Sokan azt gondolják, az alvás pusztán egy testi funkció, pedig az, ahogyan alszunk, szoros összefüggésben áll a lelkiállapotunkkal és az egészségünkkel is. Nem véletlen, hogy egyes pózok megnyugtatnak, míg mások hát- vagy nyakfájást okoznak. Nézzük, mit üzen rólunk a kedvenc alváspózunk – és vajon mennyire tesz jót a testünknek az, ahogyan az éjszaka folyamán pihenünk!
Miről árulkodnak az alváspózok?
Nem mindegy, hogyan és mennyit alszunk. A megfelelő alváspóz nemcsak a pihentető alvás miatt fontos, hanem arról is árulkodik, kik is vagyunk mi valójában. Összegyűjtöttük a különböző pozitúrákat!
Oldalt alvás – a megbízható túlélő
Az oldalt alvók általában kiegyensúlyozottak, alkalmazkodóak és könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal. Nem riadnak vissza a kihívásoktól, de fontos számukra a biztonságérzet.
Egészségünk szempontjából: ez az egyik legideálisabb póz, különösen a bal oldalon alvás, amely segítheti az emésztést és csökkentheti a reflux tüneteit.
Magzatpóz – az érzékeny befelé figyelő
Ha összegömbölyödve alszol, nagy valószínűséggel empatikus, érzelmes személyiség vagy, aki sokszor erősnek mutatja magát, belül mégis érzékeny. Szeretsz védekezni a külvilág zajától.
Egészségünk szempontjából: kényelmes, de ha túl szorosan húzod fel a térdeidet, az terhelheti a gerincet és a nyakat.
Hanyatt alvás – az önbizalommal teli maximalista
A háton alvók gyakran magabiztosak, céltudatosak, és szeretnek kontroll alatt tartani mindent. Fontos számukra a rend és a stabilitás.
Egészségünk szempontjából: jó a gerincnek, viszont horkolásra és alvási apnoéra hajlamosíthat.
Hason alvás – a lázadó perfekcionista
Ez a póz azokra jellemző, akik szeretnek irányítani, gyorsan reagálnak a helyzetekre, és nem viselik jól, ha kiszolgáltatottnak érzik magukat.
Egészségünk szempontjából: sajnos az egyik legkevésbé ajánlott póz, mivel terheli a nyakat és a derekat.
Szétnyújtott póz (csillagpóz) – a gondoskodó társ
Akik elfoglalják az egész ágyat, általában nyitottak, segítőkészek, és szívesen állnak mások rendelkezésére. Jó hallgatóságok, akikhez bátran lehet fordulni.
Egészségünk szempontjából: kényelmes lehet, de fontos a megfelelő párna a váll és a nyak alátámasztásához.
Az alvópózunk nem véletlen: tükrözi a személyiségünket, a lelkiállapotunkat és az aktuális élethelyzetünket is. Bár nincs „tökéletes” alvási testhelyzet, érdemes odafigyelni arra, hogyan ébredünk reggel. Ha kipihenten, fájdalom nélkül kelünk fel, jó úton járunk – a testünk ugyanis alvás közben is pontosan jelzi, mire van szüksége.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
