. A szakértő is azt javasolja, hogy az első interjún inkább fókuszálj arra, hogy megismerd a pozíciót, a csapatot és a vállalati kultúrát. A bérvitát hagyd nyugodtan későbbre.