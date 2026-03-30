2026. márc. 30., hétfő

2026.03.30.
Ahogyan alszol, az a személyiségedről is árulkodik. A szakértők szerint az alváspózaink meglepően sok információt szolgáltatnak rólunk – arról, hogyan kötődünk, mennyire vagyunk stresszesek, sőt még arról is, hogyan viszonyulunk a világhoz.

Sokan azt gondolják, az alvás pusztán egy testi funkció, pedig az, ahogyan alszunk, szoros összefüggésben áll a lelkiállapotunkkal és az egészségünkkel is. Nem véletlen, hogy egyes pózok megnyugtatnak, míg mások hát- vagy nyakfájást okoznak. Nézzük, mit üzen rólunk a kedvenc alváspózunk – és vajon mennyire tesz jót a testünknek az, ahogyan az éjszaka folyamán pihenünk!

alváspózok
Miről árulkodnak az alváspózok?

Nem mindegy, hogyan és mennyit alszunk. A megfelelő alváspóz nemcsak a pihentető alvás miatt fontos, hanem arról is árulkodik, kik is vagyunk mi valójában. Összegyűjtöttük a különböző pozitúrákat!

Oldalt alvás – a megbízható túlélő

Az oldalt alvók általában kiegyensúlyozottak, alkalmazkodóak és könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal. Nem riadnak vissza a kihívásoktól, de fontos számukra a biztonságérzet.
Egészségünk szempontjából: ez az egyik legideálisabb póz, különösen a bal oldalon alvás, amely segítheti az emésztést és csökkentheti a reflux tüneteit.

Magzatpóz – az érzékeny befelé figyelő

Ha összegömbölyödve alszol, nagy valószínűséggel empatikus, érzelmes személyiség vagy, aki sokszor erősnek mutatja magát, belül mégis érzékeny. Szeretsz védekezni a külvilág zajától.
Egészségünk szempontjából: kényelmes, de ha túl szorosan húzod fel a térdeidet, az terhelheti a gerincet és a nyakat.

Hanyatt alvás – az önbizalommal teli maximalista

A háton alvók gyakran magabiztosak, céltudatosak, és szeretnek kontroll alatt tartani mindent. Fontos számukra a rend és a stabilitás.
Egészségünk szempontjából: jó a gerincnek, viszont horkolásra és alvási apnoéra hajlamosíthat.

Hason alvás – a lázadó perfekcionista

Ez a póz azokra jellemző, akik szeretnek irányítani, gyorsan reagálnak a helyzetekre, és nem viselik jól, ha kiszolgáltatottnak érzik magukat.
Egészségünk szempontjából: sajnos az egyik legkevésbé ajánlott póz, mivel terheli a nyakat és a derekat.

Szétnyújtott póz (csillagpóz) – a gondoskodó társ

Akik elfoglalják az egész ágyat, általában nyitottak, segítőkészek, és szívesen állnak mások rendelkezésére. Jó hallgatóságok, akikhez bátran lehet fordulni.

Egészségünk szempontjából: kényelmes lehet, de fontos a megfelelő párna a váll és a nyak alátámasztásához.

Az alvópózunk nem véletlen: tükrözi a személyiségünket, a lelkiállapotunkat és az aktuális élethelyzetünket is. Bár nincs „tökéletes” alvási testhelyzet, érdemes odafigyelni arra, hogyan ébredünk reggel. Ha kipihenten, fájdalom nélkül kelünk fel, jó úton járunk – a testünk ugyanis alvás közben is pontosan jelzi, mire van szüksége.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.

