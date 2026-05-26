2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Richard Gere fia Sydney Sweeney-vel gyűrte össze a lepedőt: így néz ki a 26 éves szívtipró

2026.05.26.
Izzik a képernyő az Eufória szexjeleneteitől! Richard Gere 26 éves fia nem bízta a véletlenre az első szerepét, Sydney Sweeney-vel bújt ágyba a fiatal nepo baby.

Nem esett messze az alma a fájától! Richard Gere fia, Homer Gere gőzerővel vetette bele magát a hollywoodi karrierépítésbe, és úgy tűnik, az édesapjától nemcsak a sármot, de a bevállalós szerepek iránti érdeklődést is örökölte. Az Eufória-sorozat legújabb részében nem mással, mint Sydney Sweeney-vel szerepelt közös szexjelenetben. Mutatjuk a részleteket! 

Sydney Sweeney és Richard Gere fia közös szexjelenetet vállalt. 
Forrás: Euphoria / HBO Max

Sydney Sweeney és Homer Gere erotikus jelenetei 

  • Minden hétfőn újabb botrányos Eufória-jelenettel gazdagodunk Sydney Sweeney főszereplésével, és amikor már azt hittük, ezt nem lehet tovább fokozni, az amerikai színésznő ránk cáfol.  
  • A kígyós meztelen jelenetek és a felnőtt filmes tartalmak mellett Sydney most egy bevállalós intim jelenetben tűnt fel, Richard Gere fiával.  
  • Íme a részletek a fiatal színészről! 

 A 26 éves sztárcsemete, Homer Gere az Eufória (Euphoria) harmadik évadában kapott szerepet, és a legújabb epizódban máris egy olyan elképesztően forró szexjelenetben bukkant fel Sydney Sweeney oldalán, hogy a rajongóknak tátva maradt a szája. Homer a sikersorozatban egy Dylan Reid nevű fiktív tévésztárt alakít, akit a Sweeney által játszott Cassie Jacobs csábít el a képernyőn. 

Richard Gere fia, Homer Gere: ez az első nagy szerepe.
Forrás: Euphoria / HBO Max

Bár Sydney Sweeney-vel ellentétben Homer nem dobott le teljesen mindent, a dögös nepo baby így is egy igencsak korhatáros pillanatokat mutatott be az A-listás bombázóval, mielőtt egy szál alsógatyában masírozott volna körbe a szobában. Ami Homer Gere fogadtatását illeti, az HBO nézőit már most teljesen lenyűgözte a mellékszerepével, és a közösségi médiát elárasztották a feltörekvő csillag külsejét dicsérő kommentek.„Ezerszer inkább egy ilyen pasi, mint azok a rommá gyúrt, konditermes fazonok!” – lelkendezett egy rajongó. „Imádom ezt a férfi testalkatot, mert annyira valódi, olyan szomszéd srácos. Van rajta elég izom, látszik, hogy edz, de az is egyértelmű, hogy nem a teremben él, és rendesen van etetve” – írta egy másik. 

