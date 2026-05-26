Lenny Kravitz sorsa valójában nem a hódításokról szól, hanem az elveszített otthon kereséséről

De vajon hogyan jut el egy látszólag nőket faló, ösztönös és hedonista módon élő rocksztár odáig, hogy a tudatos önmegtartóztatást válassza? Mit jelentett számára Lisa Bonet, és miért érezhették sokan azt, hogy kapcsolatuk sokkal mélyebb köteléket jelentett egy néhány éves románcnál? A számmisztika szerint a válasz részben Lenny Kravitz 6-os sorsszámában rejlik, amely egész életében az otthon, a szeretet és a valódi lelki egység keresése felé terelte őt.

A világ szemében a szabadság, a szexualitás és a féktelenség szimbóluma, Lenny Kravitz a számmisztika szerint valójában mindig ugyanazt kereste: a lelki kapcsolódást.

Forrás: Patrick McMullan

Lenny Kravitz élete a számmisztika tükrében A család mint lelki otthon

Lisa Bonet több mint nagy Ő

Lenny Kravitz kapcsolatai

A 8-as születésnapszám

Lenny Kravitz cölibátusban

Mit hoz a következő személyes év?

Lenny Kravitz számára mindig is a család jelentette az igazi lelki otthont

Lenny Kravitz 1964. május 26-án (1+9+6+4+5+2+6= 33, 3+3= 6) született New Yorkban. Édesanyja, Roxie Roker színésznőként vált ismertté, édesapja pedig producer volt, így már gyermekkorától kezdve a művészek világa vette körül. Bár kívülről sokan irigylésre méltónak láthatták az életét, fiatalon komoly identitásbeli és érzelmi konfliktusokkal kellett megküzdenie. Félvér gyermekként sokszor érezte úgy, hogy két világ között rekedt, ami mély nyomot hagyott a lelkében.

Karrierje sem indult könnyen: a nyolcvanas években több kiadó is elutasította, mert a zenéjét „túl feketének” találták a fehér közönségnek, és „túl fehérnek” a fekete közönség számára. Lenny azonban makacsul ragaszkodott saját stílusához, amelyben a rock, a soul, a funk és a spirituális hangulat különös elegyet alkotott.

Az áttörést végül az 1989-es Let Love Rule című albuma hozta meg számára, amelyből azonnal érződött, hogy nem egy átlagos rocksztár lépett be a zenei világba. Később olyan slágerekkel vált világhírűvé, mint az Are You Gonna Go My Way, a Fly Away vagy az American Woman – hosszú évek alatt a világ egyik legkarizmatikusabb férfi előadójává vált.