Sokan azt gondolják, az alvás pusztán egy testi funkció, pedig az, ahogyan alszunk, szoros összefüggésben áll a lelkiállapotunkkal és az egészségünkkel is. Nem véletlen, hogy egyes pózok megnyugtatnak, míg mások hát- vagy nyakfájást okoznak. Nézzük, mit üzen rólunk a kedvenc alváspózunk – és vajon mennyire tesz jót a testünknek az, ahogyan az éjszaka folyamán pihenünk!

Miről árulkodnak az alváspózok?

Nem mindegy, hogyan és mennyit alszunk. A megfelelő alváspóz nemcsak a pihentető alvás miatt fontos, hanem arról is árulkodik, kik is vagyunk mi valójában. Összegyűjtöttük a különböző pozitúrákat!

Oldalt alvás – a megbízható túlélő

Az oldalt alvók általában kiegyensúlyozottak, alkalmazkodóak és könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal. Nem riadnak vissza a kihívásoktól, de fontos számukra a biztonságérzet.

Egészségünk szempontjából: ez az egyik legideálisabb póz, különösen a bal oldalon alvás, amely segítheti az emésztést és csökkentheti a reflux tüneteit.

Hirdetés

Magzatpóz – az érzékeny befelé figyelő

Ha összegömbölyödve alszol, nagy valószínűséggel empatikus, érzelmes személyiség vagy, aki sokszor erősnek mutatja magát, belül mégis érzékeny. Szeretsz védekezni a külvilág zajától.

Egészségünk szempontjából: kényelmes, de ha túl szorosan húzod fel a térdeidet, az terhelheti a gerincet és a nyakat.

Hanyatt alvás – az önbizalommal teli maximalista

A háton alvók gyakran magabiztosak, céltudatosak, és szeretnek kontroll alatt tartani mindent. Fontos számukra a rend és a stabilitás.

Egészségünk szempontjából: jó a gerincnek, viszont horkolásra és alvási apnoéra hajlamosíthat.

Hason alvás – a lázadó perfekcionista

Ez a póz azokra jellemző, akik szeretnek irányítani, gyorsan reagálnak a helyzetekre, és nem viselik jól, ha kiszolgáltatottnak érzik magukat.

Egészségünk szempontjából: sajnos az egyik legkevésbé ajánlott póz, mivel terheli a nyakat és a derekat.

Szétnyújtott póz (csillagpóz) – a gondoskodó társ

Akik elfoglalják az egész ágyat, általában nyitottak, segítőkészek, és szívesen állnak mások rendelkezésére. Jó hallgatóságok, akikhez bátran lehet fordulni.